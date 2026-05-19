Reserva el 28 de mayo para el segundo Q&A en vivo con los editores de Xataka: solo para miembros de Xtra

El próximo 28 de mayo no te vayas muy lejos, porque tenemos una cita. Sí, vosotros, los xatakeros, y nosotros, los editores de Xataka, volveremos a vernos las caras en el segundo Q&A en vivo. Lo pasamos realmente bien en el primero y lo cierto es que hablamos de todo.
Si ya nos acompañasteis, os invitamos a que os volváis a pasar; si no lo hicisteis, os invitamos a que, si os apetece, os suméis, ¡echamos un rato realmente agradable! Enseguida repasaremos la dinámica, pero antes os dejamos las coordenadas de esta segunda edición:
- Día: 28 de mayo.
- Hora: 17:00, hora peninsular española (16:00 en Canarias, 9:00 en México).
- Asistentes: Amparo Babiloni, César Muela, Javier Jiménez, Javier Márqez y Antonio Vallejo.
- Link de conexión: os lo facilitaremos más adelante por correo.
Cómo funcionan los Q&As
Los Q&As son unos encuentros virtuales entre xatakeros y editores de Xataka y forman parte de las ventajas incluidas en Xataka Xtra. No hay agenda, ni temas ni nada predefinido. Es como quedar para tomarse un café con amigos y compañeros para charlar de lo que nos apetezca.
Los temas los marcan los xatakeros, por lo que podemos hablar de tecnología, ciencia, espacio o responder preguntas de Xataka, cosa que hicimos en la primera edición, por ejemplo. No es un encuentro formal ni mucho menos, sino un ratito casual para vernos, ponernos al día y desconectar hablando de lo que queráis.
Como la última vez, el encuentro tendrá lugar a través de Google Meet, de forma que no hará falta descargar software. El enlace os lo haremos llegar por correo una hora antes del evento para que os podáis conectar desde el dispositivo que más a mano tengáis. Sobra decir que usar la cámara o el micrófono es completamente voluntario, así como la participación. Si no os apetece u os viene mal, no pasa absolutamente nada.
En cuanto a los participantes, haremos una rotación en cada Q&A para que nos podáis poner cara a todos. Para este segundo encuentro contaremos con Amparo Babiloni, César Muela, Javier Jiménez, Javier Márqez y Antonio Vallejo.
