'The Marvels', de momento, se ha estrellado en taquilla, pero deja unas cuantas lecciones positivas para Disney

Aunque cualquier cosa puede pasar en semanas sucesivas, de momento se están cumpliendo las previsiones: la preventa de entradas de 'The Marvels' era poco halagüeña, y cuajaron en un primer fin de semana en el que ingresó solo 47 millones de dólares en Estados Unidos, la recaudación más baja de cualquier película del MCU en ese periodo de tiempo. Lo que obliga inmediatamente a que Disney analice si está ante un tropiezo aislado o el principio de algo más grave.

Algunas posibles razones. Es el momento de los análisis: ¿qué ha causado este pequeño (no olvidemos que 47 millones de dólares suponem bastante más de la mitad del presupuesto de estrenos como 'Misterio en Venecia' o 'The Creator') descalabro? En nuestra crítica dejamos claro que la película estaba lejos de los hallazgos creativos de otras películas Marvel. A ello se suma la sensación (aún por certificar del todo) de cierta fatiga con el cine de superhéroes. O la campaña de desprestigio a manos del fandom más tóxico que Brie Larson padece desde 'Capitana Marvel' y que, por una vez, parece haber calado en taquilla. Más la huelga de actores y actrices que ha impedido una buena campaña promocional.

Pero... ¿es tan mala? La pregunta del millón, y la respuesta es que no. Hay películas Marvel más antipáticas, como 'Black Panther 2: Wakanda Forever', o 'Vengadores: La era de Ultrón', y por supuesto montones de ejemplos de cine mainstream que está como mucho a su altura, como la reciente 'Indiana Jones y el Dial del Destino' o algunas de las últimas películas de DC y desbarajustes como 'Black Adam'. Pero sí que es una película completamente desajustada y víctima de innumerables reshoots y cambios en el guión: múltiples tonos, caídas de ritmo, un clímax desolador...

Qué supone para Marvel. Se acabó la época en la que cualquier película Marvel era un éxito garantizado. Hasta producciones que fueron recibidas con el morro torcido por los fans como 'Eternals' o 'Quantumania' acabaron resultando rentables. Producciones recientes como 'Doctor Strange en el Multiverso de la Locura' o 'Guardianes de la Galaxia Vol. 3' han sido éxitos indiscutibles, y un tropiezo no va hacer que la fortuna de Disney cambie de la noche a la mañana. Pero sí que puede suponer un cambio de visión de Disney: quizás la política de saturación de estrenos promovida por Bob Iger primero y Bob Chapek después ha acabado tocando techo.

Y lo bien que nos viene. Cuando Disney anunció la semana pasada que su nueva película del Capitán América, 'Captain America: Brave New World', se iba a 2024 por efecto de la huelga (y por una rumoreada mala recepción en los pases previos), hubo voces entre medios y redes sociales que auguraron un periodo oscuro para Marvel. Sin embargo, esta pausa en la que solo veremos una película del MCU en 2024 ('Deadpool 3', que tiene un punto paródico y por tanto, quizás no cuente como cine Marvel al cien por cien) se siente también como una estupenda oportunidad para volver a planificar las películas que están en el horizonte. Estos retrasos pueden llevar a un futuro mejor planteado.

El problema de Disney+. Una de las causas de esta saturación de contenidos es la llegada de Disney+ hace unos años, una plataforma de streaming que, para competir, necesitaba rebosar contenido exclusivo. Y para expandir el MCU, generando personajes y subtramas que ayudaran a crear nuevas series, Disney no tuvo más remedio que ensanchar su mundo virtual: nada de personajes que aparecían en todas las nuevas películas de Marvel, nada de acciones que repercutían en una y otra iteración del MCU. Ahora tenemos un enorme lago donde caen piedras cuyas ondas de choque apenas se cruzan unas con otras, y las necesidades de Disney+ de más y más contenido son las causantes.

Las lecciones de las tres primeras fases. Las fases que presentaron y desarrollaron el arco de las Gemas del Infinito se caracterizaron por una concisión narrativa fuera de toda duda. Presentaron a los Vengadores, los juntaron y les dieron una amenaza mastodóntica a la que enfrentarse. Sin embargo, llevamos años sin ver un grupo de ese calibre (y no será por falta de héroes que lo merezcan). Esa es la sensación que da 'The Marvels': una película aislada (que no es malo per se: 'Joker' y 'The Batman' han sido triunfos para DC y no rinden cuentas con nadie) pero a la vez demasiado pendiente de sus compañeras de escudería.

Tres ases en la manga. Es fácil constatar que el tropiezo de 'The Marvels' no es el último bastión superheroico de Marvel, porque por delante tiene tres iconos aún sin abordar: los mutantes, con los X-Men al frente; los Cuatro Fantásticos; y aquello que quiera hacer con unos nuevos y renovados Vengadores. Son oportunidades de oro, con un año sabático perfecto para allanar el camino y una nueva serie en perspectiva, 'Echo', que podría suponer un volantazo en la temática y tono de las producciones para Disney+. Veremos qué nos deparan los próximos meses, pero de momento, 'The Marvels' puede entenderse como una buena oportunidad para recalibrar los motores.

Cabecera: Disney

