El diseño del Nothing Phone 2, filtrado: así será el móvil del hype, según OnLeaks

El que avisa no es traidor. Nothing adelantaba la llegada de su modelo de segunda generación para este próximo verano. En lugar de un terminal de gama media-alta con el diseño como factor diferencial, la próxima generación (Nothing Phone 2) será un teléfono de gama alta, alimentado por el Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1.

OnLeaks, a través de Smartprix, ha filtrado el supuesto diseño de este terminal. Lejos de ser una gran renovación frente a lo que vimos la generación pasada, la filtración apunta a una línea de diseño bastante similar, aunque con ciertos puntos clave experimentando una contenida evolución.

Este es el Nothing Phone (2), según OnLeaks

Mirando la parte trasera del Nothing Phone (2), según la información filtrada, poco parece haber cambiado respecto al modelo del año pasado. La fuente indica que estos renders se han creado en torno a la actual unidad de pruebas a la que afirman haber tenido acceso. Esto se traduce en que puede haber cambios menores de aquí al lanzamiento oficial.

En primer lugar, cambia ligeramente el diseño de algunos elementos LED del dispositivo, así como el propio LED rojo que se encendía cuando estábamos realizando una grabación de vídeo con el Nothing Phone 1.

No obstante, el mayor cambio en este modelo está en sus biseles, que dejan de ser planos al estilo iPhone para volver a las líneas redondeadas que llevaban años experimentando los teléfonos hasta la llegada del iPhone 12. Pasa así, según esta información, a ser un teléfono más ergonómico y cómodo en mano, con un marco de aluminio y la clásica parte trasera de cristal transparente que deja ver el sistema LED.

Sobre el mismo, la estructura es similar, pero se ha dividido el diseño en aún más LED. Esto permitirá aún más configuraciones de cara al sistema de notificaciones propio de Nothing, en el que se ilumina la parte trasera del dispositivo según cómo la hayamos configurado.

A nivel de especificaciones técnicas, esta primera gran filtración no arroja demasiada luz. Tenemos la confirmación por parte de Nothing acerca de la mejora en el procesador, esperándose asimismo una pequeña evolución en pantalla, subiendo esta en tamaño.

No hay aún fecha cerrada para el lanzamiento de este teléfono. No obstante, con la confirmación oficial de la compañía de que saldrá en verano y habiéndose lanzado el Phone 1 a principios de julio, todo apunta a que estamos a apenas un mes del lanzamiento de este terminal.

Imagen | SmartPrix

