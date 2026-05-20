Ucrania ha resucitado una de las tácticas más antiguas de la guerra. Y está aislando ciudades rusas sin necesidad de soldados

Una de las muchas escenas peliculeras que se vivieron durante el bloqueo soviético de Berlín ocurrió en 1948, cuando Estados Unidos y sus aliados mantuvieron con vida a toda una ciudad utilizando un puente aéreo que aterrizaba cada pocos minutos con comida, carbón y medicinas. La operación puso en evidencia una lección que los estrategas militares nunca olvidaron: en cualquier guerra, a veces lo más importante no es conquistar una ciudad, sino decidir quién puede seguir abasteciéndola.

Un regreso silencioso. Durante siglos, los asedios fueron una de las herramientas más brutales y eficaces de la guerra. Rodear una ciudad, cortar suministros y esperar a que el hambre, el agotamiento o la falta de munición hicieran el trabajo era una lógica militar tan antigua como los propios imperios.

Ucrania está recuperando ahora esa misma idea, pero adaptada a la era de los drones. La gran diferencia es que ya no necesita rodear físicamente una ciudad ni enviar miles de soldados para aislarla. Le basta con controlar las carreteras, vigilar los movimientos y destruir de forma constante todo lo que entra o sale. Lo que está ocurriendo alrededor de Mariúpol empieza a parecerse menos a una guerra tradicional y más a un asedio medieval ejecutado desde el aire y a cientos de kilómetros de distancia.

Mariúpol como laboratorio. Tras conquistar Mariúpol en 2022, Rusia convirtió la ciudad en uno de los grandes centros logísticos de su frente sur, utilizando sus carreteras y su puerto para mover combustible, munición, tropas y equipos hacia Donetsk y Zaporiyia. Ucrania ha comenzado a atacar precisamente esa red de circulación. Drones de reconocimiento y ataque patrullan las principales rutas de acceso a la ciudad buscando camiones cisterna, transportes de munición o convoyes logísticos.

La lógica es extremadamente simple y muy antigua: no hace falta destruir una posición fortificada si puedes impedir que siga funcionando. Según distintas fuentes militares y vídeos publicados por unidades ucranianas, algunos drones ya operan hasta 160 kilómetros dentro del territorio controlado por Rusia, convirtiendo carreteras enteras en zonas de riesgo permanente para cualquier vehículo militar ruso.

Convertir la logística en el nuevo frente. La transformación más importante de esta estrategia es que el objetivo principal ya no son necesariamente los soldados, los tanques o las trincheras. Son los suministros. Ucrania está explotando una vulnerabilidad clásica: cualquier ejército depende de combustible, comida, munición y transporte constante para mantener posiciones.

Los drones facilitan enormemente ese trabajo porque los camiones logísticos son blancos relativamente fáciles: siguen rutas previsibles, tienen poca protección y suelen transportar material extremadamente inflamable o explosivo. Incluso pequeñas municiones pueden destruirlos completamente. Eso explica por qué Ucrania está dedicando tantos recursos a perseguir vehículos de abastecimiento en lugar de atacar directamente posiciones fortificadas mucho más difíciles de neutralizar.

De Mariúpol a Moscú. La misma lógica aparece también detrás de los ataques masivos con drones contra Moscú. Recordaban en Insider que Ucrania ya no utiliza únicamente pequeños FPV improvisados cerca del frente. Ahora despliega plataformas de largo alcance como los FP-1 Firepoint, los RS-1 Bars o el nuevo Bars-SM Gladiator, drones híbridos entre misil de crucero y aeronave no tripulada capaces de recorrer cientos de kilómetros y atravesar una de las redes antiaéreas más densas del mundo.

El objetivo no es solo causar daños puntuales, sino obligar a Rusia a dispersar defensas, gastar recursos y vivir bajo una presión constante incluso lejos del frente. El ataque con más de 120 drones sobre la región de Moscú demuestra hasta qué punto Ucrania intenta trasladar la lógica del desgaste y el aislamiento mucho más allá de las líneas de combate tradicionales.

Una batalla por el movimiento. Lo verdaderamente importante es que Ucrania parece estar redefiniendo una idea fundamental de la guerra moderna: ya no hace falta controlar completamente el terreno para controlar la situación. Basta con controlar el movimiento. Si cualquier carretera puede ser vigilada por drones, cualquier convoy puede ser destruido y cualquier reabastecimiento puede terminar interceptado, mantener una posición empieza a ser muchísimo más difícil incluso aunque el enemigo conserve superioridad numérica.

Qué duda cabe, eso cambia profundamente la lógica militar tradicional. Los futuros asedios quizá ya no se representen con círculos rodeando ciudades en un mapa, sino con redes invisibles de drones capaces de colapsar lentamente la logística enemiga sin necesidad de grandes ofensivas terrestres. La guerra en Ucrania está demostrando precisamente eso: que hoy se puede aislar una ciudad, desgastar un ejército y obligar a abandonar posiciones sin mover prácticamente un solo soldado.

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