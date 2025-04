He tenido que mirar dos veces el precio del CMF Phone 2 Pro para creérmelo. La submarca de Nothing ha roto la gama media

Lanzar una submarca y que sus productos acaben robándole el protagonismo a la marca principal. Es algo que le sucedió a Xiaomi en la gama media con POCO, y algo que va a conseguir CMF con su Phone 2 Pro. La compañía acaba de presentar un nuevo modelo con una relación calidad-precio que, en tiempos de móviles cada vez más caros, es una victoria aplastante sobre sus rivales directos.

Las specs. Un repaso rápido para tener contexto. MediaTek Dimensity 7300 (mismo procesador que algunas compañías introducen en móviles de más de 400 euros), batería de 5.000mAh, pantalla AMOLED HDR 10+ de 6,77 pulgadas con 3.000 nits de brillo, triple cámara (50 MP, angular de 8 MP y teleobjetivo de 50 megapíxeles).

Si le sumamos los 8 + 128 GB de memoria, los seis años de actualizaciones de seguridad (tres de sistema operativo) y la cantidad de accesorios que podemos sumarle (fundas, lentes intercambiables, cartera), el conjunto es ganador.

El precio. 249 euros para la versión de 128 GB y 279 euros para la de 256 GB, la más recomendable con diferencia. Un POCO X7 salía al mercado a un precio de 299 euros hace apenas tres meses, con unas specs similares (algunas mejores, otras peores a las de este CMF).

Sea como fuere, lanzar un móvil de 249 euros en la gama media es una excepción. Si analizamos el mercado en busca de móviles similares encontramos alternativas como el Moto Edge 60 por 429 euros, o el Galaxy A55 por 479 euros.

Nothing. CMF es una submarca de Nothing que, curiosamente, empieza a ofrecer alternativas incluso más interesantes. Hace un año la compañía lanzaba el Nothing Phone 2a, un teléfono con un Dimensity 7200, una pantalla con menos brillo, menos cámaras, menos años de soporte y specs más débiles. Su precio eran 329 euros y, aún así, era una buena cifra. El Phone 3a Pro, no tan alejado en specs respecto a este teléfono, cuesta 459 euros.

No me escondo, he tenido que consultar dos veces el precio del CMF Phone 2 Pro antes de preparar esta pieza, ya que pensaba que se trataba de algún tipo de oferta promocional. Esos 249 euros ponen sobre la mesa a una CMF que no solo ofrece una alternativa calidad-precio frente a sus rivales directos: es un precio que lo posiciona como un candidato incluso más atractivo que algunos de sus hermanos de Nothing.

Excepción o norma. Nothing no ha detallado cómo funciona la cadena de suministro de CMF, pero sabemos que el CMF Phone 1 se fabrica principalmente en India. Ante la incertidumbre arancelaria, quedará por comprobar si este teléfono es una excepción (como lo fue el OnePlus 3 en su día ofreciendo gama alta a precio irrisorio), o si el contexto socioeconómico y geopolítico impiden volver a disfrutar de un precio así.

Yo lo tengo bastante claro y, a falta de probarlo, tengo claro candidato a recomendar cuando me pregunten por un móvil económico.

