A la pregunta de "cuántas cosas chulas puede tener un robot aspirador", Dreame ha respondido "sí": así son los nuevos Dreame X60

Si hay una categoría de producto que ha evolucionado muchísimo en cuestión de un par de años, esa es, sin duda, la de los robots aspiradores. De robots con un cepillo y una mopa regulera hemos pasado a robots con brazos, sensores retráctiles, mopas giratorias y bases que limpian, desinfectan y hasta reemplazan dichas mopas.

La gama alta se ha puesto realmente interesante y Dreame tiene claro que quiere conquistarla. Sus armas son los nuevos robots aspiradores que conforman la serie Dreame X60, tres dispositivos llamados Dreame X60 Pro Ultra Complete, X60 Pro Ultra Matrix y X60 Pro Master que, aunque comparten gran parte de las características, tienen sus particularidades. Vayamos por partes.

Esquema de funcionamiento de los brazos con doble articulación | Imagen: Dreame

Dreame X60 Pro Ultra Complete, a.k.a. la base. El primero modelo es del que parten todos los demás, por lo que entenderlo nos ayudará a ver mejor los demás. La primera clave de este robot es su brazo con doble articulación. Si bien es cierto que los robots con partes extensibles no son nuevos, la propuesta de Dreame va un pasito más allá. El nombre de este sistema es UltraExtend y, básicamente, permite que el cepillo lateral se extienda 12 centímetros y la mopa hasta 18 centímetros.

Los brazos de la mopa y del cepillo tienen dos articulaciones: la primera es como un hombro y se despliega hacia el lado, mientras que la segunda es una especie de antebrazo oscilante. ¿Qué permite eso? Que la mopa pueda dibujar un ángulo de 146º y el cepillo de 125º, llegando a rincones, patas de muebles o rodapiés que antes eran inaccesibles.

Dreame X60 Pro Ultra Complete | Imagen: Dreame

La navegación. El dispositivo monta el sistema AI OmniSight 3.0, un nombre muy fancy para referirse a un sistema de cámaras duales con 120º de campo de visión e IA (para reconocimiento de objetos). De acuerdo a la empresa, el robot reconoce 320 tipos de obstáculos de un tamaño de hasta 10 milímetros en 0,1 segundos. Además, incorpora un sistema de luz azul para detectar manchas transparentes, algo propio de ciertos líquidos. También, importante, el robot es capaz de superar obstáculos de hasta diez centímetros.

Limpieza y fregado. El Dreame X60 Pro Ultra Complete tiene una potencia de succión de 42.000 Pa, un cepillo antienredos y un sistema de fregado de doble mopa a 280 RPM. Algo interesante es que las mopas se lavan en tiempo real con agua a 100ºC y aplican una presión hacia abajo de 15N, por lo que, al menos en teoría, no deberían tener problemas con las manchas incrustadas.

El modelo Matrix almacena las mopas en el interior de la estación y las intercambia en función del tipo de suelo | Imagen: Xataka

Dreame X60 Pro Ultra Matrix, a.k.a. el que cambia las mopas. Si bien el Dreame X60 Pro estándar tiene una base de autovaciado y limpieza, el modelo Matrix tiene una estación de limpieza, autovacidado e intercambio de mopas con soluciones de limpieza integradas. Es decir, es capaz de quitar las mopas del robot, limpiarlas con productos concretos e intercambiarlas por otras en función del suelo que vaya a fregar. Hay tres tipos:

Almohadillas de fregado con cerdas de nailon para la grasa en la cocina.

Almohadillas de esponja con retención de agua para baños.

Almohadillas térmicas para el resto de habitaciones.

La base del modelo Master se puede enganchar a una toma y salida de agua | Imagen: Dreame

Dreame X60 Pro Master, a.k.a. de la que olvidas. Igual que el Dreame X50 Master, el modelo X60 Pro Master tiene una base que con llenaod y vaciado automático que se conecta a la instalación del agua. Eso permite olvidarse de vaciar el agua sucia y llenarla, ya que lo hace automáticamente. El problema es que requiere de instalación profesional (o que seas un manitas, claro).

El CyberX, a.k.a. el robot que sube escaleras. Aunque la empresa no ha dado nuevos detalles del robot aspirador con cuatro patas y orugas que sube escaleras, es decir, el CyberX, sí ha confirmado que ya no es un concepto. Es un dispositivo oficial que se lanzará próximamente.

Versiones y precio. La compañía todavía no ha desvelado el precio ni la disponibilidad de estos tres productos, aunque nos ha citado el próximo 27 de mayo para descubrirlos.

Imágenes | Dreame

En Xataka | Dreame empezó como proveedor de Xiaomi. Ocho años después quiere ser la próxima Samsung y ha pagado 10 millones para demostrarlo







