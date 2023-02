Hemos probado el competidor inesperado del Nothing Phone (1). Carl Pei no tiene motivos para preocuparse

No es el Nothing Phone (1), es el Unihertz Luna. Se trata de una marca china que ha traído al Mobile World Congress 2023, aparte de los móviles 4G más pequeños del mundo, este... curioso concepto. Es un teléfono que ha despertado intereses por sus LEDs traseros, inspirados sin ningún tipo de remilgo en el Phone (1) de Nothing. Hemos pasado un rato con él para descubrir qué esconde. Ya te adelantamos que no es el gama media que tendríamos en el bolsillo.

El Unihertz Luna, un móvil sin complejos

Hasta el propio Carl Pei se ha pasado por el stand de Unihertz para echarle un ojo al Luna, claramente inspirado en el Nothing Phone (1). El móvil que hemos probado aún no está a la venta, aunque la marca nos ha asegurado que llegará al mercado global dentro de poco.

Nada más cogerlo notamos que la calidad de construcción no es demasiado elevada. Sin báscula presente, calculamos que el peso se acerca peligrosamente a los 300 gramos. Es complicado explicar que la sensación en peso es más similar a la de un teléfono rugerizado que la de un teléfono que aspira a ser premium en acabados. La elección de materiales sí es correcta, con aluminio y cristal.

A nivel de especificaciones, el teléfono cuenta con una pantalla de 6,81 pulgadas, batería de 5.000mAh y un MediaTek Helio G99, una de las plataformas de gama baja de la compañía china. La cámara principal es de 108 megapíxeles, acompañada de un sensor macro de 2 megapíxeles y un tercer sensor pensado para fotografía nocturna de 20megapíxeles (no han sabido explicarnos técnicamente su función).

Pero hablemos de las luces LED. Aquí estamos ante un claro déjà vu del Nothing Phone (1), con un submenú en el que podemos programar las distintas funciones. Estas son, en términos generales, aquellas relacionadas con los avisos de las notificaciones (llamadas y notificaciones). También se ilumina cuando reproducimos música, aunque la calidad de los LEDs está lejos del móvil al que imita.

El software es una adaptación de AOSP con servicios de Google, por lo que cuenta con Android Stock basado en Android 12. El grado de optimización es prácticamente cero y, aunque no hemos notado un lag severo, se notaba bastante que estábamos ante un teléfono más cercano aún a un prototipo que a un modelo final.

Este teléfono llegará al mercado global a través de Amazon a un precio que rondará los 300 euros. Anecdótico, descarado y divertido, aunque queda lejos de un gama media que podamos recomendar.