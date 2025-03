Nothing Phone (3a) Pro, análisis: las apariencias no engañan ... ni con el Nothing Phone

Pocos fabricantes son capaces de, en apenas 4 años, tener un reconocimiento y posicionamiento muy claro y destacado en el posiblemente mercado más competido de la electrónica de consumo: el de los smartphones.

El Nothing Phone (3a) Pro es el nuevo baluarte de la marca. Y no llega al mercado para ser un actor de reparto. Lo hace con toda el aura alrededor de su apuesta por un diseño icónico combinada con su interfaz única pero dando un contundente golpe en la mesa por el nivel de su renovada cámara, muy atractiva, rendimiento bruto y un saber hacer a la hora de no pasar desapercibido que pocos smartphones actuales pueden conseguir. Y ya lo hemos probado en Xataka.

Ficha técnica del Nothing Phone (3a) Pro



nothing phone (3a) pro dimensiones y peso 163,52 x 77,50 x 8,39 mm 211 g pantalla 6,77 pulgadas 1080x2392 (387 ppp) AMOLED flexible 60 a 120 Hz Profundidad de color de 10 bits Brillo máximo de 800 nits Pico de brillo máximo en HDR de 3.000 nits Tasa de muestreo táctil de 480 Hz PROCESADOR Snapdragon 7s Gen3 4 nm Gen2 Memorias 12 GB RAM + 256 GB cámaras traseras Principal: 50 MP, f/1.88, OIS&EIS Teleobjetivo: 50 MP, f/2.55, OIS&EIS, 3X zoom óptico Ultra gran angular: 8 MP; f/2.2 cámara delantera 50 MP, f/2.2 batería 5000 mAh 50W carga rápida sistema operativo Android 15 Nothing OS 3.1 3 años de actualizaciones de sistema operativo 4 años de actualizaciones de seguridad conectividad eSIM 5G SA/NSA LTE 4x4 MIMO Wi-Fi 7 Bluetooth 5.4 NFC otros Interfaz LED Glyph Lector de huellas bajo la pantalla Doble altavoz estéreo IP64 precio 459 euros

Puro diseño Nothing Phone

Nothing fue muy inteligente a la hora de posicionarse en un mercado ya copado y donde resultaba (y resulta) tremendamente complicado hacerse un hueco. Tanto a nivel de ventas como de relevancia en el boca a boca. Pero escogió una mezcla explosiva que se sustentaba ante todo en un diseño transparente y mucho hype. Así nació el Nothing Phone (1).

Tres años y varios dispositivos después (un millón de ventas se congratulan en anunciar desde la sede de la empresa en Londres), entre ellos auriculares y relojes, el Nothing Phone (3a) Pro se presenta en sociedad repitiendo estrategia basada en el impulso principal de su diseño exterior.

La carcasa trasera parcialmente transparente del Nothing Phone (3a) es lo que el usuario verá a primera vista. Pero hay novedades interesantes a nivel de diseño. Y todos ellos apuntan a la mejora de la construcción y los materiales usados.

Ahora, la carcasa del Nothing Phone (3a) Pro ya no es de plástico sino de cristal, aunque al tacto no lo parece. El marco, de aluminio 100% reciclado, engarza perfectamente tanto con la parte trasera como con la pantalla. El conjunto gana resistencia IP64 también.

El Nothing Phone (3a) Pro seguirá destacando por su trasera transparente, ahora de cristal. Pero lo relevante de esta generación es el inmenso módulo de la triple cámara, para lo bueno y lo malo

Respecto a las dimensiones físicas, pocos cambios relevantes. El terminal sigue siendo grande, con una altura de más de 16 cm y una anchura de 7,7 cm. El grosor de 8,39 mm y el peso de 211 gramos nos parecen muy conseguidos para este tipo de dispositivo.

El marco de aluminio, en acabado mate y cierta textura, da un toque especial al conjunto

El resultado es plenamente satisfactorio tanto en el aspecto visual, como en lo táctil y práctico. Es cómodo en mano, no muy resbaladizo y muy respetuoso con las huellas y suciedad.

