Nothing Phone (2): fecha de salida, características y todo lo que creemos saber

Fue el móvil más innovador del año pasado. Aire fresco para un mundo, el de los móviles, que anda necesitado de productos diferentes. El Nothing Phone (2) es su sucesor, aunque todavía faltan unas semanas para que conozcamos todos sus detalles.

Si el Nothing Phone (1) fue el teléfono del hype con su diseño transparente, el Phone (2) promete continuar esa propuesta y aspirar a un sector mucho más difícil: el de la gama alta. Aquí os dejamos con toda la información del Nothing Phone (2) que se conoce hasta la fecha.

Cómo será el diseño del Nothing Phone (2)

Poco se ha dejado ver el Nothing Phone (2). La compañía mantiene en secreto cómo será el aspecto final del nuevo dispositivo, aunque sí se ha publicado una imagen promocional que anticipa algunas líneas.

Tenemos un fondo blanco y lo que parece ser el indicador de la cámara. En esta imagen se anticipa una cubierta trasera que previsiblemente introducirá una nueva versión de su interfaz luminosa 'Glyph'.

No se descarta de nuevo una cubierta transparente con un sistema de LEDs regulables que transmitan información sin necesidad de interactuar con el móvil. El Nothing Phone original fue toda una sorpresa en este aspecto y de la segunda generación se espera un perfeccionamiento de este sistema.

Cuáles serán sus características

Del Nothing Phone (2) también tenemos una cosa clara: no será un móvil de gama media. Al menos en cuanto al procesador elegido. Así lo confirmó el propio Carl Pei, fundador de Nothing y cofundador de OnePlus. Durante el Mobile World Congress de Barcelona y junto a Cristiano Amon, CEO de Qualcomm, el máxima responsable de la compañía confirmó que el Nothing Phone (2) llevará un Snapdragon 8 Series.

Probablemente no sea un Snapdragon 8 Gen 2, ya que eso llevaría al dispositivo a un precio bastante elevado. Pero sí se espera que tenga un Snapdragon 8+ Gen 1, el potente procesador que llevaban los buques insignia de finales del año pasado.

Junto a este chip acompañarían versiones de 8 o 12 GB de memoria RAM LPDDR5 junto a un almacenamiento de entre 128 y 256 GB, siguiendo lo visto en el primer modelo.

La pantalla del Nothing Phone (2) tendrá, según distintos rumores, tecnología AMOLED y 120 Hz, aunque no hay información detallada de su tamaño o resolución. Como referencia, el primer modelo dispone de 6,55" FullHD+.

Algo similar ocurre con la cámara. Tampoco han habido filtraciones concretas en este apartado, pero se habla de un sistema de cámara doble de 50 megapíxeles.

La batería alcanzaría los 5.000 mAh según el filtrador Tech Wallah, con un sistema de carga rápida no especificado y compatibilidad con carga inalámbrica.

Para el sistema operativo se cuenta con Android 13 junto a NothingOS 1.5 mientras que para la conectividad se espera WiFi 6, 5G y NFC. Para el sonido tendremos altavoces estéreo.

Cuándo se presentará el Phone (2)

No hay una fecha concreta, pero Nothing sí ha confirmado que el Phone (2) llegará este verano de 2023. Además de su presentación a mediados de año, también se ha informado de que llegará por primera vez a Estados Unidos, además previsiblemente de Europa, donde la compañía ya dispone de experiencia.

Qué precio tendrá el Nothing Phone (2)

El Nothing Phone original tuvo un precio de salida de 469 euros. Para el Phone (2) se espera un precio considerablemente superior, teniendo en cuenta la mejora clara en especificaciones. Habrá que ver si la fecha elegida para presentarlo permite tener suficiente margen a Nothing para ofrecer el nuevo Phone (2) a un precio competitivo que le haga destacar.

