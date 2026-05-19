"Hay valores fundamentales que trascienden": el CEO de Goldman Sach tiene una lección que transmitir a la Gen Z

David Solomon es uno de los directivos más influyentes de Wall Street. Nadie le regaló su puesto, tal y como el propio Solomon contó en el discurso de graduación de los alumnos de la escuela de negocios Wharton de la Universidad de Pennsylvania.

El directivo de Goldman Sachs dice haberse su puesto a base de esfuerzo, fregando platos en McDonald's y sirviendo helados en una heladería mientras estudiaba. Su historia es la del esfuerzo recompensado, la de un joven que aprendió a exprimir cada hora del día y supo aprovecharlo en el ámbito laboral. El problema es que, cuando ese mensaje se lanza hoy a los jóvenes de la Generación Z, algo no cuadra: el mundo en el que Solomon construyó su carrera y el que ha tocado vivir a los gen Z se parecen cada vez menos.

Una lección sobre gestión del tiempo. Sobre el estrado y ante una audiencia de alumnos recién graduados este mes de mayo, Solomon explicó que cuando era adolescente practicaba tres deportes, participaba en el consejo estudiantil de su escuela y todavía encontraba tiempo para trabajar sirviendo helados en una heladería local. Tal vez esperando algo de ayuda económica, Solomon le dijo a su padre que, pese a su dedicación, nunca tenía suficiente dinero para cubrir sus gastos. En lugar de un préstamo, el millonario directivo obtuvo un consejo de su padre: "anota en un calendario todo lo que haces cada día".

Al hacerlo, se dio cuenta de que desperdiciaba buena parte de su tiempo.

El hueco. Tres semanas después, con más orden en su agenda, ya había encontrado hueco para un segundo trabajo preparando hamburguesas en un McDonald's. Solomon convirtió esa lección en el eje de su discurso en Wharton, donde habló de abrazar la crítica y aprovechar las oportunidades disponibles. "A lo largo de mis 42 años de carrera, descubrí que hay ciertos valores fundamentales que trascienden los cambios tecnológicos y culturales", afirmó el directivo de Goldman Sachs.

Esfuerzo sí, pero ¿dónde están las oportunidades? Lo que Solomon no mencionó en su intervención es que la escalera por la que Solomon subió durante su juventud, hoy tiene muchos más candidatos y muchos menos peldaños. Según un reciente informe de la plataforma de reclutamiento Greenhouse, la media de solicitudes por oferta creció un 111% entre 2022 y 2025, pasando de 116 a 244 candidaturas por puesto. Es decir, por cada oportunidad laboral hay el doble de candidatos.

La escritora, podcaster y profesora en la Universidad de Nueva York Suzy Welch contaba en el podcast 'Masters of Scale' conducido por Jeff Berman, que los trabajadores más jóvenes se enfrentan a los mismos horarios intensivos y a las duras exigencias laborales que las generaciones anteriores, pero carecen de la garantía de que el trabajo duro y el esfuerzo se les recompensará con un progreso en sus carreras. "Creíamos que si trabajabas duro, serías recompensado. Y ahí radica la desconexión", señalaba la experta en motivación laboral.

El problema no es que los jóvenes no quieran trabajar. Según el informe 'Turning the Tide on Economic Inactivity' elaborado por la consultora PwC, el 42% de los jóvenes de 18 a 24 años que abandonaron el mercado laboral lo hizo por problemas de salud mental, y el análisis 'Keep Britain Working' del Gobierno británico revela que los jóvenes de Reino Unido tienen casi cinco veces más probabilidades de quedarse sin trabajo.

Según un informe de la consultora Gallup de 2025, los menores de 35 años están ahora menos comprometidos que sus compañeros mayores, algo que no ocurría desde 2007. El 78% de los adultos menores de 30 años teme además que la inteligencia artificial destruya oportunidades de empleo, frente al 45% de los mayores de 65 años que teme por su empleo.

Un sistema que no siempre premia el esfuerzo. Una encuesta de Pew Research Center en 36 países revela que el 57% de los encuestados cree que los niños de hoy crecerán en peores condiciones que sus padres. En España la percepción es aún más concreta: el 58% de los ciudadanos cree que los jóvenes van a vivir peor que sus padres, según datos del CIS de 2024 recogidos por El Plural, y el 84,4% considera que tienen más dificultades que las generaciones anteriores para independizarse. El 68,7% de los jóvenes de entre 18 y 34 años vivía con sus padres o dependía de sus ingresos en 2025, según datos de Eurostat recogidos por El Confidencial.

Una encuesta llevada a cabo por The Conversation recoge el sentir de los jóvenes de la generación a la que se dirigía Solomon, que deja declaraciones de jóvenes que pone sobre la mesa la actual situación laboral: "Teníamos una creencia sobre lo que sería nuestra vida (…), que hoy día es totalmente incorrecta. A costa de vivir un gran esfuerzo por formarse, la promesa de estabilidad laboral y económica no se cumple". Quienes ya acumulan experiencia laboral son los más escépticos: "el ascensor social se ha roto", concluyen.

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Imagen | Unsplash (Marília Castelli), Flickr (World Economic Forum)