El terminal no puede ni quedar completamente apoyado sobre el módulo de la cámara

Pero sin duda alguna, lo que en esta generación llamará más la atención no será de nuevo el diseño transparente de la trasera sino el enorme módulo de la triple cámara del Nothing Phone (3a) Pro. Lo es tanto por tamaño general como por grosor, sobresaliente en exceso para su grosor.

Si visualmente puedo comprar el aspecto del módulo de la cámara, no puedo hacerlo a nivel práctico ya que es tan inmenso que al coger el terminal de la manera habitual en que suelo hacerlo, apoyando el índice estirado en la parte trasera, el dedo tropieza siempre con la parte baja de la cámara. Y no es algo que me pase solo a mi pues varias personas me han indicado lo mismo cuando se lo he dado a probar.

Incluso con manos pequeñas el módulo se interpone en la manera natural de coger el terminal

El módulo de cámara me ha resultado molesto durante el uso del terminal y hay que acabar o modificando la manera en que llevo lustros cogiendo mi terminal principal o dejando el índice sobre el módulo de cámara. Es cierto que no llega a tapar lente ni flash pero no me ha resultado nada cómodo.

Botón Essential Key, el de abajo

Respecto a los botones y controles físicos, muy bien ejecutados pero no he convence la Essencial Key situada justo debajo del botón de encendido y bloqueo. Ese botón, una de las novedades del Nothing Phone (3a) Pro, es un acceso directo a una funcionalidad estrella del nuevo terminal, pero en el día a día, lo he pulsado infinitas veces por error al pensar que era el de encendido/apagado. El resultado: decenas de capturas de pantalla sin motivo en una aplicación llamada Space de la que ya hablaremos más adelante.

Por último hay que indicar que en el módulo de cámara no falta la iluminación asociada a la funcionalidad Glyph (los politónos visuales), uno de los emblemas de los terminales Nothing pero al que sigo sin encontrarle demasiado sentido más allá de la curiosidad.

Una pantalla AMOLED brillante

Para quienes gustan de una pantalla grande en su smartphone, el Nothing Phone (3a) Pro resultará todo un acierto. Tenemos un panel bien generoso de 6,77 pulgadas con esquinas redondeadas y un agujero para la cámara y sensores muy discreto que no tiene otra funcionalidad. Nada de efecto tipo “isla dinámica” por ahora.

El panel del nuevo Nothing Phone (3a) Pro sigue siendo AMOLED, contando con protección Panda Glass. Recordemos que esta generación adopta el cristal como elemento base también de la trasera.

La resolución de la pantalla, de 1080x2392 píxeles, es decir, FullHD+, proporciona una experiencia de visualización con densidad de 387 ppp, lo cual está bien. Mucho mejor es el hecho de que la tasa de refresco del panel es de 120 Hz y la de la tecnología táctil alcance los 480 Hz en modo normal y los 1.000 Hz en el modo juego del terminal.

Manteniendo la diagonal de pantalla de 6,77 pulgadas, el panel del Nothing Phone (3a) Pro mejora con más brillo y mejor tecnología táctil

La pantalla del Nothing Phone tiene un brillo alto de 800 nits como estándar. Facilita mucho la visualización de contenido con luz solar directa sobre el panel, momento en que podemos alcanzar un pico de 1.300 nits. Pero no se queda ahí. En el modo HDR se eleva todavía más la apuesta pues la barrera a superar es de 3.000 nits de brillo.

La calidad del panel de fábrica es correcta, con buena reproducción de color, excelente ángulo de visión y la posibilidad de personalizar ligeramente la experiencia escogiendo entre modo activo y estándar. En mi caso, aunque por defecto viene el modo Activo, el estándar me ha acabado de convencer más por su naturalidad.

Otras ayudas interesantes para adecuar la apariencia a nuestras necesidades o gustos son el ajuste del contraste de texto, botones e iconos, clave en las apariencia oscuras del sistema operativo o la luz nocturna, que ya no falta en ninguna capa que se precie y que podemos regular en intensidad así como programar.

También la frecuencia de actualizaciones podemos fijarla a 60/120 Hz o dejarla en modo dinámico, lo más recomendable. Y no falta la pantalla siempre activa con sus muchas opciones de personalización.

