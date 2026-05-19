Lo que no te mata te hace más fuerte: Intel y TSMC han entrado en una rivalidad de extraño beneficio mutuo

Aproximadamente el 30% de los chips de Intel se fabrica fuera de sus plantas de semiconductores. Y la mayor parte de estos circuitos integrados los produce TSMC. Esta compañía taiwanesa es el mayor fabricante de chips del planeta, y, por tanto, también es el principal competidor de Intel en el mercado de la fabricación de semiconductores por encargo para terceros. Pese a esto, Intel depende profundamente de TSMC.

Actualmente esta última compañía fabrica los circuitos integrados más avanzados de Intel en aquellos nodos en los que la empresa liderada por Lip-Bu Tan todavía no ha alcanzado el rendimiento por oblea óptimo. El director general de Intel ha confirmado recientemente que su compañía también está externalizando la producción de aquellos chips que tienen picos de demanda frecuentes, y que, por tanto, no es capaz de fabricar en cantidades suficientes para aplacar las necesidades de sus clientes.

TSMC está produciendo toda la línea Lunar Lake de Intel, y también la mayor parte de Arrow Lake. Además, Intel es uno de los primeros clientes de esta compañía taiwanesa con acceso al nodo de 2 nm de última generación. De hecho, TSMC ya ha iniciado las pruebas de producción del compute tile de Nova Lake en su planta de Hsinchu, y la fabricación a gran escala debería comenzar antes de que finalice 2026. Durante la última presentación de los resultados económicos de Intel, Tan confirmó algo indiscutible: TSMC es un socio esencial de su compañía.

No te pierdas Guerra de Chips, nuestra newsletter exclusiva para suscriptores de Xataka Xtra.



La gran batalla tecnológica de nuestro tiempo es la de los semiconductores, y te la contamos cada semana. Todo lo que necesitas saber en una sola newsletter.

TSMC también depende de Intel

La dependencia actual que Intel tiene de TSMC es una consecuencia del retraso acumulado durante años en el desarrollo de sus nodos de fabricación, antes de la llegada de Lip-Bu Tan. De hecho, los retrasos en el salto a los 10 nm, y posteriormente a los 7 nm, contribuyeron a que TSMC adelantase a Intel desde un punto de vista tecnológico. Además, la dependencia de Intel también se sostiene sobre la necesidad de cubrir la demanda a corto plazo.

La dependencia de Intel se sostiene sobre la necesidad de cubrir la demanda a corto plazo

Este escenario refleja claramente que Intel y TSMC son competidores. Pero también son socios. De hecho, pocas personas saben que Intel vende equipos de fabricación de chips a TSMC. Lo confirmó Pat Gelsinger, el anterior director general de Intel, a finales de 2024 durante una reunión con sus inversores:

"TSMC es una compañía impresionante. Atienden bien a sus clientes, y nos atienden bien a nosotros. Lunar Lake no existiría sin TSMC [...] Pero también les suministramos algunos de nuestros equipos avanzados. Es una relación compleja que es importante para Intel, para TSMC y para toda la industria", explicó Gelsinger.

Es evidente que el ex director general de Intel quería transmitir positividad con esta declaración, y, en la medida de lo posible, defender su gestión. Todos sabemos cómo acabó. Sea como sea, de una cosa no cabe duda: la dependencia de Intel respecto a TSMC no es coyuntural; es estructural. Es el resultado de años de retrasos tecnológicos, se mantiene por la superioridad de TSMC en los nodos avanzados maduros y se ha consolidado como parte de una estrategia que prioriza la flexibilidad frente a la producción propia.

Imagen | Xataka

En Xataka | Malas noticias para Intel y Europa: la construcción de la fábrica de chips de Alemania se retrasará hasta 2029 o 2030

En Xataka | TSMC se las prometía muy felices con su nueva fábrica en Arizona. No era consciente de la pesadilla que afrontaba