He probado cuatro dispositivos de Huawei a la vez para evaluar su ecosistema: hardware genial, le falta pegamento

Hace unos meses me llegaron a casa cuatro cajas de Huawei:

La idea era sencilla: probar el ecosistema Huawei al completo, o lo más completo posible, desde la perspectiva de alguien que lleva años viviendo dentro de Apple. Mac, iPhone, AirPods, HomePod, Apple TV. Full equip.

Pedí también un portátil pero eso no me lo pudieron enviar. Y ese hueco, como luego veremos, dice bastante sobre dónde está Huawei hoy como ecosistema.

Lo que buscaba no era una review agregada. Lo que quería averiguar era otra cosa: si la suma de las partes ofrece un valor superior al que dan por separado. Si hay un "pegamento" que une estos dispositivos de una forma que justifique apostar por la marca en bloque. Es lo que Apple lleva perfeccionando mucho tiempo: unos AirPods están bien, pero con un iPhone, un Apple Watch y un Apple TV se convierten en otra cosa. Emparejamiento instantáneo, audio espacial, Siri (gñé), Handoff. Un dispositivo alimenta al otro, y el ecosistema en conjunto vale más que la suma de sus partes.

¿Pasa eso con Huawei? Aquí va la respuesta honesta.

Lo que he probado (y lo que no)

Voy a ser transparente desde el principio. Los FreeClip 2 los probé a fondo durante varias semanas. Del mundo de los relojes Huawei vengo con experiencia real: probé el GT Runner 2 en profundidad, enfrentándolo al Garmin Forerunner 970 que llevo a diario, y lo que aprendí allí aplica en buena medida a la familia GT 6, que he probado menos tiempo. El Pura 80 Ultra lo usé durante varios días como móvil secundario, el tiempo suficiente como para hacerme una idea pero no el necesario como para que sustituya mi iPhone, con su eSIM y sus servicios de Apple a los que no puedo renunciar por completo, que es el que uso como móvil principal.

Huawei Watch GT Runner 2 en carrera. Imagen: Xataka.

No es la inmersión total que hubiese querido, pero la experiencia parcial, paradójicamente, resulta reveladora: el hecho de que un usuario de Apple no consiga dar el salto completo ni siquiera cuando tiene los dispositivos en la mano ya dice algo sobre la fricción de entrada del ecosistema Huawei.

El Pura 80 Ultra: una cámara extraordinaria dentro de un compromiso constante

La cámara del Pura 80 Ultra es, probablemente, la mejor que usé en un móvil hasta que probé el Xiaomi 17 Ultra en marzo. Y no lo digo a la ligera. El sensor principal de una pulgada con apertura variable, combinado con ese sistema de teleobjetivo dual conmutable (3,7x y 9,4x compartiendo un sensor de 1/1,28 pulgadas), produce imágenes que no parecen salidas de un móvil. Nuestra compañera Noelia Hontoria ya lo corroboró en su detallado análisis con unas fotos espectaculares. Las del musical, las más impresionantes.

El rango dinámico en exteriores es descomunal. De noche, donde la mayoría de teléfonos empiezan a hacer concesiones, el Pura 80 Ultra mantiene un nivel de detalle y un control del ruido que están un escalón por encima de lo que ofrecen Samsung y Apple en sus topes de gama.

El diseño trasero del Pura 80 Ultra no es para mí, pero reconozco su personalidad, algo que no siempre se puede reconocer en cualquier gama alta. Imagen: Xataka.

DXOMARK le otorgó la puntuación más alta jamás registrada en fotografía móvil. Y casi un año después de su lanzamiento, con todos los iPhone, Galaxy, Oppo o Xiaomi que han salido desde entonces, sigue en lo más alto. Eso un dato, no una opinión. Y en el uso real, la impresión se confirma: este teléfono te hace mejor fotógrafo sin que tú hagas nada distinto.

Pero luego llega todo lo demás.