En la pantalla encontramos el sensor de huellas, el cual podemos combinar con la identificación de rostros para que algo tan esencial como que el desbloqueo con seguridad del terminal sea instantáneo funcione como debe. Y en este terminal lo hace.

Snapdragon al rescate

Los Nothing Phone (3a) Pro llegan al mercado apostando por una garantía para gama media que aspiran a comer en la mesa de los más potentes del sector: los Snapdragon 7s Gen3 con sus 8 núcleos Kyro (uno Prime a 2,8 Ghz, tres de rendimiento a 2,6 GHz y cuatro de eficiencia a 1,9 GHz) y la GPU Adreno 800. Ofrece compatibilidad con Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4.

El único modelo que se vendrá en España será el que combina 12 GB de memoria RAM con un almacenamiento interno de 256 GB, con el cual obtuvimos una puntuación de más de 27.000 puntos en la prueba específica de PCMark.

El Snapdragon 7s Gen3 aporta el empuje en IA que no falta ya en cada smartphone importante y la mejora gráfica suficiente para una experiencia global muy satisfactoria a nivel de potencia

En las pruebas de rendimiento bruto, el Snapdragon 7s Gen3 refuerza su posición como el SoC por el que apostar en ese escalón tan complejo que se sitúa entre los mejores gamas media y los gama alta de entrada. En PCMark Work 3.0 rozó los 12.500 puntos mientras que en GeekBench 6 obtuvo 1.164 y 3.291 puntos en las pruebas Single y Multi Core respectivamente.



redmi note 14 pro+ Nothing Phone (3a) Pro poco x6 pro oneplus nord 4 realme gt 6t procesador Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 Mediatek Dimensity 8300 Ultra Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 ram 8 GB 12 GB 12 GB 16 GB 8 GB geekbench 6.0 (single/multi) 1.163 / 3.182 1.164 / 3.291 1.421 / 4.419 1.888 / 4.930 1.543 / 4.171 3d mark (wild life unlimited) - - 11.694 11.629 10.606 pcmark work 3.0 13.942 12.496 14.446 16.718 16.894

Al final, la experiencia que obtiene el usuario final no está muy alejada de manera global de la que percibimos con un gama alta que no es un flagship. El sistema va perfectamente fluido y todas las tareas a las que sometamos a este Nothing Phone (3a) Pro se ejecutan con solvencia.

Las mejoras más destacadas las encontramos a nivel de eficiencia, como veremos más adelante, así como en el apartado gráfico. El Nothing Phone (3a) Pro obtuvo una puntuación de casi 4.000 puntos y por encima de los 5.000 puntos en los test de 3DMark Wild Life y Sling Shot Extreme respectivamente.

En el apartado de la IA, del que también viene cargado de serie el Nothing Phone (3a) Pro, la prueba específica de GeekBench nos indicó una puntuación de casi 1.500 puntos.

Otro punto muy positivo de este terminal es su nulo calentamiento incluso con las tareas más exigentes y el excelente desempeño en los test de estrés.

Autonomía muy satisfactoria

En un terminal tan grande, con tantas sutilezas en la interfaz y trucos luminosos incluso en su carcasa, la autonomía siempre parte de un proceso de preocupación.

El Nothing Phone (3a) Pro combina una gran capacidad de batería de 5.000 mAh con una mejorada eficiencia con la que se consiguen dos días de uso de manera muy cómoda

El Nothing Phone (3a) Pro apuesta por una batería que no se anda con medianías. Su capacidad alcanza los 5.000 mAh sumando ademas la promesa de un especial cuidado de la batería: 90% de capacidad máxima tras 1.200 ciclos de carga, el equivalente a casi 3 años y medio con carga diaria completa.

En las pruebas reales de autonomía, el Nothing Phone (3a) Pro se desenvolvió con suma eficiencia, promediándoselo prácticamente dos días de uso reales para entre 7 y 8,5 horas de pantalla en ciclos de uso reales y muy variados.

También dispone el Nothing Phone (3a) Pro de carga rápida de 50W aunque en la caja solo viene el cable. El cargador debes adquirirlo por separado.

En nuestra prueba con cargador de 65W, las cifras de carga oficiales prácticamente se cumplieron. Partiendo de algo menos de un 10% de batería restante, en 20 minutos se alcanzó el 50%, completándose en su totalidad en 63 minutos.

