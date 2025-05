Bitcoin acaba de alcanzar un nuevo máximo histórico de 110.000 dólares porque la banca y las empresas han pasado de odiarlo a amarlo

Bitcoin rompió la barrera de los 111.000 dólares este jueves y marcó así un nuevo récord. La diferencia es que mientras que en otros récords pasados las razones tenían que ver con eventos externos, aquí el crecimiento se debe fundamentalmente a una cosa: el interés de unas instituciones que durante años renegaron de este tipo de inversión.

111.878 dólares. Hace unas horas, como indican en CoinDesk, un bitcoin valía 111.878 dólares, una cifra nunca antes vista y que parece confirmar ese renovado optimismo que los inversores han recuperado por esta criptodivisa.

Una recuperación singular. Los aranceles anunciados por Trump afectaron no solo a las bolsas mundiales, sino también a las criptodivisas, que cayeron de forma significativa. Ocurrió también con bitcoin, pero desde que se anunciaran las pausas y exenciones, el crecimiento de bitcoin ha sido claro. El pasado nueve de abril estaba en 76.000 dólares, pero desde entonces su valor se ha visto incrementado más de un 45%.

Amor institucional. La demanda de esta criptomoneda no solo proviene de fondos basados en criptoactivos o de mercados tradicionales de compraventa (exchanges): empresas e instituciones se están convirtiendo ahora en grandes focos de la inversión y comienzan a tratar a BTC como una reserva de valor.

Y empresarial. Son varias las empresas que están apostando fuerte por bitcoin. De hecho, algunas están convirtiendo la criptomoneda en su verdadero foco. El caso más extremo es Strategy (antes MicroStrategy), que ya tiene 576.230 bitcoins en su poder (unos 63.800 millones de dólares), más de un 2,5% de todos los que hay en circulación. Una absoluta "ballena" de este segmento.

Los ETF funcionan. La aprobación de los fondos cotizados en bolsa (ETF) basados en bitcoin ha cambiado desde luego el panorama en Estados Unidos. Estos mecanismos abren la puerta a que muchos más inversores entren en este segmento financiero ahora que está más "normalizado". Analistas como Jeff Mei, del mercado de compraventa BTSE, indicaba que el crecimiento "probablemente continuará, sobre todo a medida que más empresas acudan a los mercados públicos y a los ETF".

JP Morgan permitirá comprar bitcoin. Si ha habido un negacionista de bitcoin, ese ha sido Jamie Dimon. El CEO de JPMorgan ha renegado durante años de esta y otras criptodivisas, pero esta semana anunció que permitiría a sus clientes comprar bitcoin a los clientes de la entidad. Eso sí, lo hizo reiterando su escepticismo sobre estos activos.

En España está pasando lo mismo. La banca tradicional también era reacia a ofrecer dicho tipo de inversión, pero poco a poco las entidades van ofreciendo dicha posibilidad. El BBVA ha sido el último gran ejemplo, y lo mismo ocurre con CaixaBank, que lo permite aunque no de forma proactiva.

Y esto quizás lleve a otro momento FOMO. Este crecimiento tan llamativo de bitcoin podría llevar asociado un renovado interés por parte de inversores que no quieren perder el tren. El efecto FOMO (Fear Of Missing Out, el "miedo a perdérselo") es potente en el ámbito financiero, y los analistas plantean nuevas subidas por esa tendencia alcista.

La evolución de otras criptomonedas con gran capitalización de mercado (billones de dólares) ha sido similar a la de bitcoin. Incluso mayor, de hecho. Datos: CoinMarketCap.

El resto del mercado acompaña. La evolución de bitcoin es sólida en estas últimas semanas, pero también lo es la recuperación de otras criptomonedas que también habían caído de forma notable y ahora han recuperado parte de lo perdido. La diferencia aquí es bitcoin está marcando máximos históricos, pero otras como ETH, XRP, Solana o Dogecoin aún están lejos de los valores que alcanzaron en el pasado. ETH, por ejemplo, llegó a los 4.900 dólares: en estos momentos está en 2.645.

En Xataka | A un británico no le dejaron buscar su disco con bitcoins en la basura durante años: ahora considera comprar el vertedero