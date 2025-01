Dreame X50 Ultra Complete, análisis: quién iba a decir que ponerle patas y brazos al robot aspirador era tan buena idea

Desde hace unos meses empezamos a ver robots aspiradores con brazos, no tan largos y funcionales como los del Roborock Saros Z70, sino una leve extensión de escasos centímetros para que el cepillo lateral pueda recoger mejor la suciedad de los rincones. Dos ejemplos recientes que han pasado por nuestra mesa de análisis: el Roborock Qrevo Curv y el Xiaomi Robot Vacuum X20 Max.

Pues bien, este Dreame X50 Ultra Complete ha dado una vuelta de tuerca más a lo de tener extremidades y llega con dos patas. ¿El motivo? Superar escalones y otros desniveles. Pero la última entrega de la firma china es mucho más brazos y piernas: lo hemos probado a fondo y esta ha sido nuestra experiencia.

Ficha técnica del Dreame X50 Ultra Complete



Dreame X50 Ultra Complete Dimensiones y peso Base: 45,7 × 34 × 59 cm Robot: 35 x 35 x 8,9 cm (VersaLift recogido); 35 x 35 x 11 cm (VersaLift levantado) Potencia de succión 20.000 Pa Navegación cámara RGB (VSLAM) y luz estructurada 3D Reconocimiento IA (hasta 200 objetos) Cepillos Cepillo lateral extensible cepillo doble HyperStream Fregado Con dos mopas rotatorias con MopExtend Elevación 10,5 mm Base Capacidad depósitos de agua: 4,5 L agua limpia y 4 L agua sucia Capacidad depósito sólidos: bolsa de 3,2 L para 100 días Limpieza mopa con agua caliente a 80 ºC conectividad Wi-Fi. Compatible con Alexa, Siri y Google Assistant (Dreame Home y Xiaomi Home) y con Matter Autonomía 6.400 mAh Qué hay en la caja Base, robot aspirador, cable, manuales, bolsa de recambio, cepillo de limpieza, líquido limpiador Precio 1.499 euros (del 15/01 al 21/01 precio especial de lanzamiento de 1.399 euros)





Diseño: ¡con bracitos y patitas!

A simple vista el Dreame X50 Ultra Complete parece el típico robot aspirador con base grande que tantas veces hemos visto antes. De hecho, dejando al margen la textura rayada de la torre, la base es y hace esencialmente lo mismo que la del Dreame L10s Pro Ultra Heat (y otros modelos de gama alta). El robot tampoco difiere demasiado... a simple vista.

Así, el robot tiene forma cilíndrica achatada, txapela para el visor láser y una base generosa para vaciar el depósito de sólidos, suministrar agua para fregar y lavar las mopas. Sin embargo, el robot aspirador esconde un montón de detalles pequeños y casi imperceptibles en este apartado, pero que tienen su incidencia en navegación o limpieza, como iremos viendo.

En el frontal dispone de una cámara y un parachoque para que los inevitables golpes no pasen factura. Arriba, una tapa que oculta el acceso al depósito de sólidos, el código QR para la sincronización, el LED de Wi-Fi y el botón de reseteo. Lo más innovador arriba es su txapela retráctil. Así, unas veces está fuera y otras oculta, de modo que recorta unos milímetros a la altura del robot, lo que puede ser clave para por ejemplo limpiar bajo muebles.

El resto de novedades están en los bajos. Este Dreame X50 Ultra Complete incorpora un bracito en su cepillo lateral, de modo que puede estirarse mejor para llegar a los rincones, atrayendo así la suciedad hacia la zona de los cepillos centrales.

Y usamos el plural porque hay dos: uno completamente de goma TPU indicado para pelo y otra de goma TPU y cerdas de nailon especialmente diseñado para el polvo. Además de combinar materiales, que tenga dos rodillos es buena noticia, en tanto en cuanto con una sola pasada hay doble de posibilidades de que la suciedad quede atrapada y succionada.

