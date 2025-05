Dreame X50 Master, análisis: olvidarse del aspirador durante un mes, y que mantenga la casa limpia, es posible

Aspiradores robóticos hay muchos, que sean capaces de limpiar por completo el suelo, no son tantos. Y el Dreame X50 Master es el que mejor resultado me ha dado en el combo aspirar+fregar: es sorprendente lo bien que limpia, incluso aunque le haga la puñeta poniéndole obstáculos. Además, el mantenimiento es mínimo, otra de las claves donde me ha sorprendido el aspirador.

Desde que importé mi primer aspirador robótico, el modelo original de Xiaomi, han pasado ocho años. Durante ese tiempo pasaron por mi suelo una gran cantidad de aspiradores: desde los que analicé a los que compré para que se quedaran. iRobot, Roborock, iLife, Cecotec... Y ahora Dreame, una marca relativamente nueva que me ha sorprendido en un aspecto que no me esperaba: la navegación. Y no solo eso.

Ficha técnica de la Dreame X50 Master



Dreame X50 Ultra master Dimensiones y peso Base: 418 x 416 x 249 cm Robot: 350 x 350 x 89 nn (VersaLift recogido); 350 x 350 x 111 mm (VersaLift levantado) Base: 8,20 kg Robot: 4,53 kg Potencia de succión 20.000 Pa Navegación VersaLift DToF Cámara RGB con IA + luz estructurada en 3D Cepillos Cepillo lateral extensible Cepillo doble HyperStream Fregado Con dos mopas rotatorias con MopExtend Elevación 10,5 mm Base Conector a la toma de agua Desagüe por canalización Capacidad depósito sólidos: bolsa de 3,2 L para 100 días Limpieza mopa con agua caliente a 80 ºC conectividad Wi-Fi. Compatible con Alexa, Siri y Google Assistant (Dreame Home y Xiaomi Home) y con Matter Autonomía 6.400 mAh Qué hay en la caja Base, robot aspirador, cable, manuales, bolsa de recambio, cepillo de limpieza, líquido limpiador Precio 1.449 euros

Dreame X50 Master Robot Aspirador con Estación Base Compacta de 24,9 cm, Llenado y Vaciado Automáticos, Estación Base 8 en 1, Evasión de Obstáculos, Limpia Debajo de Muebles Bajos, 20 000 Pa Hoy en Amazon — 1.449,00 € Dreame — 1.449,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Diseño: redondo y cargado de armas «secretas»

El aspirador se ve como uno de tantos aspiradores robóticos, su diseño redondo no deja lugar a dudas. Más allá de aquí, Dreame subraya la zona superior con su sistema de navegación LiDAR oculto bajo un mecanismo de periscopio; que el dispositivo eleva para posicionarse durante la faena y esconde para colarse bajo los muebles y cuando se apaga. Las habilidades que tiene el Dreame X50 Master para llegar a cualquier sitio son sorprendentes.

Por encima tiene el citado periscopio con un control básico por botones (arranque y vuelta a la base) y una tapa bajo la que se esconde el depósito temporal de polvo, de pequeño volumen: 395 ml. Este escaso espacio queda compensado por la bolsa de residuo seco de la base del dispositivo: 3,2 l. Dependiendo de la suciedad que suela haber en casa, tardará más o menos en llenarse. Entre dos semanas y un mes, aproximadamente.

Por debajo, el Dreame X50 Master tiene un sistema de rodillo central muy bien diseñado: aparte de recoger el polvo con las lengüetas de goma, tiene cepillos que agarran todos los pelos. Y su sistema para evitar los enredos hace que no se atasque en ningún momento. Tengo varios gatos y un perro, sé bien lo que es desenredar el cepillo central del aspirador. Con la Dreame se me ha olvidado.

Aparte de ese cepillo central, el aspirador posee un cepillo lateral extensible que alcanza hasta las esquinas (siempre queda algo de suciedad). Como complemento, y algo por lo que yo compraría sin dudarlo un Dreame X50, el aspirador monta dos rodillos de microfibra que se encargan de fregar. Estos también son extensibles para alcanzar las esquinas (deja restos). Limpian en profundidad y son desmontables: el aspirador los usa o no en función de si debe fregar o la tarea solo requiere aspirado.

