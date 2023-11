En el fin de semana de su estreno, 'The Marvels' ha batido un récord negativo: la película Marvel con menos recaudación

Ahora sí, con los números en la mano, podemos hablar de una película que ha quedado muy por debajo de las expectativas que Disney había puesto en ella. Un primer fin de semana desastroso que, más allá de los números, apunta a un posible cambio de ciclo en un fenómeno que ha alimentado la taquilla durante años, y que quizás conduzca a sus responsables a replantearse la fórmula superheroica.

Las cifras. El primer fin de semana de taquilla de 'The Marvels' arroja 47 millones de dólares de recaudación en Estados Unidos. Las primeras previsiones estaban en torno a los 75-80 millones, pero hubo que reajustarlas tras las bajas cifras de preventa, poco habituales en una película de la compañía. Por supuesto, las cifras del primer fin de semana no son definitivas, pero sí significativas.

Record a la baja. Marvel lleva 33 películas en su universo compartido de superhéroes, y solo tres han tenido un fin de semana por debajo de 60 millones de recaudación: 'El increíble Hulk' -una película que no siempre se considera parte del MCU debido a su ausencia de nexos con el resto del proyecto-, con 55'4 millones y 'Ant-Man', con 57,2. También ha quedado por debajo de 'The Flash' y sus 55 millones en el primer fin de semana.

Otras este año. Solo hay que comparar el estreno con otros de Marvel de este año para ver las diferencias. En febrero, Marvel estrenó 'Quantumania', que aunque experimentó una espectacular caída desde su segundo fin de semana, recaudó 106 millones el primero. Y 'Guardianes de la Galaxia Vol. 3', con 118 millones, es el mayor éxito de la casa en mucho tiempo. Son quizás los últimos coletazos de éxito de la fórmula, ya que incluso películas que se consideran fallidas, como 'Black Panther: Wakanda Forever' o 'Eternals' recuperaron su presupuesto.

En la taquilla internacional. Tampoco ha funcionado especialmente bien: 63'3 millones en 51 territorios, lo que suma 110 millones en total. Las previsiones eran de 140, una cantidad ya baja de por sí: recordemos que su presupuesto lindaba los 220 millones (una de las más caras del estudio), a lo que hay que sumar los inevitables 100 millones en marketing.

Algunas posibles causas. 'The Marvels' es una película que desde hacía meses, noticia tras noticia, parecía la oveja negra del fenómeno superheroico. 'Capitana Marvel' fue un éxito, pero el personaje interpretado por Brie Larson no tiene el carisma de un Iron Man o un Capitán América. A ello se le suma la huelga de actores recién finalizada que literalmente no ha dejado que se promocione la película con entrevistas y apariciones en televisión. Y, por supuesto, la propia calidad de la película, que la crítica coincide en calificar como un pastiche de tonos y argumentos a la que se le notan demasiado los innumerables reshoots que ha sufrido.

Complicado momento. Lo que deja este tropiezo en taquilla es la indudable sensación de que Disney vive un momento complicado, como atestigua el hecho de que en 2024 solo vaya a tener un estreno ('Deadpool 3') que linda con el MCU solo de forma tangencial. La nueva película del Capitán América, que iba a conducir a esa reformulación que el MCU necesita como agua de mayo, se ha ido a 2025, debido en parte a la huelga y en parte (se rumorea) a los pésimos resultados de los pases de prueba. Otras películas como 'Blade', ya en 2025, están también en la cuerda floja.

