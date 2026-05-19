Automatización, IA y dimensiones colosales: el plan de Singapur para superar a Shanghái como puerto más grande del mundo

Singapur tiene un problema que muchos países envidiarían: su puerto se le está quedando pequeño. La ciudad-estado, que se ha convertido en un punto neurálgico del comercio mundial situado en el Estrecho de Malaca, ya gestiona más de 41 millones de contenedores al año y se está acercando al límite de su capacidad.

Su gobierno ha optado por construir un puerto de cero en vez de ampliar el que ya tienen. Y como Singapur es una tierra de excentricidades, quieren hacerlo a lo grande: con un megapuerto completamente automatizado, destinado a ser el mayor de su categoría en todo el mundo. El Puerto Tuas lleva ya unos cuantos años de construcción y bajo estas líneas te contamos qué tiene de especial.

Por detrás de China. Singapur lleva décadas siendo el segundo puerto más grande del mundo por volumen de carga, justo por detrás de Shanghái. El puerto de la ciudad alcanzó un récord de 41,12 millones de TEUs (unidades equivalentes a un contenedor de veinte pies) gestionados en 2024, un 5% más que el año anterior. Shanghái, por su parte, alcanzó los 50 millones.

La idea es que una vez completado el nuevo puerto, pueda contar con una capacidad operativa de unos 65 millones de TEUs anuales, lo que lo convertiría en el mayor terminal de contenedores del mundo.

Dimensiones colosales. El puerto fue inaugurado oficialmente el 1 de septiembre de 2022. Cuando esté terminado, en algún momento de la década de 2040, ocupará unas 1.337 hectáreas (el equivalente a 3.300 campos de fútbol) y contará con 66 muelles a lo largo de 26 kilómetros de línea de costa, capaces de acoger los buques portacontenedores más grandes del mundo.

El proyecto se desarrolla en cuatro fases y está siendo ejecutado por PSA Internacional, el operador portuario público de Singapur. Según contaban desde Bloomberg, el proyecto tendría un coste total de unos 14.000 millones de dólares.

Automatización. Lo que diferencia a Tuas de cualquier otra infraestructura portuaria en construcción es el nivel de automatización. La idea es que los operarios se encarguen de monitorizar todo en el puerto, mientras que vehículos automatizados (AGVs), sensores y todo tipo de sistemas de seguimiento y tecnologías autónomas se encargan del resto.

La flota actual de AGVs supera los 200, que se comunican con los transpondedores subterráneos mediante tecnología RFID para conocer su posición en tiempo real y evitar colisiones.

La tecnología que lo mueve. Además del transporte de contenedores, la automatización del puerto permite gestionar de forma remota sus operaciones a través del Centro de Control de Tuas. PSA trabaja con socios tecnológicos para desarrollar soluciones de automatización en grúas y AGVs, y desplegará una red privada de 5G para dar soporte a todos estos sistemas.

Por encima de todo esto, la Autoridad Marítima y Portuaria de Singapur desarrollará un sistema de gestión de tráfico de buques con la intención de monitorizar en tiempo real el tráfico mediante inteligencia artificial y satélites. El objetivo es que cada movimiento dentro del puerto, desde la llegada de un barco hasta la salida de un camión, esté controlado y optimizado por algoritmos.

Cómo avanza la obra. La Fase 1 de Tuas cuenta actualmente con doce muelles operativos, y PSA prevé añadir cuatro más a lo largo de este año. Otros dos entrarán en servicio en 2027, lo que llevaría el total a dieciocho muelles con una capacidad de hasta 20 millones de TEUs anuales. Por su parte, la Fase 2 ya ha dado sus primeros pasos, con la Autoridad Marítima y Portuaria de Singapur entregando a PSA los primeros terrenos ganados al mar, donde el operador puede comenzar ya la construcción de las instalaciones. El primer muelle tiene previsto entrar en operación en 2028.

Por otra parte, también se va gestionando poco a poco el traslado desde el puerto actual. El plazo sigue manteniéndose para 2027, año en el que todos los terminales históricos de Singapur habrán cerrado y migrado a Tuas. El terminal de Pasir Panjang lo hará más adelante, ya en la década de 2040.

En 2024, PSA puso la primera piedra del PSA Supply Chain Hub, un centro logístico de 647,5 millones de dólares diseñado como complemento al puerto. Lawrence Wong, primer ministro de Singapur señaló en la ceremonia inaugural que el hub sustituirá al antiguo Keppel Distripark y que "será la puerta de Singapur al mundo".

Los problemas que se ahorran. Tener todos los terminales en un único punto ha sido clave para descongestionar el tráfico, pues ya no hay necesidad de tener camiones atravesando el centro de la ciudad para transportar la carga de un terminal a otro. Además, en cuanto a sostenibilidad, PSA tiene como objetivo que Tuas logre emisiones netas cero en 2050. Además, el diseño del puerto incorporará plataformas por encima del nivel del suelo para añadir 240 hectáreas adicionales de espacio, y su nivel operativo se sitúa a 5 metros sobre el nivel medio del mar para adaptarse al aumento del nivel de los océanos.

Imagen de portada | MPA Singapore

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