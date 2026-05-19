Xiaomi prepara el lanzamiento de Skynomad: su segunda marca irá mucho más allá del coche eléctrico

Xiaomi ha llegado para quedarse en el mercado del automóvil. Y vista su evolución, es muy probable que se estudie como uno de los casos de éxito más llamativos de la historia. Sin medias tintas. Y es que, como ya hemos explicado en Xataka, la industria del automóvil está llena de cadáveres de quien pudo ser y se quedó por el camino.

Aunque mucho se ha hablado de la facilidad que ofrece el coche eléctrico para que marcas completamente ajenas al mundo del motor den el salto a este nuevo negocio, Xiaomi ha sido una de las pocas compañías en conseguirlo y, parece, en ampliar su negocio más allá de China.

En apenas tres años, la compañía pasó de anunciar su primer coche a tener dos en el mercado y arrasar en ventas. Un Xiaomi SU7 que hace frente a las grandes berlinas eléctricas del momento a una fracción del precio del Tesla Model S o del Porsche Taycan y un Xiaomi YU7 que apunta todavía más alto, a un escalón de lujo un poquito mayor.

Desde que ambos modelos se desvelaran se ha estado rumoreando sobre cuál sería el siguiente paso de la compañía, qué tipo de coche lanzarían. Ya durante el lanzamiento de su SUV eléctrico se puso encima de la mesa que Xiaomi tenía entre manos el lanzamiento de un coche con motor de combustión.

Y algo de cierto parece que había. Porque, según lo que sabemos, será la segunda marca de Xiaomi, Sky Nomad, la encargada de llevar este coche con motor de combustión a la calle.

Sky Nomad, esto sabemos de la segunda marca de Xiaomi

Aunque el lanzamiento de un nuevo coche de Xiaomi es algo que se viene rumoreando desde hace meses, la aparición de esta nueva submarca es algo de lo que no se ha hablado con suficiente fuerza hasta hace unos pocos días.

Y es que los medios chinos se han hecho eco de que Xiaomi ha registrado el nombre de SKYNOMAD en inglés y Xun Tian en chino. La intención sería la de contar con una segunda marca, posicionada ligeramente por debajo de Xiaomi que sirva para ofrecer un producto ligeramente diferente al que ya conocemos. Sería algo así como su Redmi para los coches.

Los rumores de esta nueva marca han cogido todavía más fuerza con la publicación de algunas fotos espía de una primera mula de pruebas aparecida en Autohome. El coche, aseguran en CarNewsChina es un SUV de 5,30 metros de largo con una batalla de 3,10 metros de largo (cifras aproximadas). Pero lo interesante está en su tecnología.

Y es que todo indica, el coche será un eléctrico de rango extendido. Es decir, un coche con motor de combustión que funciona con el tacto de un eléctrico porque estos motores son los que siempre empujan el coche, actuando el motor de combustión, un 1,5T como solemos ver en muchos otros coches chinos, el que actúa como generador para producir electricidad a la batería.

Con esta tecnología, se espera que el nuevo coche de la submarca de Xiaomi pueda recorrer entre 400 y 500 km en modo puramente eléctrico y que la autonomía total alcance los 1.500 km. Este movimiento es interesante porque sin las ayudas estatales, el mercado del coche eléctrico se había frenado en China y el público parece haber estado más interesado en automóviles que, como en este caso, puedan contar con el auxilio de un motor de combustión.

La intención es posicionar esta marca un escalón por debajo de Xiaomi. Es decir, Skynomad serviría como gama de entrada a los coches de la marca, con una perspectiva de subfamiliares con tecnología enchufable pero con motor de combustión. Por encima, Xiaomi se quedaría como la marca de referencia de coches eléctricos de altas prestaciones.

El proyecto parece estar más que avanzado. Los medios chinos apuntan a que la compañía nombra internamente a este coche como Kunlun N3 y que será la punta de lanza una estrategia que buscará pelear por calidad-precio y que apunta a nuevos mercados. Según CarNewsChina, el nuevo lanzamiento buscará hacer sombra a Li Auto y Aito, las dos marcas más reconocidas en China con modelos eléctricos de rango extendido. El medio señala que Skynomad se posicionaría en precio por debajo de los 250.000 yuanes (unos 31.500 euros) en los que se mueve este segmento.

Pero, además, no descartan que la compañía utilice el coche para asaltar nuevos mercados menos evolucionados en lo que a coche eléctrico se refiere. Es una buena oportunidad para que Xiaomi empiece a abrirse hueco en mercados donde la red de carga es menos densa.

En su estrategia, Xiaomi ya habría empezado a diversificar la compra de baterías. Señalan en el medio 21 Business Herald que la compañía ha empezado a comprar baterías a Sunwoda y CALB, y así diversificar los proveedores que, hasta ahora, se centraban en CATL y BYD. Sunwoda es, además, la compañía que más baterías vende para mecánicas híbridas y CALB es el tercer mayor proveedor de baterías para el mercado chino, por detrás de los dos gigantes ya mencionados.

Foto | Xiaomi

En Xataka | En su asalto al coche eléctrico, Xiaomi tiene claro el camino: un all-stars de ingenieros de Porsche, BMW y Lamborghini



