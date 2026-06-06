Google tiene claro cuál es el mejor antídoto contra los mosquitos: soltar 64 millones de mosquitos

Acabar con los mosquitos portadores de enfermedades no es una misión fácil ni que pueda llevarse a cabo de forma improvisada. Y sino, que se lo digan a Verily, la subsidiaria de Alphabet (la matriz de Google), que lleva desde 2017 intentándolo con su Debug Project. ¿Cómo lo están haciendo? Con inteligencia artificial, robots y por increíble que suene, con muchos, muchísimos mosquitos.

El último movimiento de Verily ha sido solicitar formalmente a la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos permiso para liberar hasta 64 millones de mosquitos en los próximos dos años en los estados de California y Florida.

64 millones de mosquitos en tu zona. Verily ha pedido autorización a la EPA para liberar hasta 32 millones de mosquitos macho de la especie Culex quinquefasciatus portadores de la bacteria Wolbachia pipientis durante dos años en Florida y California respectivamente a razón de 16 millones el primer año y otros 16 millones el siguiente.

En el momento de escribir estas líneas el periodo para hacer comentarios públicos estaba a punto de cerrarse (el 5 de junio). A partir de ese momento, la EPA toma la decisión de dar el visto bueno o no o si pone condiciones a la prueba. El objetivo de este bombardeo de mosquitos que funciona como pesticida biológico es obtener los datos de campo necesarios para, permiso de la EPA mediante, comercializar esta solución de control de plagas.

Por qué es importante. El mosquito Culex quinquefasciatus es un viejo y temido conocido: es la especie responsable de transmitir los parásitos de la malaria aviar, los virus del Nilo Occidental, de la fiebre del valle del Rift y de la encefalitis de San Luis. El virus del Nilo Occidental es la principal causa de enfermedad transmitida por mosquitos en Estados Unidos continental y causa una media de 2.000 casos de enfermedad al año y alrededor de 120 muertes, según el Centro para el Control y Prevención de enfermedades estadounidense. A escala global, el problema es mayor: hay aproximadamente 400 millones de casos de dengue al año y se estiman unas 40.000 muertes asociadas. Encontrar una solución sin insecticidas químicos mediante control biológico puede ser un auténtico hito de salud pública con impacto mundial.

Contexto. Hay razones científicas de peso detrás: en Singapur, un ensayo clínico con más de 700.000 residentes demostró que las liberaciones de mosquitos con Wolbachia redujeron el riesgo de dengue en más del 70%. Sin ir más lejos, el Debug Project libera más de 10 millones de mosquitos macho por semana en Singapur. En Fresno, California, entre 2017 y 2018 se liberaron entre 7,5 y 14,4 millones de mosquitos macho infectados. El resultado fue una reducción de la población de mosquitos vectores de hasta el 93-95%.

En detalle. El mecanismo detrás de este "pesticida biológico" es relativamente sencillo: solo se liberan mosquitos macho (que no pican) a los que se les ha inoculado con Wolbachia. Cuando estos se aparean con hembras silvestres que no tienen la misma cepa bacteriana, los huevos resultantes no eclosionan. Conforme se producen varias liberaciones se va reduciendo la población local. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la IA? Google utiliza inteligencia artificial y automatización para separar los mosquitos por sexo, criarlos y liberarlos a gran escala y de forma sistemática.

Sí, pero. No es oro todo lo que reluce. La bacteria no funciona con un 100% de fiabilidad en todos los casos, como evidencia este estudio de 2024 donde concluyeron que entre el 6% y el 75% de los huevos podían producir embriones vivos bajo ciertas condiciones. Vamos, que no hay una esterilidad garantizada al 100%. Por otro lado, en 2022 otro estudio del propio equipo de Verily/Debug de Google revelaba que los sistemas automatizados para la liberación de mosquitos aún se encontraban en "etapas de prototipo o versiones muy tempranas".





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Portada | National Institute of Allergy and Infectious Diseases y Karollyne Videira Hubert







