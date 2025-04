No tengo un robot aspirador en casa, pero quiero uno. Estos son los que tengo en el radar

Mantener la casa limpia es una tarea complicada, especialmente si vivimos con niños pequeños o mascotas. Cualquier ayuda que podamos tener para ello es clave, especialmente si no tenemos demasiado tiempo para limpiar. Ahí destacan sin duda los robots aspiradores, dispositivos capaces de mantener el suelo limpio de forma autónoma sin que tengamos que preocuparnos demasiado por ello.

Elegir un modelo de entre todos los que hay no es fácil, ya sea por presupuesto o porque simplemente no podemos decidirnos entre tantos que hay. A mí, con tres mascotas en casa, es la mejor inversión que se me ocurre ahora mismo para no tener que estar con la aspiradora todo el día, algo que ahora mismo estoy obligado a hacer. De entre todos, estos son los que yo tengo en el radar ahora mismo:

Dreame X40 Ultra Complete , con 12.000 Pa de potencia de succión, por 899 euros.

, con 12.000 Pa de potencia de succión, por 899 euros. iRobot Roomba Combo 10 MAX con Autowash , con autovaciado y una gran navegación, por 699 euros.

, con autovaciado y una gran navegación, por 699 euros. Philips Homerun Serie 2000 , una opción más económica, por 360,99 euros.

, una opción más económica, por 360,99 euros. Xiaomi Robot Vacuum X20 Max , con gran autonomía y muy buen desempeño a la hora de fregar, por 649,99 euros.

, con gran autonomía y muy buen desempeño a la hora de fregar, por 649,99 euros. Roborock S7 Max Ultra, con buen sistema de guiado y una base con tres pilares, por 626 euros.

Dreame X40 Ultra Complete

La primera opción de esta selección es el X40 Ultra Complete de Dreame, un robot aspirador que destaca por ofrecer una gran potencia de succión: 12.000 Pa. Sus cepillos laterales se extienden 10 mm para llegar a zonas que normalmente se quedan fuera del alcance de este tipo de robots, lo que facilita que no haya zonas que se queden sin aspirar. Se trata de una gran opción que ahora mismo tenemos rebajada hasta los 899 euros.

iRobot Roomba Combo 10 MAX con Autowash

Pasamos ahora a una opción de iRobot: su Roomba Combo 10 MAX con Autowash. Como suele ocurrir con los dispositivos de iRobot, este Roomba destaca por ofrecer un gran sistema de navegación, capaz de sortear obstáculos de todo tipo. Tiene un sistema de limpieza en cuatro fases que también va perfecto para eliminar suciedad de las zonas más complicadas, además de que cuenta con tecnología para dejar las alfombras limpias sin dañarlas. Sale por 699 euros.

Philips Homerun Serie 2000

Si buscamos una opción más económica, pero que ofrezca un gran resultado, puede que nos interese este Homerun Serie 2000 de Philips. Este sería el modelo que yo elegiría para un piso pequeño, aunque su autonomía y su potencia de succión van a ir bien para cualquier tipo de vivienda. Su precio también lo hace perfecto para los presupuestos más ajustados: ahora mismo cuesta 360,99 euros.

Xiaomi Robot Vacuum X20 Max

Seguimos ahora con una opción de Xiaomi, el Robot Vacuum X20 MAX. Al contrario que el anterior, este modelo sería una gran opción si tenemos una vivienda grande, gracias sobre todo a su gran autonomía que da para hasta 100 minutos funcionando a tope. Tiene una aplicación para móviles muy completa, buena potencia de succión y ahora mismo lo podemos comprar por 649,99 euros.

Roborock S7 Max Ultra

Cerramos esta selección de robots aspiradores con el S7 Max Ultra. Se trata de un modelo que cuenta con un sistema de llenado y lavado automático para la mopa (así como autosecado). Cuenta con 5.500 Pa de potencia de succión y destaca su base con tres pilares muy diferenciados. Su mopa, que se levanta automáticamente para evitar superficies como alfombras, destaca por tener un gran desempeño. Cuesta 626 euros.