Vivir sin Google en Europa en 2026 sigue siendo un ejercicio de voluntarismo. No es imposible. Hay atajos, workarounds, aplicaciones alternativas... Puedes instalar GBox para acceder a Gmail, YouTube o Maps. Puedes descargar APKs manualmente. Puedes buscar en AppGallery y encontrar muchas aplicaciones de las que necesitas. Pero "puedes" no es lo mismo que "es cómodo". Cada paso extra que das para conseguir algo que en un iPhone o un Pixel ocurre de forma invisible es una pequeña derrota de la experiencia de usuario.

Los distintos saltos del zoom y su nivel de detalle absurdo. Imagen: Xataka.

De nuevo, un nivel de detalle espectacular. Imagen: Xataka.

La configuración inicial ya avisa: mientras que un iPhone te guía con la tersura de quien ha perfeccionado el proceso durante quince años, algo completamente transportable a Android, el Pura 80 Ultra te exige paciencia y algo de conocimiento técnico para dejarlo operativo a tu gusto. La interfaz EMUI, la que tenemos en la versión europea, es funcional, rápida y razonablemente intuitiva. No es el problema.

El problema es el agujero donde deberían estar los servicios de Google: pagos móviles limitados, notificaciones que a veces llegan con retraso, apps bancarias que exigen malabarismos, Android Auto ausente... Hay fórmulas de alquimia, hay microG, hay GBox (ambas aplicaciones que Huawei ya integra en sus dispositivos recientes, por cierto) hay formas de sortear las barreras. Pero cuesta justificar ese acto de fe, ese esfuerzo extra por algo que ni siquiera es culpa de Huawei.

Hay algo que sí valoro especialmente del Pura 80 Ultra, y que trasciende la cámara: tiene personalidad. En un mercado de sándwiches de cristal cada vez más parecidos entre sí, Huawei se atreve con un módulo de cámara triangular que ocupa casi la mitad del dorso del teléfono. Es discutible estéticamente y no sería mi elección si fuese el diseñador jefe de un fabricante de móviles. Pero es una declaración de intenciones, y en un sector en el que todo el mundo copia a todos, eso tiene valor.

Los FreeClip 2: la sorpresa del lote

Si tuviera que quedarme con un solo producto de los cuatro, serían los auriculares. Ya lo conté en la review: los FreeClip 2 son de esos productos que cumplen su promesa fundamental de una forma tan silenciosa que su mayor logro es que te olvidas de que los llevas puestos.

5,1 gramos. Diseño abierto. Sin presión en el canal auditivo. Los he llevado durante horas limpiando la casa, trabajando, etc, y al cabo de un rato simplemente desaparecen. Esa sensación, que en otros auriculares abiertos es un compromiso entre comodidad y estabilidad, aquí está resuelta con solvencia.

El sonido no va a impresionar a un audiófilo, pero cumple de sobra para el día a día: llamadas nítidas, graves con presencia razonable gracias al driver de doble diafragma, y un control de la fuga de sonido que funciona en volúmenes moderados. El sistema de ondas en fase invertida hace su trabajo: si no estás a tope de volumen, quien está a tu lado no escucha nada.

Huawei FreeClip 2. Imagen: Xataka.

Huawei FreeClip 2. Imagen: Xataka.

Ahora bien, ¿qué pasa cuando los metes en el ecosistema Huawei frente a usarlos con un iPhone? Aquí está la gracia del enfoque ecosistema. Con un dispositivo Huawei, el emparejamiento es instantáneo: abres la caja cerca del teléfono y aparece una animación que recuerda a los AirPods con un iPhone. La conexión multipoint funciona, el cambio entre dispositivos es razonablemente fluido, y el asistente Celia se invoca desde el propio auricular (aunque su utilidad en español sigue siendo limitada).

Imagen: Xataka.