Repite doble mopa rotatoria para fregar (que según mi experiencia es lo más efectivo) que además se descoyuntan para añadir algo más de movimiento y así poder limpiar mejor en zonas de difícil acceso y esquinas. Esto ya lo vimos en el último robot aspirador de Dreame que analizamos y nos sorprendió gratamente por sus buenos resultados.

Finalmente hemos dicho bracitos, pero también tiene una especie de patitas en la estructura de cada rueda desplegables para poder saltar obstáculos y superar desniveles, como por ejemplo los rieles de una puerta corredera. A simple vista no se aprecian, pero cuando hay alguna rampa o escalón pequeño, las despliega momentáneamente para superarlo y luego vuelve a recogerlas

Por lo demás, estamos ante un diseño clásico hecho de un plástico blanco bastante robusto con algunos elementos que emulan el metal buscando una estética más premium, como esa txapela retráctil o la tapa donde se esconde el depósito de sólidos. Sin ser un robot especialmente atractivo a la vista por sus acabados o estilizado, cabe destacar su aspecto neutro y sobre todo, lo bien que soporta la manipulación sin ensuciarse: las huellas de los dedos no manchan la superficie.

Navegación: el Google Maps de los robots aspiradores

Tenía las expectativas altas tras anteriores análisis de la marca y no me ha defraudado: para conseguir los mejores resultados en navegación es una buena idea despejar la casa de objetos potencialmente problemáticos como cables que tocan el suelo, calcetines extraviados y similares. Pues bien: en dos semanas poniéndolo a diario no se ha perdido ni atascado ni una sola vez.

Los principales responsables de la navegación son viejos conocidos actualizados: luz estructurada en 3D y una cámara RGB con reconocimiento de objetos mediante IA. ¿Recuerdas esa txapela retráctil? Pues bien, integra ese sensor de luz estructurada que funciona de forma combinada con la cámara, pero cuando se mete por debajo de mobiliario como la cama, la txapela se encoge dejando únicamente la cámara y un LED para ver en la oscuridad que entra en acción cuando detecta que baja la luminosidad.

Cuando lo pones por primera vez, traza el mapa que aparecerá en la aplicación y tocará modificarlo para que se corresponda con la realidad en cuanto a divisiones y habitaciones, aunque en mi caso apenas tuve que retocar nada. A partir de aquí y si lo pones a limpiar todo, comenzará a recorrer las habitaciones trazando una trayectoria lógica para optimizar su funcionamiento, lo que se ve en la app. No es ni mucho menos el más rápido a la hora de limpiar toda la casa, lo que no es malo en tanto en cuanto no es una carrera, pero sí que es de los más concienzudos a la hora de repasar. Y se nota en los resultados.

Al mirar el mapa veremos cómo ha detectado potenciales obstáculos que no ha atropellado con una posible identificación (no siempre demasiado), lo que tiene como ventaja que te evitas disgustos como que tire una lámpara cuyo cable cae hasta el suelo o que se haya enganchado con una cortina larga, pero obviamente si el suelo está lleno de cosas que no se lleva por delante, tampoco limpia por esa zona.

Eso sí, siempre queda la opción de ir obstáculo a obstáculo y decirle si debe seguir esquivándolos o por el contrario, puede empezar a ignorarlos y continuar. Además, en el mapa se muestran zonas rayadas que al tocar, aparece una notificación que advierte de que el espacio disponible es estrecho. Así que para que aspire mejor, lo suyo es despejar antes la zona y facilitar la labor de paso.

Estamos ante un robot aspirador casi escalador, en tanto en cuanto por su diseño es capaz de encaramarse por encima de objetos de aproximadamente seis centímetros y se desenvuelve bien ofreciendo bastante amortiguación. Eso sí, que sea tan capaz de subir escalones puede ser un problema si dejas las alfombras gordas en el suelo y no le dices que las esquive. Lo bueno es que si tienes algo de desnivel entre suelos, normalmente subirá sin problema (aunque también aparecen zonas en el mapa en rojo que no puede subir).

