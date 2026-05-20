En su batalla contra Iryo, Renfe confiaba en la justicia. Y la Justicia ha hablado

Renfe tendrá que abrir sus talleres a Iryo. Al menos de momento. Es lo que ha decidido la Audiencia Nacional que rechaza las medidas cautelarísimas solicitadas por Renfe con las que pretendía cerrar el paso a la empresa italiana a su espacio. Eso sí, el procedimiento judicial sigue adelante, por lo que no está nada claro qué terminará pasando a medio plazo.

No. Es lo que ha determinado la Audiencia Nacional. No acepta las medidas cautelarísimas solicitadas por Renfe para impedir que Iryo utilice sus instalaciones para llevar a cabo actividades propias de mantenimiento pesado en sus instalaciones, señalan en El Economista.

La Audiencia Nacional se pone del lado de la CNMC, al menos de momento, en la batalla que Renfe mantiene contra Iryo y los reguladores. Sin embargo, el procedimiento sigue su curso y la Justicia tendrá que confirmar si, en el futuro, Renfe debe mantener abiertas sus instalaciones a los rivales.

La CNMC. Esta primera decisión de la justicia reafirma la posición de la CNMC que asegura estar permitiendo que todos los protagonistas de esta película puedan operar en igualdad de condiciones. Cani Fernández, presidenta de la CNMC, defendía la posición de los reguladores alegando que "la CNMC tiene que garantizar el acceso al mercado en igualdad de condiciones", en palabras recogidas por El Norte de Castilla.

Desde que el conflicto empezara, la CNMC se ha puesto del lado de Iryo y exige a Renfe que abra sus talleres para que la empresa italiana pueda llevar a cabo labores de mantenimiento de sus trenes. Señalan que si Iryo tiene que mandar sus trenes a Italia los perdería durante semanas y la pondría en una situación de desventaja en el mercado. La otra alternativa, que no se pasen los mantenimientos programados, tampoco es viable lógicamente.

Lo que dice Renfe. Por su parte, Renfe cree que dar acceso a Iryo para realizar las actividades que ya les han adelantado no tiene cabida dentro del marco competitivo que la empresa española y el resto de sus rivales se habían dado. Renfe no rehúye su obligación de tener que prestar sus instalaciones a Iryo y Ouigo pero recuerdan que esto solo es así para las labores de mantenimiento ligero.

Sin embargo, alegan, Iryo ha solicitado poder llevar a cabo actividades propias de mantenimiento pesado. Esto, según Renfe, tendría consecuencias directas en su oferta porque en sus instalaciones ya se trabaja a pleno rendimiento. La empresa asegura que si da entrada a la empresa italiana sufrirán las siguientes consecuencias:

Retirar 1,2 millones de asientos de su oferta por no poder realizar el mantenimiento de sus propios trenes

De esos asientos, un millón corresponderían a la oferta que ofrece como servicio público

Pérdida de 60 millones de euros en ingresos

Lo que dice Iryo. En sus alegaciones, Renfe apunta a que las actividades de Iryo ocuparían el 10% de las instalaciones de La Sagra, donde se encuentra su Base de Mantenimiento Integral. Iryo reduce esta cifra al 7% y señala que no sería demasiado problema ya que son actividades que se pueden agendar en función del kilometraje de los trenes.

Recalcan que si Renfe no les da acceso a sus talleres tendrán que llevarlos a Roma y que eso implica dejarlos fuera de la circulación hasta dos meses, una situación que consideran injusta. La compañía no ha hecho ningún comentario sobre la posibilidad de levantar sus propios talleres en España, tal y como prometieron a su llegada.

Se quejan. Esto último no convence a Renfe que se siente agraviada en esta pelea. Ya en su día descubrió que Ouigo estaba realizando labores de mantenimiento pesado no programado en sus talleres. Ahora creen que dar acceso a Iryo para actuar de igual manera no es justo porque no está especificado ni por la Directiva 2012/34/UE (RECAST) sobre el espacio único ferroviario ni la normativa EN 15380-4:2021 española.

Ante la primera decisión de la CNMC, Renfe respondió cerrando la puerta y poniendo por delante sus motivos pero el organismo se mantuvo firme. Lo siguiente ha sido recurrir la decisión a la Audiencia Nacional solicitando medidas cautelarísimas pero estas, como decimos, han sido rechazadas.

De momento, la Justicia obliga a abrir los talleres pero el procedimiento sigue su curso para decidir si, en el medio plazo, Renfe, Iryo y Ouigo deben mantener este mismo juego de equilibrios o si la compañía española puede cerrarles la puerta.

Foto | Renfe e Iryo

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