Con un iPhone, los FreeClip 2 funcionan perfectamente como auriculares Bluetooth. Pero pierdes las funciones avanzadas que proporciona la app de Huawei (que sí está en iOS, a diferencia de lo que ocurre en Google Play). No es un desastre, pero tampoco es la experiencia de ecosistema que Apple consigue con los AirPods, donde el emparejamiento con cualquier dispositivo Apple es automático, iCloud sincroniza los ajustes y el cambio entre iPhone, Mac y Apple TV es transparente.

El reloj: buena base, ecosistema por madurar

Mi experiencia con los relojes Huawei viene del GT Runner 2 más que del GT 6, pero la familia comparte ADN suficiente como para que las conclusiones sean extrapolables. Y las conclusiones son mixtas.

El hardware es sorprendentemente bueno para su precio. El sensor óptico de frecuencia cardíaca responde más rápido que el de mi Garmin Forerunner 970: cuando el esfuerzo sube, el reloj lo refleja antes; cuando aminoras, la bajada también llega antes. Para un corredor que usa el pulso como referencia de entrenamiento, eso es importante.

Las métricas deportivas tienen profundidad: longitud de zancada, cadencia, tiempo de contacto con el suelo, oscilación vertical... Datos que en otros ecosistemas requieren accesorios adicionales, aquí vienen de serie. Y Huawei los presenta de forma autoexplicativa, con contexto y código cromático, algo que Garmin, con toda su profundidad, no siempre consigue.

Huawei Watch GT Runner 2. Imagen: Xataka.

Pero luego están los "peros" del ecosistema. La integración con Strava funciona, pero exige un rodeo al no haber Google Play, y las actividades compartidas se ven de forma pobre comparadas con las de un Garmin. Los algoritmos de predicción de tiempos de carrera pecan de pesimistas, especialmente al principio, cuando no tienen historial acumulado. Y la batería, buena (siete días reales con entrenamiento), no llega a los catorce que promete el marketing.

Imagen: Xataka.

Imagen: Xataka.

El problema más profundo es el de siempre: el peso del ecosistema rival. Quien lleva años en Garmin Connect o en Strava tiene un historial, unas rutas, unos planes de entrenamiento, una comunidad. Huawei Health funciona bien como aplicación, pero la masa crítica no está ahí. Para alguien que empieza de cero, el argumento calidad-precio es fuerte. Para quien ya vive en otro ecosistema deportivo, el coste del cambio es real y no aparece en la ficha de especificaciones.

La MatePad 12 X: la pieza que menos probé y más me dice

Voy a ser breve con la tablet porque lo que más cosas me dijo fue la configuración, no el uso.

La MatePad 12 X tiene una pantalla excelente y un hardware a la altura de una tablet premium. Usarla para ver contenido en streaming ha sido agradable, sin más. Pero el proceso de configuración fue algo tedioso: instalar aplicaciones, buscar alternativas a las que no están en AppGallery, iniciar sesiones, ajustar preferencias... En un iPad, tardas minutos. Aquí tardé un rato considerablemente mayor.

Imagen: Xataka.

Es notable que, a pesar de tener la tablet en casa durante meses, no haya sentido el impulso de usarla más allá de para consumir multimedia en movilidad. No porque sea mala (no lo es), sino porque la fricción de entrada desanima la adopción casual. Y un ecosistema se construye precisamente sobre la adopción casual: sobre ese gesto de coger el dispositivo que está más a mano sin pensárselo dos veces.

Dicho eso, para una tablet de consumo multimedia como uso principal, me parece más que decente y no gastaría dinero en cambiarla por un iPad.

La pieza que falta: el portátil

No pude probar un MateBook y eso deja el experimento cojo. En Apple, el Mac es la pieza que cierra el círculo: Handoff para continuar tareas entre dispositivos, portapapeles universal, AirDrop, Continuity Camera. Sin portátil, no puedo evaluar Súper Dispositivo (la función equivalente de Huawei que permite proyectar el móvil en el ordenador, arrastrar archivos entre pantallas o usar la tablet como segundo monitor) en todo su potencial.

