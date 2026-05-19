Las empresas llevan meses desplegando agentes de IA y tienen un nuevo problema: hay demasiados agentes de IA

2026 empezó con el éxito viral de OpenClaw, marcando una nueva tendencia en el boom de la IA, porque un chatbot que responde tus preguntas está bien, pero un agente de IA que hace tareas complejas por ti está mucho mejor. En este contexto, cada vez más trabajadores se están creando sus propios agentes que les facilitan el trabajo, muchas veces con las empresas animándoles con sus políticas de tokenmaxxing. Ahora, algunas empresas se están dando cuenta de que es un problema.

Qué está pasando. Lo cuentan en el Wall Street Journal. El éxito de plataformas como OpenClaw o Claude Cowork ha bajado la barrera de acceso para que cualquier empleado se haga sus propios agentes de IA, incluso sin tener conocimientos de programación. Esto ha provocado que algunas empresas se inunden de estos agentes, muchas veces con funciones que se solapan entre ellos y sin un control centralizado. Es el caso de la empresa de atención médica DaVita, donde los empleados ya han creado más de 10.000 agentes.

El problema. Tener tantos agentes es una pesadilla desde el punto de vista de la gestión de información y de la seguridad. Como cada empleado lo va haciendo sobre la marcha, no hay un sistema unificado, sino uno lo crea en su portátil con Claude Cowork, otro lo hace en el servidor... Esto provoca que los departamentos técnicos no puedan tener un control de todos los agentes que hay en la empresa.

Hay otro problema importante: a más agentes, más consumo de tokens y facturas más elevadas. Como decíamos, muchos de estos agentes están haciendo las mismas tareas, uno para cada empleado. Es como pagar decenas de taxis diferentes para llevar a cada persona por separado al mismo sitio, en lugar de compartir un autobús.

Agentes para todo. Hay muchos trabajadores creando agentes IA para que les ayuden en las tareas del día a día, desde cosas sencillas como hacer resumen de los correos electrónicos o escribir un informe, hasta otras de mayor nivel como automatización de flujos de trabajo. También hay enfoques más agresivos como el de Meta, que estaba construyendo un agente IA para su CEO y en el futuro plantea que cada empleado tenga el suyo propio, de forma que la comunicación se hará a través de los agentes.

Unificar. Es la solución para evitar la duplicidad de agentes y los riesgos de seguridad, pero no es tarea sencilla para las empresas que ya tienen este problema. En declaraciones al Wall Street Journal, desde Lyft cuentan que han logrado crear un proceso para que los empleados puedan compartir los Skills de Claude entre ellos, evitando duplicar esfuerzos, y también están trabajando en una plataforma centralizada para que el departamento de informática pueda controlar a todos los agentes.

En DaVita, la empresa que hemos mencionado más arriba, han prohibido el uso de herramientas de IA agéntica entre los empleados para evitar la proliferación de más agentes.

Más control. Todos estos problemas no están frenando el entusiasmo por los agentes, sino que están empujando a las plataformas a ofrecer más funciones de gobierno y control centralizado. Es el caso de Anthropic, que ha lanzado funciones para facilitar la gestión por parte de los administradores, como los roles de acceso, gestión de gastos y análisis de uso.

Imagen | Xataka con Magnific

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