Los dos rodillos de microfibra friegan bien el suelo, aunque la limpieza no es perfecta: conviene fregar manualmente de vez en cuando

El diseño del aspirador se complementa con un conjunto de sensores, cámara y luz en la parte delantera; sensores de choque; diversos sensores de aproximación rodeando el dispositivo y en la parte inferior; y unas ruedas de goma con una excelente tracción que, además, elevan el aspirador para saltar casi cualquier obstáculo. Sus habilidades saltimbanquis sorprenden cuando las usa, parece salido del Cirque du Soleil.

La base de carga y de vaciado es cuadrada y muy compacta si tenemos en cuenta la pila de funciones del aspirador: carga y descarga el agua automáticamente, vacía el depósito de aspiración, lava en profundidad los rodillos de fregado, los seca y hasta mantiene un depósito de fregasuelos que va dosificando en el agua limpia. La versatilidad y amplitud de la limpieza contrastan con su escaso mantenimiento.

Montaje: no es tan sencillo como enchufar la base y a correr

Dreame incluye un kit básico de instalación que cubre la mayor parte de necesidades

La puesta a punto de un aspirador robótico no suele entrañar mucha complicación: por lo general, basta con desempaquetar la base y el dispositivo, enchufar la primera, colocar el segundo en su base y configurar la aplicación en el teléfono. A nivel básico la Dreame X50 Master funciona más o menos igual. Excepto por el paso de la conexión a la corriente.

El aspirador es prácticamente autónomo, ya que no necesita ni rellenar su depósito de agua limpia ni vaciar el de la sucia. En su lugar, Dreame apuesta por una toma directa a una tubería de agua y una salida, también directa, al desagüe. Por lo tanto, montar la X50 Master no solo implica labores de fontanería, también un sitio donde poner la base de carga; cercano a una llave de paso y al pertinente desagüe.

Para instalar la base se requiere un sitio cercano a una toma de agua y desagüe, también una labor de fontanería. Hay que tenerlo muy en cuenta antes de comprar la Dreame X50 Master

Tras sopesar la instalación en la cocina o el baño, me decanté por el segundo. Puse la base junto al lavabo, la enchufé a la toma del secador, usé la llave de paso de la taza del wáter y saqué la tubería de desagüe a la bañera, esta de modo temporal (tengo prevista colocarla en la tubería de desagüe del lavabo). La Dreame X50 Master viene con los accesorios de fontanería necesarios para una toma habitual.

Yo tuve suerte: los codos, divisores y roscas encajaron bien en mi instalación. Pero no siempre va a ser así, hay que contar con que quizá requiera un fontanero. Un gasto más que sumarle al precio.

Ponerla a punto para su primera limpieza no me resultó demasiado complejo: he cambiado la fontanería al completo de mi casa y ya tengo experiencia con las tuberías. Pero he de remarcar el extra de dificultad que implica instalar la Dreame X50 Ultra: la autonomía extra del aspirador tiene un precio.

Navegación: de lo mejor del mercado

Una vez puesta a punto la base, la parte más complicada de la instalación inicial, y añadida la X50 Master a mi cuenta de Dreame, tocaba la aspiración de prueba y comprobar qué tal funciona su sistema de navegación. No es el primer aspirador que tengo de la marca, cuento también con el hermano del protagonista de hoy: mi Dreame X50 Ultra se ha ganado a pulso mi cielo particular de los aspiradores. La navegación me parece fantástica.

He probado muchos aspiradores robóticos y tengo claro el tipo de navegación por el que no apostaría: la que solo utiliza cámaras deja mucho que desear (como en la Roomba Combo j9, que también tengo). La navegación usando láser LiDAR de Roborrock era mi preferida, siempre se mantuvo en lo más alto dentro del segmento. Y la combinación de ambos sistemas, como hace Dreame, dotan al X50 Master de unas habilidades muy precisas y versátiles.

La Dreame X50 Master «dando las largas»

Como suele ocurrir durante la primera limpieza, es en esta cuando el X50 Master realiza el mapeado de la casa. Conviene dejar todas las puertas abiertas, quitar las cosas del suelo y apartar las sillas de la mesa. Durante ese primer mapeado la aplicación del móvil identifica las estancias, les da nombre, traza un mapa detallado de toda la casa, planifica la mejor ruta de limpieza y hasta señala las áreas complicadas. No se deja nada.