Lo que sí puedo evaluar es lo que probé entre los dispositivos que tenía. Huawei Share funciona para transferir archivos entre el móvil y la tablet. La proyección de pantalla del teléfono en la MatePad funciona. Pero son funciones puntuales, no un tejido conectivo que transforme la experiencia. En Apple, la integración es invisible: las cosas simplemente pasan sin que tú hagas nada. En Huawei, las cosas pasan cuando tú decides activarlas. Esa diferencia, sutil en la descripción, es enorme en la experiencia.

La pregunta del ecosistema: ¿suma la suma?

Vuelvo a la pregunta inicial. En Apple, 1+1 = 3. Los dispositivos se potencian mutuamente de formas que van más allá de sus capacidades individuales. ¿Ocurre eso en Huawei?

Mi respuesta: 1+1 = 2, quizás 2,2. Los dispositivos de Huawei funcionan bien juntos. Hay conexiones, hay sincronización, hay funciones cruzadas. Pero no hay ese efecto multiplicador que convierte un ecosistema en algo más que una colección de buenos productos. No hay ese momento en el que piensas "esto solo es posible porque tengo todos estos dispositivos de la misma marca".

Imagen: Xataka.

Y hay una razón estructural para ello. Apple ha construido su ecosistema alrededor de servicios (iCloud, Apple Music, Apple Pay, iMessage...) que actúan como tejido conectivo invisible. Huawei, lastrada por las restricciones estadounidenses, no ha podido replicar esa capa de servicios con la misma profundidad fuera de China. Huawei Cloud existe, Huawei Music existe, Celia existe. Pero su alcance, su catálogo y su integración con el día a día de un europeo no están al nivel que necesitarían para que el ecosistema genere ese efecto de "una vez que entras, no quieres salir".

El veredicto: una realidad paralela con futuro, pero no para todos

Huawei fabrica productos extraordinarios. El Pura 80 Ultra tiene una cámara del top 3. Y sus dos acompañantes de podio se presentaron después. Los FreeClip 2 son los auriculares abiertos más cómodos del mercado... si te gusta ese factor de forma. El reloj ofrece una relación calidad-precio que debería preocupar a Garmin en su gama media. La MatePad 12 X es una tablet más que competente.

Pero un ecosistema no se construye solo con buen hardware. Se construye con servicios, con integraciones, con la certeza de que todo va a funcionar sin que tú tengas que pensar en cómo.

Huawei ha construido una realidad paralela. En China, donde HarmonyOS ha superado a iOS en cuota de mercado y donde AppGallery tiene el catálogo necesario, esa realidad paralela funciona. Fuera de China, sigue exigiendo concesiones que la mayoría de usuarios no está dispuesta a hacer. Ni siquiera los curiosos, ni siquiera los que admiran el hardware.

No me veo dejando Apple por esto. Ni siquiera dejando Android por esto. Y creo que la mayoría de lectores europeos tampoco. Pero sería un error subestimar a Huawei. Esta es una empresa que fue vetada por la primera potencia mundial y respondió diseñando su propio sistema operativo, su propio ecosistema de servicios, sus propios chips. No hacen las cosas como todos: las hacen como creen que deben hacerlas. Y en algunos terrenos (la cámara, los auriculares, la sensorización deportiva...) están al nivel de los mejores o por encima.

La pregunta no es si Huawei puede fabricar buenos productos. Ya ha demostrado que sí. La pregunta es si puede tejer la red invisible de servicios y experiencias que convierte cuatro buenos productos en un ecosistema del que no quieres salir. Ahí, hoy, todavía no están.

Pero conociéndoles, van a seguir intentándolo.

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En Xataka | Huawei ya no compite: está construyendo su propia realidad paralela

Estos dispositivos han sido cedidos para prueba por parte de Huawei. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y nuestra política de relaciones con empresas.