Nothing OS 3.1: una capa única en el mundo

Tras su estreno a finales de 2024, la capa de Nothing para sus terminales llega a este Nothing Phone (3a) Pro en su versión 3.1. Se trata de una evolución ya madura pese al poco tiempo en el mercado y que nos ha demostrado un funcionamiento muy correcto.

Nothing OS 3.1 funciona bajo Android 15 y el fabricante asegura al menos 3 años de actualizaciones del sistema operativo, quizás algo reducido hoy en día

Esta capa se basa en Android 15 y Nothing promete actualizaciones de 3 años para el sistema operativo y de 4 años para parches de seguridad.

De cero, no podemos negar el adictivo atractivo de Nothing

Nothing OS 3.1 mantiene la esencia que ha hecho muy especial y única a esta capa en el ecosistema Android. Es el sistema operativo de los sentidos y en él se sentirán muy cómodos y relajados aquellos usuarios que buscan una interfaz y entorno donde los sonidos, los detalles de movimientos, iconos especiales o fuentes exclusivas sean la máxima.

La interfaz es cierto que no tiene igual en el sector pero para mantenerla en todo su esplendor y continuidad debes mantenerse en un escenario de trabajo limitado o enseguida aparecen las costuras en forma de iconos sin representación o aplicaciones que no entienden de personalizaciones extremas.

Mezcla Nothing más Android clásico

La nueva versión añade no muchas novedades, siendo las más evidentes el soporte para eSIMs y alguna modificación de aplicaciones como la galería o la aplicación de cámara. En el caso de la galería, me gusta lo fácil que es moverse entre imágenes al tiempo que no perdemos de vista información sobre la imagen que hemos tomado. Otro tema es del de la IA, que ayuda a organizar y localizar de manera más fácil contenido multimedia.

Lo demás alrededor de la capa de Nothing es más bien conocido a nivel estético y de funcionalidad. No es un salto destacado o al menos no lo notaremos hasta que pase el tiempo, pues su filosofía es que el uso del equipo vaya mejorando conforme nos “entienda” gracias a funciones de la IA, que también se encarga de opciones como el agrupamiento “inteligente” de aplicaciones, opción que no me ha acabado de convencer por ahora.

La personalización y uso rápido de opciones del sistema operativo es muy amplio

De las aplicaciones propias de Nothing, la más mediática se llama Essencial Space, un hub donde podemos recopilar ideas asociadas a notas de voz con capturas de pantalla. Como hemos visto antes, incluso tiene su propio botón dedicado.

Por ahora cuesta encontrarle utilidad como para justificar que sea un elemento tan destacado de la nueva versión de este teléfono aunque con el acceso anticipado que se dará a los compradores del terminal, se ampliarán sus funcionalidades y podría llegar a ser un buen centro de recopilación de ideas, viajes, organización de imágenes y capturas de pantalla ... todo muy creativo.

La transcripción de audio funciona bastante bien y el uso de la IA para detectar posibles citas o tareas también. Cuestión de aprender a sacarle partido.

Una triple cámara con sorpresa

Aunque no todos los grandes módulos de cámaras suponen que el apartado fotográfico sea del mismo nivel que las proporciones de dicho módulo, hay excepciones. Nothing lo justifica en el caso del Phone (3a) Pro por la inclusión de un teleobjetivo de 3 aumentos como estrella en su actuación ante el usuario.

Pero vayamos por pasos y miremos primero la aplicación de cámara, donde tenemos un carrusel con los modos que nosotros deseemos tener más a mano y que permiten una configuración personal sencilla.

La aplicación de cámara me ha parecido la única algo perezosa del sistema. Echo en falta más agilidad y menos tirones a la hora de cambiar de modo, pues me he perdido alguna que otra foto interesante por su falta de fluidez actual. Imaginamos que es solo una cuestión de tiempo que cumpla como debe en términos de velocidad.

Como interfaz sí que me resulta útil. Tengo todo lo que necesito configurar a solo dos toques y se añade ademas la pestaña de Preselección de modos, algo que he usado más de lo que inicialmente pensaba.