La navegación de un punto a otro es muy efectiva, también la identificación de las zonas y de las áreas que requieren un extra de limpieza. Las funciones beta de «Reconocimiento de manchas» y «Potencia para partículas grandes» identifican áreas más sucias donde el aspirador se emplea a fondo. Además, la cámara puede ver si hay obstáculos momentáneos de escaso tamaño, como unos calcetines, por ejemplo; y esquivarlos. Solo he sufrido un enredo en el cepillo durante mis pruebas: un pañuelo de papel.

Selección del aspirador (izquierda), resumen de la tarea (centro) y selector de limpieza (derecha)

El Dreame X50 Master es muy eficaz navegando, planificando la mejor ruta de limpieza y moviéndose por casa. Además, ofrece acceso a la cámara en tiempo real, por lo que, de rebote, el aspirador se convierte en un sistema remoto de vigilancia. 2x1. Más de una vez lo he utilizado para ver qué hacían los gatos cuando no estaba en casa. O para comprobar si me había dejado alguna luz encendida.

El combo de láser, cámara, sensores y software hacen de la navegación del Dreame X50 Master un auténtico número uno en aspiración. Su efectividad es de nota. Muy alta.

Limpieza: poco más puede mejorarse

Si la navegación es buena, la limpieza es mejor: el aspirador Dreame X50 Master deja el suelo casi para hacerle la prueba del algodón (si pillaste esta referencia, empezamos a tener una edad; te invito a un Bollycao). Es muy potente aspirando, sus 20.000 Pa máximos de succión no dejan la más mínima pelusa en el suelo. Además, es bastante silencioso; siempre dentro de los márgenes de ruido de un aspirador.

Tiene distintos modos de limpieza con los que personalizar las tareas. Admite solo aspirado, aspirado y fregado, solo lo segundo, diferentes combinaciones de procesos... Y un modo inteligente denominado como «CleanGenius». Este se encarga de aplicar una limpieza detallada profundizando en aquellas zonas donde hay más suciedad. Suele ser el que tengo por defecto, con la opción de «Limpieza profunda» marcada.

Personalización de limpieza por habitaciones (izquierda), selección de limpieza general (centro) y personalización de la frecuencia de lavado para la mopa (derecha)

El aspirador funciona por completo de manera autónoma. Él solo se pone y se quita los rodillos para fregar, va a la base si tiene que recargar el agua o vaciar el depósito, lava los rodillos si están sucios (la frecuencia es personalizable), va a recargarse... y regresa al punto exacto donde dejó de limpiar si tuvo que regresar a la base. Además, la app admite programación de tareas, otro punto para despreocuparse por completo del aspirador.

El aspirador tiene unos resortes en las ruedas que elevan el aparato para salvar obstáculos de hasta 6 cm

Aparte de la limpieza total, resulta posible limpiar zonas concretas y habitaciones. Por defecto, el aspirador Dreame X50 Master detecta correctamente todas las estancias, les pone nombre (acierta) y aplica restricciones a las zonas donde no puede llegar. Aunque va a intentarlo cada vez: si ve el más mínimo hueco para colarse, lo intentará. Puede bajar el periscopio de ser necesario y escalar: las ruedas se levantan para elevar al aspirador por encima de los obstáculos. Me sorprende cada vez que lo hace.

¿Que ve un obstáculo? El aspirador levanta las ruedas y lo cruza

¿Que no quiero que pase por un sitio? Desde la app puedo colocar balizas y áreas restringidas trazando una línea por la pantalla. Además, la app registra los mapas, las incidencias (tener las notificaciones activas se hace muy pesado por el número de avisos), todas las tareas y admite una personalización de ajustes impresionante.

Dreame X50 Master levantando las ruedas para salvar obstáculos

Dreame ha logrado un aspirador que subraya la independencia sin menospreciar ni la limpieza ni la precisión a la hora de limpiar. Aspira a la perfección y friega muy bien para ser un aspirador robótico: la fricción que ejercen las mopas, junto con el agua y el líquido de limpieza (la caja trae una muestra), hacen que el suelo esté impoluto todos los días.

