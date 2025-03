EEUU quiere tener una "reserva estratégica" de criptomonedas. Y eso acaba de salvar a Bitcoin de una sangría salvaje

El verano pasado Donald Trump estaba en plena campaña para su reelección, y como parte de su estrategia planteó un proyecto singular: la creación de una reserva nacional estratégica de criptomonedas. Acaba de ofrecer más detalles sobre esta iniciativa, y eso ha generado una polémica enorme.

Qué es la criptoreserva estratégica de EEUU. Estados Unidos dispone de reservas estratégicas de petróleo, de oro, de grano o de suministros médicos. Estos sistemas acumulan recursos críticos que luego pueden utilizarse en tiempos de crisis o en interrupciones de suministro. En el caso de las criptomonedas, uno de los objetivos adicionales es protegerse de la inflación y la volatilidad del mercado, además de diversificar las reservas gubernamentales. La crítica para muchos es clara: el petróleo o las suministros médicos son críticos para la economía y la sanidad, pero las criptos no lo son.

EEUU quiere ser la capital cripto del planeta. Aquí Donald Trump inicia las medidas para tener una nueva reserva de criptomonedas que permita a EEUU tener una posición privilegiada en este segmento. De hecho en su discurso de julio de 2024 Trump habló de convertir a EEUU "en la capital cripto del planeta" y en enero firmó una orden ejecutiva para organizar la formación de esta reserva. Ahora acaba de especificar qué criptodivisas formarán parte de esta reserva estratégica de criptomonedas.

Un millón de bitcoins. La senadora Cynthia Lummis también participó en la conferencia de julio y propuso aprobar una normativa para crear esa reserva. De hecho, la idea era autorizar al Departamento del Tesoro de EEUU a comprar un millón de bitcoins a lo largo de cinco años, lo que haría que EEUU contase con aproximadamente el 5% de los bitcoin disponibles.

Las cinco cinco criptomonedas elegidas. En un mensaje en la red social Truth, Trump mencionaba que esa criptoreserva estratégica estaría formada por las criptomonedas XRP, Solana (SOL) y Cardano (ADA). Curiosamente no mencionó inicialmente ni a bitcoin (BTC) ni a Ethereum (ETH), pero luego clarificó que también estas criptomonedas serían parte de esa reserva. En el mensaje Trump indicaba que "BTC y ETH, así como otras criptomonedas de valor, serán el corazón de esta reserva".

Subidas casi inmediatas. Tras el anuncio, el valor de estas criptomonedas se disparó. Cardano creció un 63% en apenas dos horas, mientras que Solana lo hizo en un 23% y XRP en un 32%. Bitcoin y Ethereum también vieron subidas notables, pero en las últimas horas han vuelto a bajar sensiblemente, aunque en todos los casos el efecto ha sido claro: su valor se ha visto muy beneficiado por el anuncio de Trump.

Evolución de bitcoin en los últimos días. Esa subida repentina desde los 85.000 a los 94.000 dólares se produjo tras el anuncio de Trump.

La polémica con Sacks. David Sacks es el máximo responsable de la estrategia cripto en la Casa Blanca, y es además socio limitado de Multicoin Capital. Esta empresa ha invertido en Solana y el propio Sacks indicó en 2021 que estaba "hodling" ("manteniendo") su inversión en esa criptodivisa. Hace unas horas indicaba en X que había vendido toda su cartera de criptomonedas antes de que se iniciara el mandato de Trump. La memecoin $TRUMP que se creó tras su reeleción también está basada en Solana.

¿Una incómoda coincidencia? Como señalan analistas como Derek Martin en un hilo en X, hay más dudas sobre la influencia de Sacks en esa elección de criptomonedas de la reserva. Él es según Martin el principal inversor en la firma Bitwise Asset Management (aunque Sacks lo ha negado hace unas horas), y esa firma estaba precisamente celebrando la decisión de Trump, y con razón: las cinco criptomonedas elegidas por Trump son las cinco principales criptomonedas en las que invierte Bitwise. "Este es el aspecto de la corrupción", concluía Martin.

Transparencia. Este movimiento también plantea un debate sobre la transparencia no solo de Sacks, sino de cualquier otro miembro del gobierno. ¿Se han beneficiado de la decisión los miembros de la administración si tenían información por anticipado? Es lo que se preguntaban varios usuarios en redes sociales, sobre todo cuando en los últimos días muchas de esas criptomonedas habían bajado notablemente de valor. Algunos califican este anuncio de una manipulación criminal de los mercados.

Y otra polémica con Ripple. Hay más temas escabrosos en el anuncio. Rpple lleva años en medio de una batalla legal con la SEC (Securities and Exchange Commission), que la acusó de vender XRP como un valor no registrado durante el primer mandato de Trump. Como señalan en CoinDesk, Ripple ha tratado de ganar adeptos en Washington, entre otras cosas mediante una importante donación a Fairshake —un comité político que influye en las elecciones— y también al fondo inaugural de 2025 de Trump.

Pero deberían centrarse en bitcoin. Algunos expertos creen que esa criptoreserva estratégica debería centrarse únicamente en bitcoin, que es la criptomoneda más madura. Como indican en CNBC, incluir otras criptomonedas hace que el gobierno de EUU elija ganadores y perdedores en este mercado.

Futuro incierto. Otros creen que esta reserva podría minar el estado del dólar, pero sobre todo podría acabar desapareciendo en futuras administraciones en Estados Unidos. Así, esos fondos podrían ser vendidos y acabar utilizándose para pagar deuda o seguridad social. Adam Blumberg, de la consultora Enclave Group, afirmaba que "no me gusta la idea de que el gobierno de Estados Unidos, o cualquier gobierno, posea el activo más descentralizado de la historia. No se creó para eso [y pone] demasiado poder en manos del gobierno federal, que siempre está en un ciclo de 4 años, o incluso de 2 años".

Imagen | Daniel Torok | Kanchanara

