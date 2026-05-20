Harvard ha protagonizado el experimento más caro y rápido de 2026: compró 87 millones de dólares en ETH y lo vendió todo en un trimestre

El fondo de inversión de Harvard se dispuso a comprar Ethereum en otoño del año pasado. Tres meses después, lo ha acabado vendiendo todo. Al mismo tiempo, ha seguido reduciendo su posición en Bitcoin, que también ha ido menguando trimestre a trimestre desde que alcanzara su máximo histórico a mediados de 2025. La institución, que desde hace unos años había apostado cada vez más por las criptomonedas, ha experimentado en sus propias carnes cómo ha cambiado el panorama en muy poco tiempo.

La jugada. El fondo de inversión de Harvard, conocido como Harvard Management Company, desvelaba en sus últimas declaraciones ante la SEC que había liquidado por completo su posición en el ETF de Ethereum de BlackRock durante el primer trimestre de 2026. La posición, valorada en torno a los 86,8 millones de dólares, duró apenas un trimestre. De hecho, durante el momento de compra, el fondo se había convertido en el mayor nuevo comprador del Ether de BlackRock, tal y como comentaba el analista James Seyffart de Bloomberg a Fortune.

Al mismo tiempo, Harvard recortó también su posición en el ETF de Bitcoin de BlackRock (IBIT) en un 43%, dejándola en unos 117 millones de dólares. Es el tercer trimestre consecutivo en el que sus posiciones cripto menguan.

Por qué importa. Harvard no es una universidad cualquiera cuando hablamos de inversión. Su endowment (el fondo de inversión permanente de la universidad) es el mayor del mundo y son muchos los que están atentos a sus movimientos. Que haya apostado (y deshecho tan rápido) por Ethereum da pistas sobre cómo están viendo las instituciones a esta criptomoneda.

Lo que pasa con Ethereum es que tiene algo que Bitcoin no tiene. Y es que su red puede alojar aplicaciones financieras. Eso debería hacerlo más atractivo en teoría. Sin embargo, lo que dicen los números es otra cosa: el precio de Ethereum acumula una caída del 29% en lo que va de año, frente al 12% de Bitcoin, y en los últimos cinco años Bitcoin ha superado con claridad a Ethereum.

En detalle. La historia cripto de Harvard arranca en el segundo trimestre de 2025, cuando compró 1,9 millones de acciones del ETF IBIT de BlackRock por unos 116,7 millones de dólares, convirtiendo al Bitcoin en su mayor posición en renta variable cotizada, por encima incluso de Nvidia o Alphabet.

El pico llegó en el Q3 de 2025, con 442 millones en Bitcoin ETF. A partir de ahí, el camino fue cuesta abajo, con un recorte del 21% en el Q4, entrada simultánea en Ethereum por 87 millones, y en el Q1 de 2026 salida completa del Ether y nuevo tijeretazo del 43% en Bitcoin.

Entre líneas. La salida de Ethereum en un solo trimestre sugiere que fue una estrategia que no acabó convenciendo. El portfolio que tiene Harvard de renta variable cotizada es de solo 16 posiciones, y esta es una fracción minúscula de su endowment total de 57.000 millones de dólares.

Su mayor posición actualmente es TSMC, con unos 232 millones, seguida del oro, con cerca de 200 millones. Eric Balchunas, analista de ETF de Bloomberg Intelligence, contaba a Fortune que los flujos hacia los ETFs de Bitcoin se mantienen relativamente resilientes pese a la caída que está teniendo en 2026. Sobre la posición de Harvard en concreto, apuntó que, al tener muchos otros activos que han rendido bien, "absorber las pérdidas en Bitcoin puede resultar más llevadero, con la esperanza de una recuperación". También recordó que los endowments son "la institución más difícil de convencer" para entrar en ETFs, lo que hace aún más llamativo tanto la entrada como la salida.

ETFs en otras universidades. Entre el resto de universidades, el panorama es distinto. Dartmouth mantuvo su posición en IBIT sin cambios durante el Q1 y amplió su exposición cripto con una nueva entrada en el ETF de Solana de Bitwise, siendo una de las primeras universidades estadounidenses en hacerlo. Brown University tampoco movió su posición en IBIT. Harvard, por ahora, se mueve en dirección contraria.

Y ahora qué. La estrategia cripto de Harvard podría estar condicionada también por un factor interno. Y es que N.P. Narvekar, el director del endowment desde 2016 y artífice de su giro hacia activos alternativos, ha comunicado al consejo su intención de retirarse, posiblemente a finales de 2027, según cuenta el Wall Street Journal. Aún no hay proceso de búsqueda de sucesor abierto, pero es un factor que puede explicar por qué Harvard se está deshaciendo de posiciones algo más arriesgadas.

Imagen de portada | DrawKit Illustrations y Somesh Kesarla Suresh

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