Disney despeja sus estrenos y se queda con 'Deadpool 3' como única película Marvel para 2024. Y la culpa no solo es de la huelga

Aunque la huelga de actores puede darse por finalizada, sus efectos se van a seguir notando durante largo tiempo. El último es el retraso de unas cuantas películas Marvel. Y si ya se esperaban pocos estrenos del MCU para 2024, los nuevos reajustes de calendario dejan el año que viene hecho un solar. Y las causas van bastante más allá de la huelga.

'Deadpool 30, a 2025. Unos meses se retrasa el que será el aterrizaje por todo lo alto de Lobezno y la plana mayor del cosmos mutante al MCU: del 3 de mayo de 2024 pasa al 26 de julio de 2024, hueco previamente ocupado por 'Captain America: Brave New World', cuyas cuitas ahora comentaremos. 'Deadpool 3' lleva casi cuatro meses suspendida a causa de la huelga, y aún le queda bastante rodaje por delante, de ahí el retraso.

Problemas para el Capi. 'Captain America: Brave New World' también iba a ser estrenada en 2024, y sufrirá un notorio retraso: del 26 de julio de 2024 al 14 de febrero de 2025. Esta película sí que tenía casi todo su metraje principal finiquitado antes de la huelga, pero se rumorea que los pases previos no han sido muy satisfactorios, y eso obliga a que los reshoots habituales en las producciones Marvel sean más abundantes de la cuenta.

Más retrasos para Disney. Y esto nos lleva a que el resto de las películas Marvel que tenían fecha se vean desplazadas. 'Thunderbolts' se va del 20 de diciembre de 2024 al 25 de julio de 2025. Y el reboot de 'Blade', de la que no se cuentan más que problemas y desencuentros entre el estudio y su reparto y equipo se va, como era de prever, del 15 de febrero de 2025 a un alejadísimo 7 de noviembre de 2025. Al margen de Marvel, Disney mueve otro de sus grandes estrenos de 2024: 'Mufasa: The Lion King' pasa del 5 de julio al 20 de diciembre.

El cráter de 2024. Esto deja el año 2024 como un auténtico paréntesis para el MCU: es cierto, ahora Deadpool forma parte del universo Marvel tradicional, como el resto de los mutantes. Pero hasta que no se integre de forma efectiva (y si Marvel sabe lo que le conviene, 'Deadpool 3' atará lazos a golpe de cameo con el MCU más tradicional), de momento sigue siendo un producto aparte. A ello se suma su carácter paródico, lo que deja claro que no estamos ante una propuesta excesivamente ortodoxa a la hora de apuntalar los cimientos del cada vez más endeble aparato narrativo de Marvel.

Y los monos. El otro gran estreno importante de Disney para 2024 es 'El Planeta de los Simios: Nuevo reino', previsto para competir contra 'Furiosa' de Warner (el spin-off de 'Mad Max') el 24 de mayo. Dos datos muy significativos: salvo que Disney decida moverla, no tiene películas para estrenar el 1 de mayo, un fin de semana muy relevante para la taquilla, y que en otros años cubrió con 'Guardianes de la Galaxia Vol. 3' y 'Doctor Strange en el Multiverso de la Locura'. Y por otra parte, la película de los simios es un resto de Fox, exactamente igual que 'Deadpool 3', lo que deja claro hasta qué punto Disney está recurriendo a producto heredado, no originariamente propio.

'The Marvels' y otros problemas. Está claro que Marvel no vive su mejor momento. Desde 'Endgame' y salvo éxitos muy puntuales, la franquicia no acaba de remontar. Pero los últimos meses están siendo una auténtica ordalía: la ambiciosa intención de dar un giro a las series con 'Daredevil' se ha visto obligada a reiniciarse; las previsiones (y el resultado) de 'The Marvels' están entre las peores de la historia del estudio; se acumulan decepciones como 'Black Panther: Wakanda Forever' o 'Quantumanía'; y en general, no hay perspectiva de que se vaya a recoger el testigo de los Vengadores originales en un futuro cercano, como corrobora la mala prensa y el retraso de la nueva película del Capitán América.

¿Crisis superheroica o algo más? Existe la consideración generalizada de que estamos asistiendo a un fin de ciclo con las películas de superhéroes: puede que en breve, a la cada vez más escasa consideración crítica se sume una caída de las recaudaciones (que franquicias como DC están ya viviendo). Pero en el caso de Disney es más una tormenta que afecta a todo el grupo, como demuestra la también severa crisis que sufre Star Wars (LucasFilm en general, vistos los resultados de la última Indiana Jones). Quizás este 2024 casi en blanco sirva para replantear estrategias.

Cabecera: Disney

