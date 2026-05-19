Ocho cursos gratis en vídeo de IA avanzada de la Universidad de Stanford: aprende la tecnología detrás de la IA

Te traemos una colección de ocho cursos avanzados de IA creados por la Universidad de Stanford. Se trata de cursos en vídeo que han sido liberados en YouTube para que cualquier usuario pueda acceder a ellos y aprender la tecnología que hay detrás de la inteligencia artificial.

Se trata de cursos muy técnicos, en los que vas a aprender todo el entramado de matemáticas y tecnología que hace funcionar la IA a día de hoy. No necesitarás gastar cientos de euros en estas formaciones porque los vas a tener gratis.

Cursos gratis de IA avanzada en vídeo

CS221 – Inteligencia Artificial: Cómo la IA busca soluciones, analiza los problemas y toma decisiones : Un curso de iniciación subido a YouTube. Cuenta con 60 vídeos de distintas duraciones en los que se te introduce al aprendizaje automático y al funcionamiento interno de la inteligencia artificial. Casi todos los vídeos son de 2021, con alguno de 2023. Enlace.

: Un curso de iniciación subido a YouTube. Cuenta con 60 vídeos de distintas duraciones en los que se te introduce al aprendizaje automático y al funcionamiento interno de la inteligencia artificial. Casi todos los vídeos son de 2021, con alguno de 2023. Enlace. CS229 – Aprendizaje automático (Andrew Ng) : Una serie de 21 vídeos de más de una hora de duración cada uno en la que se te introduce al aprendizaje automático y al reconocimiento estadístico de patrones. Son cursos teóricos de esta tecnología antes que explotara, en 2018. Enlace.

: Una serie de 21 vídeos de más de una hora de duración cada uno en la que se te introduce al aprendizaje automático y al reconocimiento estadístico de patrones. Son cursos teóricos de esta tecnología antes que explotara, en 2018. Enlace. CS230 – Aprendizaje profundo (Andrew Ng): Otro curso con 10 vídeos de más de una hora de duración. Es de 2018 y te explican el funcionamiento redes convolucionales, RNN, LSTM, Adam, Dropout, BatchNorm, la inicialización Xavier/He y mucho más. Enlace.

Otro curso con 10 vídeos de más de una hora de duración. Es de 2018 y te explican el funcionamiento redes convolucionales, RNN, LSTM, Adam, Dropout, BatchNorm, la inicialización Xavier/He y mucho más. Enlace. CS229M – Teoría del aprendizaje automático : Un curso en el que aprenderás cuáles son las matemáticas que explican por qué funciona realmente el aprendizaje automático. Con ello aprenderás la esencia de su funcionamiento con 20 vídeos de casi hora y media cada uno. Enlace.

: Un curso en el que aprenderás cuáles son las matemáticas que explican por qué funciona realmente el aprendizaje automático. Con ello aprenderás la esencia de su funcionamiento con 20 vídeos de casi hora y media cada uno. Enlace. CS224N – PLN con aprendizaje profundo : Un curso de 23 vídeos de alrededor de una hora en la que se te explica a fondo cómo lee, comprende y genera lenguaje la IA. Estos son los fundamentos de todas las herramientas de inteligencia artificial. Enlace.

: Un curso de 23 vídeos de alrededor de una hora en la que se te explica a fondo cómo lee, comprende y genera lenguaje la IA. Estos son los fundamentos de todas las herramientas de inteligencia artificial. Enlace. CS224U – Comprensión del lenguaje natural : Un curso compuesto de 63 vídeos en los que aprenderás las mecánicas que sigue la inteligencia artificial no solo para aprender palabras, sino también lo que significa cada una. Enlace.

: Un curso compuesto de 63 vídeos en los que aprenderás las mecánicas que sigue la inteligencia artificial no solo para aprender palabras, sino también lo que significa cada una. Enlace. CS231n – Aprendizaje profundo para la visión artificial : Un curso en el que aprenderás la teoría detrás de cómo la IA es capaz de interpretar imágenes y vídeos en contextos como medicina o incluso conducción autónoma de vehículos. Compuesto de 18 vídeos de más de una hora cada uno. Enlace.

: Un curso en el que aprenderás la teoría detrás de cómo la IA es capaz de interpretar imágenes y vídeos en contextos como medicina o incluso conducción autónoma de vehículos. Compuesto de 18 vídeos de más de una hora cada uno. Enlace. CS234 – Reinforcement Learning: Aprenderás cómo aprenden a tomar decisiones los agentes de IA, a medir los resultados, y ajustar sus acciones. Son 16 vídeos de más de 1 hora cada uno. Enlace.

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