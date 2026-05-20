Tu móvil lleva años utilizando un "GPS" 100% europeo: se llama Galileo, y es la columna vertebral de la independencia tecnológica de la UE

Cuando abres Google Maps o utilizas cualquier aplicación que requiera servicios de ubicación, tu teléfono se está conectando en ese mismo momento a un puñado de satélites de posicionamiento que se encuentran orbitando en nuestro planeta. Comúnmente nos referimos a este tipo de tecnologías como GPS, pero lo más probable es que de todas las constelaciones satelitales a las que se conecta tu teléfono, alguna de ellas es europea, y no es técnicamente “GPS”.

En España, buena parte de las ocasiones a las que accedemos a la ubicación del teléfono lo hacemos a través de la constelación de satélites de Galileo, que lleva operativa casi una década. La Unión Europea está reforzando esta tecnología y blindándola frente a interferencias por una razón: soberanía tecnológica, algo que empieza a aparecer cada vez más en la agenda política de la UE.

Qué es Galileo, y por qué no es lo mismo que GPS. Galileo es el sistema global de navegación por satélite (GNSS) de la Unión Europea, financiado por la Comisión Europea y desarrollado junto a la Agencia Espacial Europea (ESA) y la Agencia de la UE para el Programa Espacial (EUSPA). Existen cuatro GNSS globales operativos: GPS (Estados Unidos), GLONASS (Rusia), BeiDou (China) y Galileo, la única bajo control plenamente civil.

Según la propia Comisión Europea, su servicio abierto ofrece una precisión de un metro, hasta cuatro veces mejor que el GPS tradicional. Lo que el usuario llama "GPS" en su móvil es, en realidad, GNSS, es decir, un cóctel de señales de varias constelaciones que el chip de su teléfono combina para fijar la posición.

Tu móvil ya navega con Galileo, y desde hace años. Galileo comenzó sus servicios iniciales en 2016 y se abrió al público poco después. Desde 2022, según EUSPA, todos los smartphones vendidos en el mercado único europeo están obligados a ser compatibles con Galileo. Hoy hay más de cinco mil millones de usuarios en todo el mundo que se conectan a esta constelación, según datos de la ESA, y los principales fabricantes de chips (Qualcomm, Broadcom y MediaTek) integran Galileo de serie.

Si te apetece saber qué satélites está usando tu teléfono al momento, hay aplicaciones que te permiten averiguarlo, como GPSTest.

Importancia para la UE. Galileo no sustituye al GPS, es como una capa complementaria que aporta cierta autonomía estratégica que hasta hace poco no existía en Europa. Si lo pensamos, el posicionamiento por satélite es hoy un servicio crítico en sectores como la aviación civil, el transporte por carretera, la agricultura, las telecomunicaciones, el sistema de emergencia E-Call de los coches, transacciones financieras, etc.

La Comisión Europea estima que aproximadamente el 10% del PIB anual de la UE depende ya de la navegación por satélite, lo que explica por qué ha invertido más de dos décadas en construir su propia constelación.

Mejoras en el servicio. Galileo se está reforzando y modernizando con el tiempo. En diciembre del año pasado, la ESA y Arianespace lanzaron por primera vez dos satélites Galileo a bordo del cohete europeo Ariane 6, curioso esto porque varios lanzamientos anteriores se habían realizado con el Falcon 9 de SpaceX.

Quedan aún cuatro satélites de primera generación pendientes de lanzar, y este año empezará a desplegarse la Segunda Generación (G2), desarrollada por Airbus Defence and Space y Thales Alenia Space, con carga útil totalmente digital, propulsión eléctrica, mejores relojes atómicos y enlaces entre satélites.

En paralelo, en julio de 2025 entró en operación el servicio OSNMA (Open Service Navigation Message Authentication), que añade una firma digital a las señales de Galileo para detectar intentos de spoofing (el envío de señales falsas) en un contexto en el que cada vez hay mayores interferencias de señal en zonas de conflicto. De hecho, Rodrigo da Costa, director ejecutivo de EUSPA, contaba que Galileo se ha convertido en el primer GNSS del mundo en ofrecer autenticación global de sus señales abiertas.

Y ahora qué. Lo que viene son más satélites, más servicios y mejor precisión. El Servicio de Alta Precisión (HAS) de Galileo, gratuito y disponible globalmente, ya permite alcanzar precisiones del orden de los 20 centímetros con receptores compatibles (no directamente desde nuestro móvil). La Segunda Generación reforzará la robustez frente a interferencias y abrirá la puerta a aplicaciones más exigentes como la conducción autónoma.

Imagen de portada | Xataka y ESA

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