La pregunta del millón en Cupertino es si Apple podrá seguir siendo Apple sin Tim Cook: Crossover 1x45

Tim Cook dejará de ser CEO de Apple tras casi 15 años al frente de la compañía. Lo hará el próximo 1 de septiembre, fecha en la cual pasará el testigo a John Ternus, un hombre de la casa con una trayectoria distinta. Mientras que Cook ha demostrado ser un genio de la logística y la eficiencia, Ternus es un hombre de producto y no tanto de números.

Eso hace pensar en el impacto que puede tener este movimiento de una Apple a la que en los últimos años muchos han criticado por haber perdido el espíritu innovador. La empresa ha demostrado mucho acierto en convertir al iPhone en centro absoluto de su estrategia, pero ¿seguirá siendo eso suficiente?

Lo cierto es que Cook tenía un reto colosal al coger el mando tras la muerte de Steve Jobs, y aunque a nivel de producto y de disrupción su papel ha sido muy discreto y conservador, en términos financieros su gestión ha sido espectacular.

La llegada de Ternus es especialmente llamativa no solo por su trayectoria como responsable de hardware en Apple, sino porque se enfrenta a un futuro en el que la IA parece ser la gran promesa y en Cupertino han decidido mantenerse en un discretísimo segundo plano.

Hay desde luego mucha expectación con lo que hará o dejará de hacer Ternus, pero todos esperamos por ejemplo que las gafas conectadas se conviertan en el próximo gran wearable de la compañía. De todo ello hablamos en este Crossover 1x45 que esperamos disfrutéis con nosotros.

En YouTube | Crossover

En Xataka | Apple lleva años afinando el iPhone en silencio en el corazón de Madrid. Hemos entrado en su búnker secreto para descubrirlo