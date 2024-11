Intel saca pecho: su director general recuerda a los inversores que TSMC también depende de ella

Pat Gelsinger, el director general de Intel, se ha embarcado en un enorme desafío. No tiene otra opción como el líder que es. Las medidas que ha puesto en marcha persiguen que la compañía que dirige recupere su mejor estado de forma, y lograrlo pasa por incrementar su competitividad, recuperar la salud financiera y volver a contar con la confianza de los inversores. Desde fuera no parece una tarea fácil, y con toda seguridad no lo es.

Una de las primeras decisiones que tomó Gelsinger cuando llegó a la dirección de Intel en febrero de 2021 fue reforzar drásticamente su infraestructura de fabricación para ofrecer sus servicios de producción de circuitos integrados a terceros. Lo que pretendía era, sencillamente, competir con TSMC y Samsung en el mercado de la producción de semiconductores para otras compañías. El problema es que la taiwanesa TSMC lidera de forma rotunda con una cuota de mercado cercana al 60%.

Pat Gelsinger saca pecho recordando lo que Intel hace por TSMC

La relación que sostienen estas dos compañías desde hace ya muchos años es compleja. Es evidente que son competidoras porque ambas ofrecen servicios de fabricación de semiconductores a otras empresas. Pero Intel es cliente de TSMC. Y TSMC de Intel. La organización taiwanesa produce algunos componentes esenciales de los últimos SoC de Intel, como los chips de la familia Core Ultra 200S, empleando sus nodos litográficos más avanzados. Lo que pocas personas saben es que Intel vende equipos de fabricación de chips a TSMC.

Pat Gelsinger ha decidido recordar a los inversores que su compañía suministra equipos a TSMC con el propósito de recuperar su confianza

En la fotografía de portada de este artículo podéis ver una de las placas para test y validación diseñadas por la propia Intel para poner a prueba varios procesadores simultáneamente en condiciones de trabajo extremadamente rigurosas. Pude verla con mis propios ojos cuando visité las plantas que tiene Intel en Malasia, en septiembre de 2023. No sé si este es el tipo de equipos que vende a TSMC (podría ser), pero lo interesante es que Pat Gelsinger ha decidido recordar a los inversores que su compañía suministra equipos a TSMC con el propósito de recuperar su confianza.

"TSMC es una compañía impresionante. Atienden bien a sus clientes, y nos atienden bien a nosotros. Lunar Lake no existiría sin TSMC [...] Pero también les suministramos algunos de nuestros equipos avanzados. Es una relación compleja que es importante para Intel, para TSMC y para toda la industria", explicó Pat Gelsinger hace unos días durante una entrevista con Yahoo! Finance. Es evidente que el director general de Intel quiere transmitir positividad, y, en la medida de lo posible, defender su gestión. El próximo año va a ser crucial para esta compañía estadounidense, así que le seguiremos la pista muy de cerca para manteneros al tanto de todos sus movimientos relevantes.

Imagen | Intel

Más información | Yahoo! Finance

En Xataka | Malas noticias para Intel y Europa: la construcción de la fábrica de chips de Alemania se retrasará hasta 2029 o 2030