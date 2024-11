iRobot Roomba Combo 10 Max con AutoWash, análisis: el mejor robot aspirador que he probado con alfombras

Si se apellida Combo y es una Roomba, entonces aspira y friega. Aclarado este punto, conviene recordar que desde la Roomba Combo j7+, iRobot ha apostado por un sistema de visera descapotable bastante original que vimos en la Roomba Combo j9+ y ahora en esta Roomba Combo 10 Max con AutoWash, cuyo segundo apellido es el auténtico protagonista.

Porque la verdadera novedad de este aspirador es la base: desde hace unas cuantas generaciones la gama alta de iRobot es autovaciable y su predecesor además suministraba el agua para fregar, pero esta base sube de nivel con otro depósito más para el agua sucia procedente de la limpieza del paño. Como otros robots aspiradores topes de gama, vamos. Una vuelta de tuerca para seguir teniendo lo último de lo último. Lo hemos probado a fondo y esta ha sido nuestra experiencia.

Ficha técnica del Roomba Combo 10 Max con AutoWash



IROBOT ROOMBA Combo 10 max DIMENSIONES Robot: 339 x 338 x 87 mm Base: 401 x 510 x 446 mm peso Robot: 4,1 kg Base: 9,1 kg Fregado Smart Scrub Dry Rug Intelligence capacidad 313 mL (aspirado) 210 mL (tanque de agua) capacidad base 2,5 L (suciedad) 3 L (tanque de agua) base AutoWash Hasta 60 días / 7 días de agua compatibilidad Protocolo Matter Apple Home PROGRAMABLE Sí Compatible con Alexa, Siri y Google Assistant NAVEGACIÓN INTELIGENTE Precision Vision Enhanced Dirt Detect Sistema de limpieza en cuatro fases sistema operativo iRobot OS BATERÍA 4.200 mAh (fosfato de hierro-litio) Precio 1.499 euros

Diseño: la diferencia está en la base

Comparada con su antecesor, la Combo 10 Max difiere de la Combo j9+ solamente en lo estético: mientras que el modelo viejo tiene una zona central que emula el metal, la nueva al completo tiene un chasis completamente negro mate tan elegante como sucio. De hecho, ha sido misión imposible evitar huellas y polvo en su superficie. Asimismo, la capota tiene unas estrías que refuerzan esa elegancia visual.

Lo demás, igual: un único botón con anillo LED alrededor, cámara para navegación en la zona central y disposición de sensores, forma cilíndrica achatada, el parachoques para evitar que potenciales golpes dañen el aparato y esa visera con una mopa adherida con velcro que sube y baja en función de si queremos fregar o no. Así que vamos a lo importante: la configuración de los cepillos. Tampoco cambia, pero es un aspecto clave en la limpieza.

Tiene un doble rodillo central para atrapar mejor la suciedad con una única pasada, es de goma por lo que soporta mejor potenciales enredos con pelos (importante si tienes mascotas) y finalmente cuenta con un cepillo lateral para barrer la suciedad a la parte central.

Porque lo que cambia es la base. Ojo, esencialmente por fuera sigue siendo la misma, la diferencia está en el interior. Así, es voluminosa y resulta moderadamente agradable a la vista gracias a detalles como la solapa de cuero o el estriado negro o lo discretas que resultan las luces para informarnos del estado (cargando, depósito de agua sucia/agua limpia/suciedad vacío).

Eso sí, mientras que la generación anterior apostaba por un acabado que recordaba a la madera en la zona superior, por lo que podía pasar por una mesita de noche de diseño, aquí puedes seguir colocando cosas encima como si fuera un mueble pero ya no lo parece. En cualquier caso, la sorpresa está al abrir la compuerta.

En la zona superior hay dos compartimentos iguales: un cajón transparente para el agua limpia con un medidor de nivel y otro paralelo pero a la derecha para guardar el agua sucia procedente de la limpieza del aspirador. Abajo, un tercer cajón esta vez opaco donde está la bolsa para guardar lo que se acumula en el depósito de sólidos. La bolsa es la misma que en otras generaciones, ya que iRobot dispone de una bolsa estandarizada para todos los modelos.

Navegación: es imperdible

Mientras que el mayoría de modelos de gama alta apuestan por la combinación de visor láser y cámara, en iRobot el peso de la navegación cae principalmente en una cámara situada en el frontal que, si ya en la generación anterior ofrecía un altísimo rendimiento, en esta sigue siendo sobresaliente... pero con matices. La cámara le sirve tanto para orientarse como para esquivar obstáculos (y como profundizaremos más adelante, ahora también para ver la suciedad).