Interfaz para crear y seleccionar los modos de Preselección

En este módulo podemos tener acceso a modos de disparo personalizados completamente y que dan mucho juego pues admite una configuración muy extensa, desde la lente a usar hasta el modo de disparo, los filtros a aplicar, la longitud focal o la intensidad del efecto de desenfoque, entre muchos otros.

Volviendo a la configuración de cámaras, el conjunto del módulo trasero se compone de una cámara principal de 50 MP con un tamaño de sensor muy destacado, 1/1,56”, acompañado de un gran angular de 8 MP bastante discreto y con ángulo de 120 grados (f2.2). ¿Y qué hay del tercer sensor?

Cámara principal, disparo automático

Pues justo en él encontramos la gran diferencia del Nothing Phone (3a) Pro respecto a su hermano mayor. Se trata de un telefoto de 50 MP con tamaño de sensor 1/1,95” (f2.55) que nos proporciona instantáneas tomadas con un equivalente de 70 mm. Ese zoom 3X óptico puede avanzar incluso un 6X mediante recorte con un correcto y juguetón resultado con buena luz.

6X de día

El resto de zoom digitales permiten de manera teórica y apoyado en algoritmos de IA llegar a un 60X que solo queda como anécdota para fardar de teléfono de Nothing.

Rango de trabajo de las dos cámaras principales. Desde un 1X a un 6X

Lo paradójico del sistema de cámaras del Nothing Phone (3a) Pro es que solo uno de los sensores no nos engaña. Hablamos del gran angular, muy discreto tanto con luz como especialmente con poca luminosidad y donde incluso observando los resultados en la pantalla del propio smartphone, es fácil apreciar la diferencia de nivel respecto a las otras dos cámaras en lo que respecta al nivel de detalle de la instantánea tomada.

Gran angular. Disparo automático

Gran angular de noche. Disparo automatico

Gran angular. Modo automatico

A partir de aquí, el sistema de cámaras traseras del Nothing Phone (3a) Pro nos ha confundido mucho. Si bien se trata de un sistema fotográfico con el que es muy fácil presumir en redes sociales o enseñando las fotos a amigos en el móvil, hay luces y sombras. Y no son como las esperábamos.

Las imágenes que obtenemos con la cámara principal, de 50 MP aunque con disparo por defecto a 12 MP, son correctas pero solo si no miramos en detalle.

Disparo 1X automático

Disparo 1X automático

Cámara principal, disparo automático

Disparo a 50 MP y recorte 100%, modo automático, cámara principal

Con buena luz, el nivel de detalle de la cámara principal nos parece escaso (mejor recurrir al modo de disparo de 50 MP directamente si es lo que buscamos) mientras que por la noche, aunque el sensor es capaz de recoger mucha luz por su gran tamaño, el nivel de detalle cae drásticamente y nos deja una imagen muy claramente ”lavada”.

1x en automático

1x en automático

1x en modo automático

La toma de fotografía nocturna con la cámara principal es recomendable hacerla con el modo noche siempre que podamos.

A la derecha, disparo en modo noche

Recorte 100%. A la derecha, la toma con el modo Noche activo

Otro fallo que hemos notado en escenas nocturnas con la cámara principal es el poco acierto que tiene en el balance de blancos cuando hay luces cálidas.

Rango de trabajo 1x a 6x de noche. El balance de blancos correcto es de la cámara Tele (dos de abajo)

La cámara principal de 50 MP permite la toma de imágenes a 2X usando un recorte de la imagen original, pero los resultados recogen los mismos defectos que a 1X.

Disparo 1X con recorte 100%

Disparo 2X con recorte 100%

Disparo 3X con recorte 100%

Disparo 6X con recorte 100%

Lo curioso de toda esta situación es que en nuestras pruebas con el Nothing Phone (3a) Pro hemos obtenido mejores resultados con el telefoto 3X tanto en nivel de detalle a plena luz del día como por la noche, donde las imágenes ya no aparecen con el detalle anulado ni empastado.

Izquierda, disparo 1X con cámara principal. A la derecha, imagen 3X con el teleobjetivo

A la derecha, recorte 100% del 3X. A la izquierda, recorte 100% del 1X en modo automático

Tal nos ha parecido la diferencia a nivel de detalle que incluso buscábamos alejarnos de la escena para poder disparar con ese 70 mm que tanto engancha. Especialmente para fotografía de tipo retrato.

