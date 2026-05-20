Esta serie de Prime Video finaliza después de 7 años y 40 capítulos, haciendo historia con un público más dividido que nunca

Hoy Prime Video estrena el último episodio de 'The Boys'. No es un final cualquiera: llega con las cifras de audiencia más altas de toda la historia de la serie y, al mismo tiempo, con las redes sociales convertidas en un campo de batalla sobre si esta última entrega de la sátira superheroica ha merecido la pena. Lo que está claro es que queda atrás una de las producciones más ambiciosas y redondas de la reciente era del streaming.

'The Boys' nació como adaptación del cómic de Garth Ennis y Darick Robertson publicado entre 2006 y 2012 y llegó a Prime Video en julio de 2019 con una premisa brutal: ¿qué pasaría si los superhéroes fueran herramientas corporativas con poderes de destrucción masiva? La serie creada por Eric Kripke conectó de inmediato con un clima político e informativo inquietantemente similar al punto de partida de la serie. En los siete años siguientes, la ficción ha acumulado cinco temporadas, un spin-off ('Gen V') y un universo en expansión que convirtió a Patriota, más que en un villano, en un perturbador reflejo de la realidad.

Que una serie llegue a su desenlace en el mejor momento de audiencia de su historia no es lo habitual. 'The Boys' lo ha conseguido. La quinta temporada ha alcanzado una media de 57 millones de espectadores por episodio a escala global, la cifra más alta en toda la historia de la serie. La temporada también figura entre las diez más vistas de cualquier serie original de Prime Video.

Todo esto mientras se ha producido una recepción pública más heterogénea que nunca con la serie (a menudo alabada por la crítica, pero con detractores muy combativos por su potente mensaje político). Además, esta temporada se ha topado con críticas a su ritmo, a episodios de relleno y a su falta de acción. Ha sido comparada con 'Juego de tronos' en su polémico tramo final y aunque Kripke ha defendido las decisiones que se han ido tomando, hoy es el día de comprobar hasta qué punto la serie consigue estar a la altura de su prestigio.

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