Este es un robot todoterreno: tiene un tamaño tirando a grande y estructura poderosa que se traduce en su capacidad para superar desniveles, pero si hay lugares bajitos como bajo el sofá o bajo el radiador, también cabe precisamente por la txapela retráctil que lo deja en menos de nueve centímetros. Además, la combinación de cámara y luz estructurada calculan bien los espacios para determinar si el robot puede pasar o no.

En pocas palabras, navega bien, de forma exhaustiva y no se le escapan ni superficies ligeramente elevadas y esos espacios tan incómodos de limpiar como es bajo el mobiliario. Si ya dejas la casa recogida para que limpie bien, puedes olvidarte de pasar la escoba o el aspirador a mano.

Limpieza: benditos brazos

Con 20.000 Pa de capacidad de succión atendiendo a la ficha técnica, la potencia no va a ser un problema. Las opciones a elegir, tampoco. Cuenta con cuatro modos de aspiración (silencioso, estándar, turbo y max), un regulador de humedad deslizante que va desde un poco seco a mojado, diferentes modos de limpieza que por ejemplo permiten solo aspirar, solo fregar, hacer las dos, primero aspirar y después fregar o directamente, elegir habitación por habitación. Eso sí, según mi experiencia lo más sencillo y práctico para no complicarse es usar 'Cleangenius'.

¿Qué es eso de 'CleanGenius'? Un modo que adapta la limpieza a la suciedad que va encontrando por las habitaciones, una forma de optimizar su potencia, agua, batería y esfuerzo del robot aspirador. Además, en el día a día es raro que alguien pierda tanto tiempo configurando la limpieza del robot (que también permite elegir cada cuanto se lava la mopa o cómo es la ruta). Usando CleanGenius puede verse también en el mapa qué zonas de la casa están más sucias y cuáles no.

En cuanto a cuánto traga, ya no es que succione el polvo o los pelos del día a día en un hogar con mascota incluso en ese modo silencioso, es que con el modo estándar también se lleva arena (procedente de mis zapatillas de pádel), migas, briznas de hierba y hasta restos de comida como zanahoria rallada o copos de avena. De hecho, pasándolo a diario en un hogar con tres personas y un cocker el modo estándar es más que de sobra.

Pero no es tanto una cuestión de pascales como del desempeño de los cepillos. Ese brazo extensible ha resultado ser bastante eficaz para los pelillos que quedan en esquinas o adheridos a las patas de las sillas y la combinación de rodillo de goma y cerdas va bien tanto con pelo como con granos de arena fina. Y lo mejor, al darle la vuelta tampoco apreciamos grandes enredos en su estructura.

Si además tenemos en cuenta lo bien que navega y esa txapela retráctil, el resultado es de notable alto y no llega al sobresaliente porque siempre hay alguna esquina o rincón por el que no cabe y toca pasar escoba. No obstante, usándolo a diario en una semana solo una vez hemos echado falta de la limpieza manual, precisamente para esos rincones. Pero como vivas en un loft o un piso amplio y poco amueblado, ni eso: puedes guardar la escoba bien lejos.

Máster en alfombras. Si dejas la aplicación tal cual está, por defecto va a elevar las mopas para limitarse a aspirar, llevando al máximo la potencia. No obstante, también hay otras opciones disponibles como retirar las mopas de fregar, elevarlas, evitarlas o ignorarlas (por ejemplo, si no tienes o si lo que tienes es algo tipo vinilo o felpudo apto para fregar). Dejándolo tal cual está la aspiración es bastante buena como para mantenerla limpia (así, con limpiarla a mano a fondo en la clásica limpieza estacional bastaría). Eso sí, también hay un modo de limpieza intensiva que además de poner al máximo el aspirador, va más despacio para una aspiración más profunda.