Autonomía: algo corta para una casa grande si se limpia a fondo

La batería del Dreame X50 Master es suficiente para una limpieza básica, incluso para pisos de unos 90 m2 o más: sus 6.900 mAh se bastan para aspirar toda esa superficie, quizá hasta para fregarla; siempre que se reduzca la potencia de aspiración a un nivel equilibrado. La cosa cambia si se le pide una limpieza a conciencia, como es mi caso.

Dado que tengo animales sueltos por casa, el suelo acumula mucho pelo a lo largo del día. Para evitarlo, marco la limpieza profunda con fregado y cambio frecuente. Esto da como resultado una recarga de batería aproximadamente a los 2/3 de completar la tarea. Tras recargar vuelve al sitio donde estaba para seguir limpiando.

El descanso del guerrero tras una buena limpieza: la Dreame X50 está en la base secando las mopas

Pese a que la batería se queda algo justa en tareas de limpieza profunda, la autonomía de la que goza el Dreame X50 Master hace que se vea reducido el inconveniente. ¿Que necesito una limpieza rápida? En unos tres cuartos de hora tengo la planta central aspirada (no fregada), de 70 m2. Suele sobrar entre un 30-40 % de batería.

Aplicación y mantenimiento: la despreocupación es bienvenida

Tener el aspirador conectado a la red de fontanería hace que el fregado sea casi completamente autónomo: el Dreame X50 Master se encarga de llenar su depósito, de vaciarlo y de limpiar las mopas (además de secarlas, aquí hace un zumbido ligeramente molesto). Lo del casi es porque hay que ir limpiando la zona de lavado, ya que se va depositando suciedad y pelos (el filtro de plástico que se encaja en la base).

Con un depósito central de 3,2 l, también me he despreocupado de ir vaciando el aspirador cada dos por tres. Al tener varias mascotas, a mí se me ha llenado aproximadamente cada mes. En el caso de que no se genere tanto pelo, veo factibles los 100 días de uso que dicta Dreame para cada bolsa de aspiración.

No hay que estar pendientes del aspirador, él solo hace la mayor parte de tareas, el cepillo central apenas se degrada y con las mopas ocurre lo mismo: cada dos semanas las echo a la lavadora y listo. En la caja del aspirador vienen varios recambios para no tener que pedir nada en bastante tiempo. Y estos accesorios duran mucho, también son de gran calidad.

La app de Dreame me parece de un alto nivel, tanto en posibilidades como en la personalización de la limpieza. Puedo limpiar la casa al completo, una habitación, una zona, manejar el Dreame X50 Master por control remoto incluso si no estoy en casa, las notificaciones me avisan de todo lo que le ocurre al robot (avisan mucho) y en la app quedan registradas todas las limpiezas, incluso con los objetos que se ha ido encontrando por el camino. Es el complemento perfecto a un gran aspirador robótico.

Dreame X50 Master, la opinión de Xataka

Tener un combo de limpieza tan eficaz, práctico, autónomo y siempre dispuesto es de agradecer: basta con un toque en la app, o doble pulsación en el botón del propio Dreame X50 Master, para tener la casa bien limpia en menos de dos horas. ¿Que necesito algo más rápido? Puedo personalizar la limpieza al extremo; con una pila de ajustes que evidencian el gran equilibrio de Dreame entre hardware y software.

La navegación es muy buena: la combinación de cámaras, sensores y láser es perfecta. Sabe siempre dónde se encuentra, va de una punta a otra de la casa como si fuera de la familia (ya lo es) y me ha sorprendido por el extra de autonomía que añade la conexión directa a las cañerías. La instalación puede implicar ciertas molestias, incluso un fontanero, pero una vez está en su sitio, es fácil olvidarse hasta del mantenimiento.

Para mí, el Dreame X50 Master es de los aspiradores robóticos más recomendables: con varios animales en casa, y al menos dos aspirados y fregados diarios, logré despreocuparme por completo sabiendo que el suelo quedaría todo lo limpio que puede dejarlo una doble mopa giratoria. No es perfecto, pero se acerca. Bastante.

No es precisamente barato: los 1.449 alejan el aspirador de buena parte de las carteras. De tener un presupuesto holgado me parece una elección 100 % acertada.

Este dispositivo ha sido cedido para pruebas por parte de Dreame. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y nuestra política de relaciones con empresas.