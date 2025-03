Los bancos pasaron años criticando las criptomonedas. El BBVA pronto permitirá operar con bitcoin y ETH desde su app

Hace casi exactamente cuatro años que el Banco de España (BdE) y la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMV) publicaron un comunicado conjunto. En él advertían del riesgo de invertir en criptomonedas, sobre todo debido a a su "extrema volatilidad, complejidad y falta de transparencia". Así, las calificaban como una "apuesta de alto riesgo". Cuatro años después parece que la opinión de estos expertos ha cambiado. Y mucho.

BBVA permitirá comprar y vender bitcoin y ETH. Tal y como indica la entidad, hoy la CNMV ha dado el visto bueno al BBVA "para prestar servicios de custodia y ejecución de órdenes de compraventa de criptoactivos en España". Esto hará que inicialmente el banco ofrezca la posibilidad de operar con bitcoin y ETH (Ethereum).

La UE abre la puerta a las criptos en la banca tradicional. La notificación de la CNMV es uno de los trámites necesarios por el Reglamento sobre los Mercados de Criptoactivos (MiCA por sus siglas en inglés). Esta normativa se activó el pasado 30 de diciembre, y regula este tipo de servicios en la Unión Europea. Esto permite al BBVA ofrecer esos servicios, algo que ya comenzó a hacer en 2021 en Suiza y en 2023 en Turquía.

Todo desde la app. Como señalan en BBVA, los clientes en España podrán operar directamente desde la app que ahora usan para su ver sus cuentas, sus inversiones y su operativa bancaria tradicional. Así, unificarán tanto las operaciones convencionales como las dedicadas a las criptomonedas en la misma aplicación que se usaba hasta ahora, y que contará con un área dedicada para estas gestiones.

Custodia de claves. El nuevo servicio contará con una plataforma de custodia de claves criptográficas propia. En el BBVA señalan que eso permitirá mantener el control sin depender de terceros, y así poder salvaguardar los criptoactivos de sus clientes.

Pero la responsabilidad es del cliente. En el BBVA aclaran, eso sí, que el banco no asesorará a los clientes, sino que se centrará en facilitar estas operaciones. Así pues, aunque ofrecerán la capacidad de comprar criptoactivos, no realizarán recomendaciones a los clientes, evitando así asumir posibles responsabilidades ante la conocida volatilidad de estas criptodivisas. Queda saber si el BBVA advertirá a los clientes de los posibles riesgos en unas inversiones como estas.

CaixaBank y Bankinter no se fían. Mientras BBVA da ese paso, otras entidades prefieren no lanzarse a este mercado. Gloria Ortiz, consejera delegada de Bankinter, declaraba recientemente que "es imposible asesorar a nadie sobre algo que no tiene valor" refiriéndose a las criptomonedas. Mientras Gonzalo Cortázar, su homólogo de CaixaBank, indicaba que "El bitcoin tiene una volatilidad que todos conocemos y otras criptomonedas, también. Es difícil poder asesorar sobre los fundamentales del bitcoin. Yo no sabría hacerlo y nuestros equipos, en este momento, tampoco". Bankinter no ofrecerá operar con criptos a sus clientes. CaixaBank sí, pero no de forma proactiva.

De repudiarlas a abrazarlas. En los últimos años hemos vivido un giro de 180º de la postura de las instituciones financieras sobre las criptodivisas. Muchas siguen mostrando sus reservas, eso sí. El Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés) calificaba este mercado de un sistema "autorreferencial" y destacaban cómo "no financia ninguna actividad económica real". Aun así, en EEUU la aprobación de los ETFs de criptodivisas ya sentó las bases para que el gran público pudiera acceder a estos activos. El proyecto de la criptorreserva estratégica de Donald Trump deja clara la postura del gobierno estadounidense, y cada vez más bancos quieren aprovechar esa nueva percepción institucional de las criptomonedas.

Imagen | BBVA | André François McKenzie

En Xataka | A un británico no le dejaron buscar su disco con bitcoins en la basura durante años: ahora considera comprar el vertedero