Este robot aspirador viene con la configuración más efectiva para fregar y en ese sentido, cumple para mantener el suelo limpio y eliminar pequeñas manchas secas, no solo en el suelo en general sino también en zonas próximas a esquinas y rebordes, ya que las mopas también son capaces de salir un poco de su eje para apurar más. Parece una nimiedad, pero si friegas por encima e incides más en las zonas centrales que en las esquinas, este pequeño detalle de diseño puede evitar que quede suciedad incrustada.

Una de las grandes asignaturas pendientes en el fregado incluso en esta configuración es no poder usar productos de limpieza (en general), que ayudan a retirar manchas más complicadas e higienizar el suelo. Pero es que el Dreame X50 Ultra Complete viene con detergente en su versión comercial: la mía era una versión de prueba sin el producto, por lo que no he podido comprobar su efectividad. El pasar la mopa del robot aspirador cada vez se va asemejando más a fregar a la vieja usanza. El paso siguiente será que pueda tragarse derramamientos, por ejemplo cuando se te cae un vaso de leche.

La autonomía no será problema

Atendiendo únicamente al dato de la capacidad de su batería de la ficha técnica, de 6.400 mAh, cabría esperar una autonomía enorme. En la práctica, si lo ponemos solo a aspirar y a mínima potencia sí que lo cumple: he podido limpiar la casa de mis padres por completo dos veces y pico.

En el otro lado de la balanza, poniéndolo a aspirar al máximo gastó toda la batería para una limpieza completa (retornó a la base con un 15% tras 90 minutos). A modo de orientación, poniéndolo con una aspiración y fregado medio (potencia estándar y grado 'Húmedo'), ha podido limpiar la casa al completo una vez y un poco más. La batería es grande, pero también limpia a conciencia insistiendo si es necesario.

Eso sí, visto lo visto en el apartado de limpieza, lo que más he usado en mi día a día es el CleanGenius, de modo que sea el propio aspirador el que decida con qué intensidad fregar y aspirar y cuánto incidir. En ese caso obviamente dependerá de cómo esté la casa, pero a lo largo de los días ha ejecutado limpiezas completas de entre 60 y 80 minutos con una única carga, pudiendo empezar una segunda vez.

¿Que se queda sin batería? Retorna a la base para recargarse y retoma su misión justo en el punto en el que se quedó cuando se ha cargado. Teniendo en cuenta lo bien que navega y la gran capacidad de su batería, es un buen candidato para casas de tamaño mediano a grande. Además, ni siquiera tendrás que esperar a que se recargue si lo pones con cierta frecuencia y tiras de CleanGenius.

Cómo es la app: opciones para aburrir

Ya lo hemos avanzado en apartados anteriores, así que no hay sorpresas: la lista de opciones del Dreame X50 Ultra Complete es más larga que la carta que escribía yo a los Reyes Magos en mi infancia. Lo bueno es que si lo dejamos todo tal cual viene por defecto y tiramos del CleanGenius, nos evitamos invertir mucho tiempo en configurarlo al milímetro y la curva de aprendizaje, más o menos empinada en función de nuestros conocimientos tech.

¿Y si la tecnología no va contigo? Aunque no sacar partido a buena parte de las opciones es una pena, si no quieres complicarte en la primera pantalla hay una interfaz simplificada donde se ve el estado de la batería, un botón de 'play', otro para enviar el robot a la base y poco más. Por defecto, funcionará siempre con el último programa que hayas usado. Así, por ejemplo lo podría dejar en casa de mis padres (0 tecnológicos) con el CleanGenius para limpiar siempre toda la casa y listo.

Pero si te gusta la tecnología y buscas una experiencia de limpieza personalizada, vas a disfrutar con todo lo que ofrece, aunque en algunos casos la traducción no sea la mejor como para entender qué hace exactamente. Por ejemplo, me ha gustado especialmente ese mapa de zonas más sucias del CleanGenius o los umbrales que no puede pasar (marcados en rojo) para evitar colisiones, un aviso a navegantes sobre nuestros hábitos, zonas que deberíamos despejar o bien limpiar a mano.