La falta de luz no es un problema en tanto en cuando cuenta con LED para iluminar en escenarios de baja luminosidad, como por ejemplo debajo de la cama. Eso sí, este robot no se limita a ir de habitación en habitación delimitando perímetro y haciendo zigzags como otras, sino que sigue cierto orden en función de lo sucio que está una sala o de si hay que incidir más. O sea: es una navegación optimizada ajustada a la suciedad y arquitectura, más próxima a lo que cabe esperar de un dispositivo inteligente.

Como en otras generaciones, promete evitar los posibles excrementos de perros y gatos (y en caso de no hacerlo, la compañía promete sustituir el robot sin coste) y del mismo modo, también esquiva con aciertos zapatos, cables, calcetines o cualquier cosa que se nos haya quedado en el suelo y no sea una alfombra en la que subirse.

Ojo porque por ejemplo unas cortinas que caen hasta el suelo o un edredón largo tiene el mismo efecto: el robot aspirador no se va a meter bajo la cama si la ropa de cama llega hasta el suelo. No obstante, puede informarte de lo que ve y cómo proceder con ese obstáculo en futuras ocasiones, por ejemplo con ese edredón largo.

Error 404: perro found

Aquí viene la explicación a lo de 'con matices': los esquiva y eso es una buena noticia para evitar desastres, pero a costa de no limpiar el área que lo rodea, lo que implica que en algunos sitios deje bastante espacio sin limpiar. He ido probando y el mapa trazado en la aplicación no engaña: como dejes una habitación hecha unos zorros, te va a aspirar poquísimo. No está de más recordar algo: si quieres los mejores resultados en limpieza, mejor despejar antes el suelo para que el aspirador pase y limpie.

Quiero destacar asimismo que realiza unos cálculos del espacio disponible bastante exactos para determinar si cabe por un lugar o no, algo que si tienes una casa muy abarrotada de cosas o lugares estrechos agradecerás enormemente puesto que pasa y limpia. Hay muchísimos modelos, incluso de gama alta, que no entran por lugares por donde caben, como por ejemplo entre las patas de una silla, pero no es el caso de este.

Por cierto, la primera vez que lanzas el robot a limpiar, traza un mapa con la arquitectura doméstica que luego es necesario modificar añadiendo separadores y poniendo nombres a las habitaciones. En ese primer recorrido de descubrimiento el reconocimiento de objetos no está activado. Si tienes un hogar con varias plantas, puedes repetir el proceso varias veces ya que tiene capacidad multimapa.

Así pues, las tres palabras para definir su navegación son optimizada, depurada y personalizada. En estas semanas de prueba con el Roomba Combo 10 Max AutoWash no solo nunca ha atropellado nada sino que siempre ha vuelto a la base. Eso sí, considerando que mis padres tienen mascota y que suele haber cosas por el suelo, he seguido el consejo de iRobot y he dejado la detección de obstáculos activada. Solo desactivaría esta opción en un hogar sin mascotas ni cosas potencialmente atropellables.

Limpieza: sobresaliente en alfombras

iRobot también se diferencia de la mayoría de fabricantes en cuanto a opciones de limpieza, simplificándolas al máximo y a juzgar por mi experiencia, tiene razón.

Así, esencialmente encontramos solo aspiración, solo fregado y aspiración y fregado. Eso sí, rebuscando entre las opciones también podemos configurar si preferimos un modo más intenso recomendado para áreas pequeñas y otro más suave para dar un repaso, pero iRobot tiene el modo normal como recomendado y tiene sentido: no hace falta más. Además y a una mala, es posible elegir una o dos pasadas.

La marca no acostumbra a proporcionar datos de succión, pero atendiendo tanto al ruido como a los resultados, estamos en disposición de decir que es bastante potente: aspira polvo, pelos, migas y arena, pero tampoco se le resisten copos de cereales. Más allá de tener buenos rodillos y alta succión, es que la sensación cuando lo ves limpiar es como si viera: no es un zigzag programado independiente del suelo y la suciedad, sino que incide más donde es necesario.

Teniendo en cuenta que hay un cocker en casa, la diferencia es abismal respecto a la vieja escoba: la conjunción de doble rodillo de goma junto a la succión deja el suelo bastante limpio. Obviamente, la excepción es por donde no pasa, por ejemplo alguna que otra esquina. En este sentido, es un buen candidato para hogares con mascotas peludas.

