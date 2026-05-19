Gastar 387.000 millones de euros y perder 3 millones de explotaciones: si Europa quiere apostar por su agricultura lo está haciendo mal

En la última década, la Unión Europea ha perdido tres millones de explotaciones agrícolas. Eso es casi un 25% de todas las que había en 2013. Y es curioso porque, solo en su último ciclo, la Política Agraria Común se está gastando 387.000 millones de euros.

¿En qué nos estamos gastando todo ese dinero?

Una pregunta mal planteada. Lo reconozco. Cuando uno ve la enorme cantidad de dinero que mueve la PAC y su papel central en los debates de la Unión, tiende a asumir que esta transformación "silenciosa" del campo europeo está haciéndose a pesar de las políticas de Bruselas. Sin embargo, cuando vamos a los datos surgen las dudas.

Según la Corte de Cuentas Europea y la Comisión, el 20% de los beneficiarios se llevan alrededor del 80% de los fondos. En la medida en que la PAC distribuye los pagos directos en función de las hectáreas, podemos decir que ese 20% son los grandes propietarios.

En España, por aterrizar los datos, el 1% que más ayuda reciben concentran el 28%; el 10%, el 62%; y el 20%, el 79%. Es un esquema que incentiva fuertemente la concentración.

Y se nota. Siguiendo con el caso español, el país ha perdido 180.00 explotaciones en los últimos 15 años. Solo entre 2020 y 2023 se perdieron un 12,4%. En esto ha tenido mucho que ver la pandemia y la Guerra de Ucrania, pero todo adquiere un nuevo prisma cuando caemos en la cuenta de que las macroexplotaciones agrícolas crecieron un 6%. El resultado es que ese 20% de que acumula el 79% de la PAC representa el 7% de la superficie agraria.

Lo estamos viendo en la joya de la corona del campo español: el olivar. Como explicaban Datadista y Greenpeace, la entrada acelerada de fondos de inversión ha trastocado el mar de olivos. Estamos pasando de un olivar tradicional de secano a un olivar superintensivo en seto sobre tierras de regadío.

Pero... ¿esto es un problema? Para responder a esta pregunta lo idóneo es fijarnos en Países Bajos, la "cristalización" europea de lo que hay al final de la tendencia que impulsa la PAC.

Países Bajos es el segundo (o tercero, según el año) exportador agroalimentario del mundo y lo es en un territorio menor que Galicia, con 1,81 millones de ha agrícolas y apenas 52.106 explotaciones. Es decir, su productividad por hectárea es una locura.

Por ello, la concentración de la PAC también es extrema: el 1% se lleva el 40% de los fondos. El problema es que no es algo medioambientalmente sostenible: entre 2022 y 2024, las emisiones de nitrógeno causaron una crisis política sin precedentes. Algo que, con las balsas de purines o las crisis del Mar Menor, también estamos viendo en España constantemente.

¿Y ahora qué? Esa es la pregunta central. Porque esta PAC dura solo hasta 2027 y justo ahora empezamos a discutir qué es lo que queremos para el futuro. Teniendo en cuenta lo rápido que han cambiado las cosas en lo últimos años, ese futuro puede ser completamente distinto a todo lo que conocemos.

Imagen | Rob Mulder

En Xataka | En California, los fondos descubrieron que no hay inversión más rentable que la tierra de cultivo. Ahora le toca a España