En cualquier caso, el diseño de la interfaz es bastante clásica dentro de los aspiradores que no son iRobot y moderadamente amigable gracias a los colores y gráficos. Así, cuenta con una pantalla principal con tareas básicas como mandarlo a la base, ponerlo en marcha, la batería o acceder a la cámara (previa activación) o entrar al mapa, que da entrada al resto de las opciones y ajustes.

La lista de opciones es enorme y puede que algunas no las usemos nunca, pero otras pueden ser una auténtica revelación. Sin ir más lejos, tenemos un empapador para nuestro veterano Pitu y existe una opción para que el robot lo evite. Asimismo, también hay una función de reconocimiento de mascotas para no molestarlas o que limpie a fondo alrededor de su caseta o cama. En este sentido, su propuesta para mascotas es de lo más completas que he visto nunca.

Una opción que puede resultar peliaguda es la de la evasión inteligente de objetos mediante cámara o el uso de esta en tiempo real. En su política de privacidad, Dreame explica que las imágenes tomadas pasan por un servidor encriptadas y se eliminan 'en un tiempo razonable'.

Mantenimiento: fácil y cómodo

Con una base con un depósito para suministrar agua para fregar y limpiar las mopas, otro para acumular el agua sucia y una bolsa en la zona inferior para guardar la suciedad aspirada, puedes olvidarte de estar pendiente del robot aspirador a diario. Aunque la app viene configurada por defecto correctamente, en los ajustes puede cambiarse opciones como el lavado automático de mopa, cómo y a qué temperatura se lavan, si deseamos esterilización o no y hasta si queremos que la bolsa de sólidos comprima el pelo.

Si tienes problemas de alergias esto es una buena noticia, pero también es más cómodo e higiénico para todo el mundo. De hecho un problema habitual entre los aspiradores que friegan es preocuparse de lavar la mopa con relativa frecuencia si no quieres que huela a pecera, pero en este caso no hay olores ya que la base hasta las seca.

Eso sí, poniéndolo todos los días he tenido que preocuparme por rellenar y vaciar ambos depósitos de aguas semanalmente, si bien no tiene mucho misterio: levantas la tapa, tiras del asa y luego solo hay que abrir la tapa y volcarlo en el WC o ponerlo bajo el grifo. En cuanto a vaciar la bolsa, con hacerlo 3 - 4 veces al año es suficiente.

El mantenimiento, sustitución y limpieza de los consumibles viene detallado tanto en los manuales como en la aplicación. En cuanto a los rodillos, basta con darle la vuelta al robot y pulsar las presillas para liberarlos y limpiarlos, si bien tienen una disposición y diseño que minimiza los enredos, de modo que la mayoría van directos al depósito, lo que se traduce en que se deterioran menos y mantienen su efectividad.

Dreame X50 Ultra Complete, la opinión de Xataka

Cuando hace un par de años la sensación era de que los robots aspiradores habían alcanzado cierta madurez como producto ofreciendo una aspiración de calidad por donde pasaban, una navegación precisa y optimizada y una base que hacía la vida más fácil, esta última fase ha sido la de pasar del notable al sobresaliente.

Y el Dreame X50 Ultra Complete es el alumno más aplicado de la clase. Que un robot aspirador ya no se atasque ni atropelle nada es una buena noticia, pero que además se preocupe por sortear los desniveles es un plus para aquellos hogares donde sea necesario.

Los bracitos por su parte han depurado las labores de limpieza en zonas difíciles y si a eso le añadimos que tiene dos mopas rotatorias con detergente, ya podemos afirmar que los robots aspiradores ya no solo aspiran bien, también friegan bien. Así, con este modelo lo de aspirar, barrer y fregar a mano es algo que vas a tener que hacer con mucha menos frecuencia.

Después de probar otros modelos de la casa, tenía altas expectativas puestas en el Dreame X50 Ultra Complete y no me ha defraudado. No solo eso, me ha sorprendido gratamente con una aplicación con tal nivel de opciones y detalle que demuestra que la firma china apunta muy alto.

