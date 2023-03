'Star Wars' se desmorona: las películas de Kevin Feige y Patty Jenkins no se harán y no hay proyectos a la vista

No hace falta dar muchas vueltas para constatar que algo anda mal en 'Star Wars' (y por extensión, en Disney): 'El ascenso de Skywalker', la última película estrenada en cines de la saga, llegó en 2019, y por entonces se estaba abriendo una nueva página en la historia de la franquicia. Porque solo un mes antes, con un tono más de juguetón experimento que otra cosa, se estrenaba en Estados Unidos 'The Mandalorian' como carta de presentación de Disney+.

La debacle de las películas. 'The Mandalorian' se convertía en 2019 en un fenómeno que revitalizaba la saga gracias a algo tan desarmantemente obvio como un pequeñeco de un personaje mítico de la franquicia, consiguiendo casi treinta millones de suscriptores para la plataforma en su primer trimestre. Pero 'El ascenso de Skywalker', estrenada en Navidades de ese mismo año, no obtenía el recibimiento esperado.

Aunque posiblemente tengan que pasar años antes de que conozcamos con detalle toda la trastienda de una película sumergida en un auténtico tira y afloja de autorías y decisiones empresariales, lo que sí sabemos son los resultados financieros. Estuvo muy lejos de ser un fracaso financiero, con sus más de mil millones de dólares de recaudación, pero sí lo fue si tenemos en cuenta que esa cantidad es la mitad de lo que recaudó la primera entrega de esta nueva trilogía, 'El despertar de la Fuerza'.

Más de tres años sin películas... y lo que queda. A esta caída en picado de la recaudación se sumaba un rechazo de buena parte de los fans que, si bien no fue tan virulenta como la que tuvo que soportar Rian Johnson con 'Los últimos Jedi', sí que dejaba claro que Disney no había conseguido contentar a los fans en bloque. Y eso llevó a una congelación de las películas. No de la franquicia, que hemos visto crecer a través de series como 'Andor' o 'El libro de Boba Fett', pero está claro que lo que hace crecer la mitología de la saga son los largometrajes, y de esos no hay perspectiva por el momento.

Variety afirma, en un artículo exclusivo, que los rumores eran ciertos, y que la película de la directora de 'Wonder Woman', Patty Jenkins, que se iba a titular 'Rogue Squadron' y que funcionaría como una aventura independiente, está definitivamente cancelada. Es más: la llegada a la saga con una película propia de Kevin Feige, responsable máximo de Marvel, y que muchos veían con esperanza como una posible sustitución para Kathleen Kennedy, queda en nada. Esta salida de Feige puede tener que ver, o no, con el paso del guionista Michael Waldron, que en teoría iba a escribir esta película, a la nueva de 'Vengadores' de 2026.

¿Qué pasa en 2025? Pero hay una película prevista para diciembre de 2025 de 'Star Wars0 de la que no se sabe nada. Todo apunta, al menos hasta que no se desmienta oficialmente, que esta podría ser la esperada incursión de Taika Waititi en la franquicia. Afirma 'Variety' que el propio Waititi podría intervenir en ella al estilo de lo que hizo interpretando a Hitler en 'Jojo Rabbit'. Otros rumores a los que apunta la publicación son a los que ponen como posible director de esa película a Sharmeen Obaid-Chinoy, ganador de un par de Oscar en la categoría de documentales y que debutó en ficción con dos episodios de 'Ms. Marvel'. Damon Lindelof y Justin Britt-Gibson estarían escribiendo ese film.

En cualquier caso, pronto sabremos algo. Disney no puede dejar pasar la oportunidad de dar noticias sobre 'Star Wars' en la Star Wars Celebration que se celebrará en Londres el próximo 7 de abril. Recordemos que hay unas cuantas series pendientes de las que aún no se sabe casi nada ('The Acolyte', 'Skeleton Crew', 'Ahsoka'), así que este anuncio tendrá que llamar la atención. ¿Hay esperanza para salvar a 'Star Wars' en cines?