Nadie ha podido todavía con Revolut en España. La respuesta de Monzo: "todavía"

España lleva un tiempo siendo país de neobancos. Su cuota de mercado supera el 25%, y están logrando plenamente su objetivo de robar clientes a la banca tradicional. Con Revolut liderando el sorpasso y captando más cuentas nuevas que bancos cono BBVA o Santander, hay un nuevo actor con el músculo suficiente para plantarle cara.

Monzo. Puede que no te suene, pero Monzo es el banco más usado en Reino Unido, con 13 millones de clientes. En otras palabras, más del 25% de los ingleses tienen abierta una cuenta en Monzo, y la entidad lleva meses trabajando en silencio para lograr luz verde por parte del Banco de España.

El "OK". El neobanco ha sido registro en el Banco de España como sucursal bancaria, habiéndose autorizado formalmente el registro en el BOE. El primer paso regulatorio clave para que Monzo ponga un pie en nuestro país, aunque por el momento no hay fecha cerrada para su desembarco.

Por qué es importante. Monzo no un otro neobanco de nicho buscando sobrevivir. Es una entidad con millones de clientes, rentable desde 2023, y con una propuesta de producto que en Reino Unido ha logrado arrasar.

Si juega bien sus cartas, Monzo puede convertirse en uno de los principales de Revolut, y en una importante amenaza para otras propuestas como N26 o Trade Republic.

Por qué ahora. Expertos como Jose Luis Antúnez contaban allá por 2019 por qué Monzo no parecía tener especial interés en salir de Reino Unido. La respuesta era clara: atención al cliente. Respecto a la banca tradicional, los neobancos hacen aguas en este aspecto, mientras Monzo lleva años queriendo ser más responsable en la experiencia y servicio.

Una estrategia conservadora. El diferencial de Monzo no está actualmente en su oferta de productos financieros, está en que es un Neobanco sencillo.

Permite utilizar "Pots", una herramienta para dividir en subcuentas y ahorrar por objetivos con transferencia automática.

Permite automatizar la nómina para que cierta parte vaya al pot de ahorro, cierta parte al de facturas (domiciliaciones) y el resto quede disponible para gasto.

División de facturas con amigos

Remuneración superior al 3% en Reino unido.

Los números. Revolut cerró 2025 con 6,3 millones de clientes en España, su tercer mercado mundial por volumen de usuarios, tras ganar dos millones solo en el último año. Trade Republic, por su parte, pasó de 1,2 a 2,4 millones de usuarios entre junio de 2025 y abril de 2026. Revolut ya es el quinto banco de España, por delante de ING, Unicaja, Cajamar e Ibercaja. A solo 200.000 clientes de Sabadell, que lleva décadas construyendo una red de oficinas por todo el país.

La banca tradicional sigue dominando en volumen —CaixaBank tiene casi 19 millones de clientes— pero el ranking ya no es solo cosa de entidades con sucursales en cada esquina. Tres de los diez bancos más grandes de España son neobancos, y Monzo quiere sumar un cuarto.

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