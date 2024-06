No quiero (ni puedo) vivir sin Servicios de Google. Y no he tenido el menor problema usando un Huawei en 2024

Nos guste más o menos, la realidad es que la inmensa mayoría de los usuarios españoles utilizamos servicios de Google. Maps, Gmail, Chrome, algún enlace que nos pasan a través de Google Drive. Vivir sin Google es posible, sí, en el mundo de los nerds (larga vida a los nerds, en Xataka lo somos). Pero en el "mundo real" esta no es una opción demasiado atractiva.

Hace poco pude analizar el Huawei Pura 70 Ultra. Un móvil cuyo software no me gustó pero, curiosamente, mi queja tenía que ver con el bloatware y el lenguaje de diseño de EMUI: los servicios de Google no fueron problema (o, al menos, no un gran problema).

Quiero contarte el estado de los Servicios de Google en un móvil de Huawei en 2024, ya que como usuario que no está dispuesto a renunciar a ellos me he encontrado sorprendentemente cómodo utilizando este dispositivo durante su análisis.

Todo gracias a microG

Los móviles de Huawei pueden tener Servicios de Google. No de forma oficial por el bloqueo de los Estados Unidos, pero sí gracias a microG. Este proyecto de código abierto lleva vivo desde hace bastantes años y no solo se centra en Huawei: su paquete de servicios de Google mucho menos intrusivos (con menos apps) han dado vida a muchas custom ROM.

"Aunque el núcleo del sistema operativo sigue formando parte del proyecto de código abierto Android, la mayoría de las aplicaciones principales no lo son. Y lo que es peor: Cada vez hay más bibliotecas y API que sólo están disponibles en los teléfonos que llevan preinstaladas varias aplicaciones de Google, lo que limita las aplicaciones de terceros al ecosistema de Google. Por todo ello, Android se describe como un sistema abierto del tipo "mira pero no toques". microG

Como explican sus desarrolladores, aunque AOSP es un sistema operativo de código abierto, la realidad es que Google ha ido creando un ecosistema dependiente de sus GAPPS. Sin los servicios de Google, muchas apps no pueden funcionar.

Del mismo modo, el paquete de aplicaciones y servicios de Google que se incluye de fábrica en Android viene con una presencia de apps propias bastante alta. Muchas de ellas no las usaremos, pero no se pueden desinstalar.

MicroG es una alternativa a estos servicios stock de Google, y se compone de los siguientes elementos:

Service Core (GmsCore) : es una aplicación de biblioteca que ofrece las funciones necesarias para ejecutar aplicaciones que emplean Google Play Services o Google Maps Android API (v2).

: es una aplicación de biblioteca que ofrece las funciones necesarias para ejecutar aplicaciones que emplean Google Play Services o Google Maps Android API (v2). Services Framework Proxy (GsfProxy) : es una pequeña utilidad auxiliar que permite a las aplicaciones diseñadas para Google Cloud to Device Messaging (C2DM) utilizar el servicio compatible Google Cloud Messaging, incluido en GmsCore.

: es una pequeña utilidad auxiliar que permite a las aplicaciones diseñadas para Google Cloud to Device Messaging (C2DM) utilizar el servicio compatible Google Cloud Messaging, incluido en GmsCore. Unified Network Location Provider (UnifiedNlp) : es una biblioteca que brinda geolocalización basada en Wi-Fi y en torres de telefonía móvil para las aplicaciones que usan el proveedor de localización de red de Google. Se incluye en GmsCore, pero también puede funcionar de manera independiente en la mayoría de los sistemas Android.

: es una biblioteca que brinda geolocalización basada en Wi-Fi y en torres de telefonía móvil para las aplicaciones que usan el proveedor de localización de red de Google. Se incluye en GmsCore, pero también puede funcionar de manera independiente en la mayoría de los sistemas Android. Maps API (mapsv1) : es una biblioteca de sistema que proporciona la misma funcionalidad que la obsoleta Google Maps API (v1).

: es una biblioteca de sistema que proporciona la misma funcionalidad que la obsoleta Google Maps API (v1). Store (Phonesky): es una aplicación frontend que facilita el acceso a Google Play Store para descargar y actualizar aplicaciones. Actualmente, el desarrollo está en una etapa temprana y aún no hay una aplicación utilizable.

Aunque microG se componga de todos estos elementos, la instalación es bastante sencilla. Tan solo hay que instalar tres archivos APK:

Instalamos los APK, reiniciamos el teléfono y... listo. El teléfono tendrá acceso a los servicios de Google (casi) como cualquier otro. Aún recuerdo cuando tuve que instalar los Servicios de Huawei P40 Pro: era un auténtico infierno.

WhatsApp (con copia de seguridad en Google Drive), Chrome, Gmail, YouTube... e incluso Gemini. (Casi) todo funciona a la perfección. Y he de conformarme con el "casi", porque algunos juegos como 'PUBG Mobile' no me han funcionado con cuenta de Google, ya que no reconocían la versión de GMS que estaba utilizando. Tampoco funciona Google Pay, por lo que este teléfono no es apto para pagos móviles con esta solución.

