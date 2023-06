Los politonos estaban muertos. Ahora Nothing quiere revivirlos con su nueva app

La llegada del Nothing Phone (2) es inminente. La presentación está fechada para el próximo día 11 de julio a las 17.00h (hora peninsular española) y, como es habitual en la firma del hype, ya se van mostrando los primeros adelantos sobre el dispositivo.

Una de las grandes novedades a nivel de software surge de una curiosa colaboración entre Nothing y Swedish House Mafia, reconocido grupo de electrónica. Mediante la nueva app Glyph Composer, los usuarios podrán crear sus propios tonos de llamada personalizados, los cuales se sincronizarán con la parte trasera del dispositivo.

Glyph Composer. Este es el nombre de la nueva aplicación que llegará tanto al actual Nothing Phone (1) como al inminente Nothing Phone (2), el terminal de gama premium que vendrá para sucederlo. La app surge de una colaboración con Swedish House Mafia, quien firma el paquete de sonidos del que se dispondrá para crear nuestros propios tonos de llamada.

La app, mediante una interfaz que simula los pads electrónicos, permitirá crear nuestra propia melodía de llamada ligada a los LEDs traseros

La app será un creador de tonos: podremos crear una instrumental con sonidos predeterminados para configurar nuestra melodía propia. Con una interfaz que recuerda a los pads musicales, iremos creando este sonido personalizado, el cual se sincronizará con la interfaz Glyph del Nothing Phone. En otras palabras: cada pulsación que hayamos dado con un tono será un LED iluminándose en la parte trasera del dispositivo.

Podremos guardar distintos sonidos de llamada creados con la aplicación, amén de los predeterminados en el teléfono, que también llegan con la función de sincronizarse con los LEDs traseros. Se espera, según rumores, que el Nothing Phone (2) tenga patrones de LED algo distintos a los del

No hay detalles sobre la llegada de esta app al Nothing Phone (1), aunque se espera que sea un estreno en exclusiva para el nuevo modelo y que, en posteriores actualizaciones, llegue al anterior. Del Nothing Phone (2) ya conocemos su supuesto diseño, tenemos la confirmación por parte de la compañía de que montará el Snapdragon 8+ Gen 1, y parece quedar claro que será un dispositivo bastante más ambicioso que el anterior.

Imagen | Nothing

