Ver el Mundial de fútbol en una tele está bien, pero hacerlo en un proyector de hasta 100 pulgadas es otra experiencia

Queda muy poco para que comience el Mundial de fútbol. Si quieres renovar el televisor, hay muchísimas ofertas en tiendas como MediaMarkt. Pero, si te ocurre como a mí, lo compraste hace no demasiado tiempo y estás buscando algo diferente, quizás te interese un proyector como el Samsung The Freestyle 2nd Gen, cuyo precio ha caído en PcComponentes hasta los 429 euros.

Un proyector portátil e inteligente

El Samsung The Freestyle 2nd Gen es un proyector que cuenta con un formato cilíndrico, permitiendo que lo podamos rotar para proyectar imagen en la pared o en el techo. Y todo ello de forma cómoda. Además, la base del proyector se puede conectar a una batería externa, que también se vende en PcComponentes por 119,09 euros, aunque a través de una tienda externa. Esta le permite aumentar la autonomía, algo especialmente útil si se va a utilizar el proyector fuera de casa.

Por sí mismo, el proyector cuenta con una batería integrada que ofrece una autonomía teórica de tres horas. Su sistema operativo es Tizen, lo que permite descargar algunas aplicaciones a través de su conectividad WiFi. Es compatible con formatos de imagen como HDR10+ y además incorpora altavoces integrados compatibles con Dolby Digital Plus.

Pero uno de los grandes reclamos, sobre todo de cara a ver partidos de fútbol a lo grande, reside en el tamaño de la proyección de imagen, que alcanza hasta las 100 pulgadas. Además, también cabe mencionar que el proyector viene con un modo dedicado al cine, incluye Samsung TV Plus para ver canales de televisión y tiene conectividad microHDMI, WiFi y Bluetooth.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Samsung The Freestyle 2nd Gen hoy ✅ LO MEJOR Su formato : la base permite que se pueda rotar el proyector para proyectar imagen en una pared o en el techo.

: la base permite que se pueda rotar el proyector para proyectar imagen en una pared o en el techo. Su sistema operativo: incluye Tizen (el sistema operativo que vemos en televisores Samsung), lo que permite descargar algunas aplicaciones como Movistar Plus. ❌ LO PEOR El brillo: hablamos de un proyector que, pese a ser portátil, está orientado para utilizarse en casa o en entornos poco iluminados, ya que no ofrece un brillo especialmente alto como para tener una buena experiencia en habitaciones o lugares con mucha luz ambiental. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un proyector para ver deportes, cine y series o disfrutar de los videojuegos en una pantalla grande sin tener que comprar un televisor. Sobre todo si, además, quieres que el proyector permita descargar aplicaciones. ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas un proyector para utilizar en entornos con mucha luz ambiental, ya que para eso es necesario que el proyector cuente con una buena luminosidad.

También te puede interesar

Nebula Capsule 3 Mini proyector portatil 1080p, Wi-Fi, 200 ANSI lúmenes, Google TV, Netflix, Dolby Digital, Imagen 120 pulg, batería integrada, 2,5h Hoy en Amazon — 339,98 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Soundcore Nebula P1 Proyector portátil GTV con Altavoces Desmontables, 650 Lúmenes ANSI, 1080p, Sonido 2.0 Real de 20 W, Audio Dolby, Ajuste Automático, Pantalla de 180'' y Asa de Transporte Hoy en Amazon — 749,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Samsung

En Xataka | Mejores televisores en calidad precio. Cuál comprar y siete smart TV 4K recomendados

En Xataka | Mejores barras de sonido en calidad precio. Cuál comprar y siete modelos recomendados desde 140 euros