Prime Video ha conseguido con 'The Boys' la gran serie que tanto necesitaba... y que los superhéroes sigan interesando

Vuelve 'The Boys', una de las series más longevas y mejor valoradas de Prime Video, ya en su cuarta temporada. Es un fenómeno muy singular: en tiempos en los que las ficciones superheroicas están empezando no ya a no ser infalibles, sino directamente a despertar cierto hastío en los espectadores, esta sátira sigue siendo uno de los grandes atractivos de la plataforma. Su secreto: los superhéroes son lo de menos.

En lo más alto. 'The Boys' es una serie excelentemente bien valorada por crítica y público. Aún ostenta un notorio 91% en Rotten Tomatoes aunque la crítica a la presidencia de Trump de la tercera temporada le granjeó algunas enemistades y una buena sartenada de votos negativos en su tercera temporada (muchos fans se echaron las manos a la cabeza al descubrir que Patriota... ¡era el villano!), lo que ha hecho que los dos spin-offs 'Generación V' o 'Diabolical' estén por encima en el ranking. Aún por encima, con puntuaciones perfectas (o casi) están iconos de la plataforma como 'Fleabag', 'La leyenda de Vox Machina', 'Invencible' o 'Undone'.

La clave superheroica. La fórmula de 'The Boys' parte de un cómic guionizado por Garth Ennis ('The Punisher', 'Predicador') en el que los superhéroes, unos sosías de la Liga de la Justicia, son parte de una corporación privada que los financia y los hace participar en películas, realities y promociones (aparte de salvar al mundo de cuando en cuando, que es casi lo de menos). Un grupo de rebeldes que saben que bajo la capa de superheroica felicidad hay auténtica villanía se disponen a sacar a la luz sus miserias.

La fórmula. 'The Boys' nació, como el cómic, como una sencilla sátira de la ridiculez implícita en el concepto de los superhéroes: si hubiera seres con poderes sobrehumanos veríamos quizás actividad heroica, pero también muchos desmanes, excesos y abusos de poder. Pero conforme la carta de la ultraviolencia y el humor de retrete (estupendos ambos) se fue agotando, la serie tomó partido y convirtió a Patriota en un villano con un punto trágico, como un niño malcriado que ve a las personas como seres inferiores y que tiene aspiraciones políticas aterradoramente tangibles. Su paralelismo con mil y un detalles de la administración Trump (de la imagen pública a la nula filosofía moral bajo la superficie) son patentes en una serie que nadie apostaba que se convertiría en una de las mejores sátiras políticas de los últimos años.

Malos tiempos para los superhéroes. Lo curioso es que 'The Boys' sigue triunfando en un momento en el que los superhéroes en el audiovisual están en su peor momento. Cada día hay una noticia que hace dudar sobre el futuro del subgénero (hoy, sin ir más lejos: 'Blade acaba de perder a su director... por segunda vez), y las dos grandes potencias están atravesando un par de impasses durante el año. Ambas prometen volver con renovadas fuerzas en 2025, DC reformulando su universo y Marvel con estrenos tan potentes como 'Fantastic Four' Pero los tiempos de 'Vengadores: Endgame' parecen haber quedado definitivamente atrás, hasta el punto de que han reconocido explícitamente que han saturado el mercado.

'The Boys' no es (solo) una serie de superhéroes. El secreto de 'The Boys' está en usar, precisamente, esa falta de interés en su favor. En la serie, los superhéroes son productos absolutamente prefabricados, sin el menor fondo y repletos de contradicciones, ya que pretenden ser un ejemplo moral sin abandonar su condición de producto para las masas. 'The Boys' es, además de una espléndida sátira política, un cóctel molotov lanzado a las mismas entrañas del capitalismo y sus contradicciones. No es de extrañar que, sin superhéroes o sin ellos, estemos ante una de las series del momento.

Bien para Prime Video. La serie, además, es un producto que le sienta estupendamente a Prime Video: si revisamos el anterior top de lo mejor valorado de Prime Video, vemos series con muy buenas valoraciones, pero de tamaño medio/pequeño. Porque en la memoria de todos quedan las contradictorias opiniones que han acompañado a 'El Señor de los Anillos: Anillos de Poder' desde su estreno, y la frialdad con la que han sido recibidas series muy ambiciosas, como 'Citadel'. Aunque Prime Video es perfectamente capaz de facturar grandes series de tamaño medio, como 'Reacher' o 'Mr. & Mrs. Smith', a la plataforma le conviene una serie de mayor tamaño y factura. Y que funcione tan bien como 'The Boys'