Lo que más me ha sorprendido es cómo deja las alfombras. Tenemos un par de alfombras pequeñas y peludas a los pies de varias camas y no solo se sube, sino que las deja impecables tanto a nivel visual como sacudiéndolas después. No se limita a recorrerlas y ya, sino que hay ocasiones y zonas en la que insiste al apreciar suciedad. Mi madre las aspira manualmente varias veces al año y tras un par de días con esta Roomba, quedan tan bien que no se plantea volver a sacar el aspirador de trineo del armario.

Un punto a su favor respecto a la competencia es la visera, paradójicamente. Al margen de que habrá que ver cómo soporta esta pieza mecánica que sube y baja el paso del tiempo, resulta de lo más efectivo para evitar que la mopa de fregar roce con las alfombras, algo que de hecho puede pasar con la mayoría de robots aspiradores fregadores, que normalmente elevan la pletina con la mopa unos milímetros. Así, tiene fuerza para subir a alfombras gorditas y estas no corren riesgo de mojarse.

Para fregar dispone de esa pletina que sube y baja con una mopa texturizada, la posibilidad de elegir la cantidad de agua y el SmartScrub, que básicamente es un movimiento de vaivén para repasar esas zonas donde hay manchas. Normalmente friego el suelo tal cual y compruebo qué tal queda, pero añado una prueba extra: verter unas gotas de refresco en la cocina y dejar que se seque para fregar al día siguiente.

Tras el uso diario y la prueba del refresco concluimos que ofrece un fregado aceptable para mantener el suelo limpio y quitar alguna que otra mancha suave, pero la suciedad más seca y grande se le resisten. En este sentido y según mi experiencia, creo que van mejor aquellos con rodillos con pelito que giran cual lijadora radial.

Autonomía: una batería bien optimizada

A diferencia de otros robots aspiradores, que suelen ofrecer una autonomía teórica máxima, iRobot se limita a proporcionar la capacidad de la batería: 4.400 mAh, lo mismo que su predecesor. A partir de aquí la duración variará en función de lo que configures: solo aspirar o aspirar y fregar y dentro de las preferencias de limpieza, ya hemos visto que puede configurarse para varias pasadas, dosificar el líquido de fregado, el tipo de aspiración y fregado o si usa la detección de obstáculos.

Aunque para el análisis lo he probado todo, para el día a día con el modo normal de aspiración y fregado (eso sí, con el SmartScrub) ha sido más que suficiente para dejar los suelos limpios y aquí el aspirador ha completado más de dos limpiezas completas hasta volver a la base para recargarse por tener la batería demasiado baja. Después, retorna al punto donde lo había dejado y continúa la limpieza hasta completarla. Así que quedarse sin batería no es un problema.

No obstante, para simplificar y poder homogeneizar frente a otros aspiradores, he comprobado cuánto dura la batería solo aspirando con la configuración que viene por defecto y aquí he quedado más que satisfecha: ha sido capaz de limpiar la casa de mis padres, de unos 100 metros cuadrados, dos veces y media. En este sentido, este es un robot aspirador apto para pisos de tamaño mediano y grande: la batería tiene buena capacidad, la optimiza adecuadamente para limpiar y moverse y no va a dejar limpiezas a medias.

Cómo es la aplicación

Una de las grandes bazas de los robots aspiradores de iRobot es el buen diseño de su aplicación iRobot (disponible gratis para Android en Google Play Store y para iOS en App Store), que en esencia la misma para todos los modelos aunque con pequeñas variaciones en función de las prestaciones que ofrezca. Así, en este caso proporciona información del estado de los depósitos mediante unos gráficos claros o del comportamiento del fregado.

No obstante, la clave está en una interfaz clara e intuitiva que deja a mano lo que más vamos a usar y oculta las opciones más rebuscadas. En la pantalla principal veremos el estado del robot y de la base, los mapas podremos poner en marcha los programas de limpieza favoritos (los que más usamos) y haciendo scroll hacia abajo accederemos a la programación, el historial, mensajes, la configuración, el manual y la sección de ayuda.

Pero lo que más se usa, a mano y bien clarito con gráficos y botones grandes. iRobot hace tiempo que logró un buen equilibrio entre ofrecer prestaciones avanzadas y no complicar la aplicación demasiado, lo que constituye una ventaja diferencial frente a la mayoría de aplicaciones de otros fabricantes. ¿El resultado? Una app para todo tipo de público: incluso mis padres, poco tecnológicos, podrían ponerlo en marcha sin mucha complicación.

