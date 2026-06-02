EEUU abrió la puerta al chip H200 de Nvidia en China. El ejército chino lleva tiempo esperando al otro lado

Jensen Huang, el director general de Nvidia, se ha visto obligado a "pelear" con el Departamento de Comercio de EEUU durante meses, pero ha conseguido lo que pretendía: su compañía ya puede entregar a algunos de sus clientes chinos su chip para inteligencia artificial (IA) H200. Como os explicamos el pasado 14 de mayo, Alibaba, Tencent, ByteDance y JD.com son cuatro de las diez empresas chinas que ya tienen acceso a esta potente GPU.

Y lo tienen porque el Departamento de Comercio de EEUU, que es la institución que concede o deniega las licencias de exportación, ha autorizado al menos a diez compañías chinas y varios distribuidores, entre los que se encuentran Lenovo y Foxconn, a adquirir el segundo chip para IA más potente que tiene Nvidia. Esta decisión ha llegado casi dos meses después de que el Gobierno de EEUU confirmase que iba a permitir a la compañía liderada por Jensen Huang entregar su chip H200 a sus clientes chinos.

Sin embargo, es probable que a Nvidia no le dé tiempo a saborear esta victoria. De nuevo se ciernen sobre ella unos nubarrones que amenazan con comprometer, una vez más, su negocio en China. Y es que, según Bloomberg, al menos siete universidades chinas vinculadas a las fuerzas armadas y a la industria de defensa del país están intentando conseguir los chips H200. Esta revelación procede de los registros de contratación pública de China, por lo que presumiblemente es fiable.

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El alquiler remoto: la vía que el Departamento de Comercio aún no sabe cómo cerrar

En EEUU hay un grupo de presión que se opone a la venta de los chips para IA avanzados estadounidenses en China. Chris McGuire, investigador sénior sobre China y tecnologías emergentes del Consejo de Relaciones Exteriores, sostiene que "cualquier acuerdo que permita a Nvidia vender más chips a China conlleva menos chips de Nvidia para las empresas estadounidenses y una ventaja menor de EEUU sobre China en IA". Además, McGuire aduce que "es sorprendente que el presidente Trump siga dejándose convencer de anteponer los intereses de Nvidia a los de América".

Las entidades chinas recurren cada vez con más frecuencia al alquiler de tiempo de uso en servidores equipados con chips de Nvidia restringidos

Lo que está sucediendo ahora mismo con las universidades chinas es el caldo de cultivo idóneo para reforzar las tesis de este grupo de presión en EEUU. Dos de las instituciones que han expresado su interés en los chips H200, la Universidad de Beihang y la Universidad Politécnica del Noroeste, figuran entre los "Siete Hijos de la Defensa Nacional" de China, un selecto grupo de universidades que se dedica a apoyar al Ejército Popular de Liberación.

Ambas han sido incluidas en la lista negra del Departamento de Comercio de EEUU por su implicación en el avance de las capacidades militares chinas. Y los registros de contratación pública revelan que la Escuela de Ciberciencia y Tecnología de Beihang, que declara tener "características de defensa nacional y ventajas aeroespaciales", está intentando alquilar el uso de los chips de Nvidia.

La Escuela de Seguridad del Ciberespacio de la Universidad Politécnica del Noroeste también está intentando alquilar acceso a los chips H200, según esos mismos registros. Las entidades chinas recurren cada vez con más frecuencia al alquiler de tiempo de uso en servidores equipados con chips de Nvidia restringidos como vía para acceder al hardware prohibido sin necesidad de importarlo directamente. Esta es la estrategia que con toda seguridad el Gobierno de EEUU va a intentar desmantelar. Lo que de momento no está claro es cómo va a hacerlo.

Imagen | Nvidia

Más información | Bloomberg

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