Hasta el peor modelo del mundo sucumbe a un 70 mm

Como indicaba, ha sido muy satisfactorio durante la prueba con el Nothing Phone (3a) Pro usar el disparo a 3X directamente cuando la escena lo permitía. Y hacerlo es muy sencillo si recurrimos a los modos preseleccionados.

Otros modos de disparo interesantes son el modo Macro y el Retrato, además del llamado Experto, que además de controlar de manera manual parámetros del disparo, admite la toma de imágenes en RAW.

Respecto al modo Macro, no me ha parecido muy sencillo de usar y hay que enfocar más bien lejos del objeto pues recurre a los zoom 3X y 6X. Hay que tener muy buen pulso para sacarle provecho pero me ha parecido divertida de usar y no es de esos macros de pega de otras cámaras.

Macro con 3X y con 6X

En todo el proceso fotografico del Nothing Phone (3a) Pro tiene un papel importante la tecnología TrueLens 3.0 Engine, gestionada por supuesto por IA para detectar el tipo de escena y ajustar diferentes parámetros. En general nos ha gustado el resultado salvo algún pequeño exceso de procesado en determinadas tomas.

Uno de los procesos en que más tiene que aportar el procesamiento es en el HDR. Nothing Phone se ha aliado con Google para ofrecer en este modelo un modo Ultra XDR que combina 8 imágenes RAW con diferente exposición con ajustes del brillo a nivel de píxel según la marca.

El modo HDR puede activarse o desactivarse a demanda, algo que nos alegra, pero en la mayoría de situaciones nos hemos sentido cómodos dejándolo actuar por sí mismo con bastante buenos resultados en escenas nada sencillas.

Toma con HDR activo

La cámara secundaria o frontal también alcanza los 50 MP de resolución, con capacidad para grabar vídeo 4K. Los resultados son naturales, con buen nivel de detalle pero el efecto de bokeh del modo retrato tiene margen de mejora.

En lo que respecta al modo de vídeo, el Nothing Phone (3a) Pro no abusa de resoluciones ahora mismo muy absurdas como el 8K y apuesta por un modo 4K con OIS y EIS además de estabilización mejorada. También podemos grabar escenas a 1080p y hasta 60p y por supuesto en cámara lenta a 1080p y 120 fps.





Nothing Phone (3a) Pro, la opinion y nota de Xataka

Llegar, ver y vencer no es nada sencillo según qué mercado. Y el de los smartphones ya hemos dicho que es el más complejo por número de contendientes, gamas, modelos de todo tipo y preferencias que muchas veces van más allá del sentido común.

Justo con el espíritu de ir más allá de lo evidente hay que mirar a este Nothing Phone (3a) Pro que aterriza en el mercado con un diseño reforzado en calidad y acabado pero en el que sigue en pie lo más evidente: la trasera transparente. Este año se añade además un módulo de cámaras traseras que supone lo más interesante del equipo para lo bueno y lo malo.

Con un rendimiento acorde al precio que pagamos por él, una pantalla que cumple y una gran autonomía, todo se centra en la combinación de su peculiar capa y el resultado de la cámara de fotos trasera.

Del sistema operativo solo podemos decir que engancha, pero eso siempre es una cuestión de gustos. Sobre la cámara, otro año más es más completa sobre el papel que en la realidad, donde sigue habiendo pendiente un trabajo de software para sacar más partido al hardware. Lo hace bastante bien curiosamente la cámara con zoom óptico 3X, lo cual es un rayo de luz interesante.

7,4 Diseño 8 Pantalla 7,5 Rendimiento 7,5 Cámara 6,75 Software 7,25 Autonomía 7,5 A favor Ningún otro smartphone te anima tanto a enseñarlo a los demás

Equilibrado en relación calidad/precio

Buena autonomía y carga rápida En contra El potencial de su sistema de cámaras se ve afectado por el procesado

Lo exclusivo de la interfaz y sus trucos luminosos es para un nicho de mercado algo reducido

El enorme módulo de cámara afecta de manera importante a la ergonomía del equipo