Mencionaba antes de los programas de limpieza, pero merecen algo más de atención. Al toca sobre nuevo trabajo pueden elegirse las plantas donde limpiar, cada habitación y qué hacer ella al detalle, lo que implica por ejemplo el 'Smartscrub' para frotar o las pasadas. Lo normal será configurar algunos al principio y luego limitarnos a ponerlos en marcha. En cuanto a la configuración, es bastante minuciosa, con más preferencias de limpieza del robot y de la base, bloqueo infantil y para mascotas, reiniciar el dispositivo, entre otros. En definitiva: si quieres una experiencia más personalizada y quieres complicarte más, también tiene opciones para configurarla a fondo.

En casa tengo una Roomba desde hace un lustro y la marca sigue actualizándola, lo que da confianza de cara a invertir en un modelo de la marca, pero es que además este modelo mira al futuro al ofrecer compatibilidad con el protocolo Matter (implementado en el último trimestre de 2024) y el ecosistema de Apple. En pocas palabras, que no vas a tener problemas de compatibilidad en tu casa conectada.

Mantenimiento: poquito

Cuando allá por 2019 iRobot se aventuró con las bases autolimpiables con su Roomba i7 fue de los primeros, pero con las bases 3 en 1 se ha hecho esperar. Es cierto que la mayoría de modelos de su catálogo solo aspira, pero también lo es que desde hace años esta característica está presente en varias marcas de la gama alta. Con este Roomba Combo 10 Max con AutoWash llega más tarde pero lo hace muy bien.

Ahora ya no solo ejecuta un estruendoso sonido con el que succiona la suciedad del depósito de sólidos para pasarlo a una bolsa y así no tener que preocuparse y minimizar la exposición al polvo y suministra agua para volver a fregar, es que también lava y seca la mopa. Por cierto, así como la succión de la suciedad es un proceso ruidoso (pero corto, que no cunda el pánico), el borboteo del lavado es suave y el secado es prácticamente imperceptible (le lleva unas cuatro horas, aunque puedes usarlo en ese tiempo si lo necesitas).

Hay dos cosas destacables: pese a ser una de las bases más completas del mercado, su tamaño es bastante moderado. Pero también llama la atención la poca agua que gasta en el proceso de limpieza. De hecho, mientras que en general con otros modelos tengo que llenar dos depósitos de agua a la semana, con este robot aspirador solo he llenado el tanque una vez a la semana. Así hay que estar menos pendiente. En cuanto a la bolsa de sólidos, puede aguantar tranquilamente unos tres meses.

Todo lo demás, sin novedad: viene con un filtro extra, una bolsa de recambio y otro cepillo lateral para sustituir cuando sea necesario, algo que puede verse tanto en el manual en papel como en la aplicación (en las estadísticas de uso). Tampoco hay variaciones en el proceso de limpieza de cepillos: basta con darle la vuelta, apretar las dos presillas para liberar la pieza y extraerlos para retirar pelos que se hayan podido enredar.

iRobot Roomba Combo 10 Max con AutoWash, la opinión de Xataka

Con este modelo con AutoWash, iRobot se pone a la altura en cuanto a funciones con la gama alta más avanzada del mercado. No obstante y aunque las bases ofrecen unas características convenientes para minimizar el mantenimiento o saludables para quienes tienen problemas de alergias, siguen estando en un segundo plano respecto a lo que es y lo que hace el robot aspirador.

Y aquí solo hay buenas noticias: este Roomba Combo 10 Max ofrece una potencia y configuración de cepillos solvente y una batería bien optimizada para limpiar a fondo un hogar de tamaño mediano o grande, pero lo verdaderamente diferencial es su inteligencia, aplicada tanto a la navegación como a la limpieza.

En pocas palabras, es como si viera y entendiera lo que tiene delante. Así es capaz de esquivar el comedero del perro o al propio perro, pero también en insistir más en una zona donde sea necesario. El fregado, sin ser de lo mejor que hay, también resulta ser más que suficiente para mantener suelos limpios y eliminar alguna que otra mancha.

La guinda del pastel es la buena experiencia que ofrece su aplicación y su apuesta por la conectividad: si lo tuyo no es la tecnología, vas a apañarte con la app. Pero si tienes una casa inteligente donde no falta domótica, agradecerás todas sus opciones o la interoperabilidad de Matter. En este sentido y sin ser un robot aspirador barato ni mucho menos, es una compra de presente y futuro.