'Vengadores 5', todo lo que sabemos del próximo gran evento de Marvel

A estas alturas es muy complicado saber en qué consistirá exactamente el acontecimiento Marvel que dará sentido a las próximas fases del MCU. ¿Se centrará en los multiversos? ¿En los diez anillos de Shang-Chi? ¿En parte de la mitología que han empezado a poner en pie Eternals? ¿O en nada de eso, y volveremos a algunas de las posibilidades argumentales que han comenzado a apuntarse, como la Invasión Secreta de los Skrull? Hemos recopilado todo lo que sabemos y no sabemos de la próxima película de los Vengadores, y estos son los (de momento, escuetos) resultados.

¿Qué es lo que seguro que sí sabemos sobre la próxima película de los Vengadores?

A ciencia cierta, nada, porque ni siquiera está anunciado que vaya a haber una nueva 'Vengadores' Lo que sí hay anunciadas son películas y series con héroes procedentes de las primeras cuatro entregas: tenemos la inminente 'Thor: Love and Thunder', 'Black Panther: Wakanda Forever', 'Captain America 4', 'The Marvels', 'Ant-Man and the Wasp: Quantumania' y 'Armor Wars'. Y eso sin contar personajes que en los comics han sido Vengadores pero en el MCU aún no, como She-Hulk.

¿Quienes no van a ser Vengadores con casi total seguridad?

De nuevo, solo conjeturas, pero teniendo en cuenta a qué personajes se les está dando importancia en la Fase 4 y los antecedentes que tenemos de los comics, podemos hacer una lista tentativa.

Quienes sabemos seguro que no estarán son Iron Man, Viuda Negra y Visión, por razones obvias. Además, Ojo de Halcón está retirado (aunque en su propia serie se ha visto lo fácil que es convencerle de que se corra alguna aventurilla) y el Capitán América original es actualmente un anciano. Thor ha estado con los Guardianes de la Galaxia y recupera la independencia en 'Thor: Love and Thunder', pero aún no se sabe si Natalie Portman le dará el relevo. En sentido estricto, solo queda... Hulk, que sigue en activo, como se ha visto en sus cameos en 'Shang-Chi' o 'She-Hulk'.

¿Quienes tienen papeletas para ser Vengadores?

Vamos con unos cuantos nombres y sus posibilidades:

Doctor Strange: Para sorpresa de muchos, la nueva niña bonita del MCU después del éxito del 'Multiverso de la Locura'. Ha luchado al lado de los Vengadores y ha pasado por situaciones paralelas (por ejemplo, como Tony Stark ha sido figura paterna de Spider-Man). Las posibilidades de que un modo u otro el tema multiversos esté presente en Vengadores 5, y ahí no hay figura más imprescindible que Strange.

Doctor Strange: Para sorpresa de muchos, la nueva niña bonita del MCU después del éxito del 'Multiverso de la Locura'. Ha luchado al lado de los Vengadores y ha pasado por situaciones paralelas (por ejemplo, como Tony Stark ha sido figura paterna de Spider-Man). Las posibilidades de que un modo u otro el tema multiversos esté presente en Vengadores 5, y ahí no hay figura más imprescindible que Strange.

Capitán América y Máquina de Guerra: Sam Wilson y James Rhodes, respectivos sucesores de Steve Rogers y Tony Stark como Capitán América y Iron Man, son presencias casi aseguradas para futuras encarnaciones de los Vengadores. No solo la recogida de los respectivos mantos de sus predecesores ha sido completamente oficial, sino que tanto ellos como los personajes que les precedieron han sido Vengadores clásicos en los cómics. Además, ambos serán los protagonistas de sus propias películas.

Wong: Por extraño que parezca siendo un personaje tan secundario en el Universo Marvel, su constante aparición en películas tan distintas como 'Shang-Chi', 'Doctor Strange' o 'Spider-Man: No Way Home' lo convierte casi en una apuesta segura para aparecer en futuras películas de los Vengadores.

Spider-Man: Otro Vengador más oficioso que oficial, pero que si las cuestiones legales entre Sony y Marvel no lo impiden (y el final de 'Venom: Habrá Matanza' parecía corroborarlo), veremos con casi total seguridad en Vengadores, como miembro o como invitado.

Thor y Loki: Obviamente, habrá que esperar al estreno de 'Love and Thunder' para ver cómo queda la situación con el Dios del Trueno. ¿Será sustituido por la portadora de Mjölnir a la que da vida Natalie Portman? ¿Será el único miembro de los Vengadores originales que retoma su actividad como tal? Loki, sin embargo, si tiene más números para convertirse en miembro más o menos oficioso de los Vengadores, mucho más después de la aparición de Kang en su serie.

Caballero Luna: Posiblemente, la más enigmática de todas las llegadas recientes al panteón de héroes Marvel, ya que su serie, en contra de lo habitual, no plantea ningún nexo de unión con el MCU (aparte de una fugacísima referencia en la segunda 'Doctor Strange'). Sin embargo, en los cómics el personaje ha formado parte de los Vengadores (eso sí, de aquella delirante división ochentera de la Costa Oeste), así que no es descartable del todo.

Ant-Man y La Avispa: Más habituales de las películas de los Vengadores y el Capitán América que tendrán una nueva película en solitario ('Quantumania'), aunque posiblemente serán invitados a una hipotética aventura de los Vengadores. Uno de los motivos más claros para ello es que Kang ha sido confirmado como villano de 'Quantumania', y también es una de las apuestas más firmes como némesis de la quinta 'Vengadores'.

Bruja Escarlata: Es poco o nada posible que la veamos como Vengadora después de lo visto en la película del Doctor Extraño. Pero su pasado como histórica Vengadora en los comics y su romance con otro legendario personaje del grupo (aparte de su propia historia dentro del MCU) hace que haya esperanzas para ella.

The Marvels: Es decir, Capitana Marvel, Monica Rambeau y Kamala Khan. Las tres han sido Vengadoras en los cómics, y las dos últimas protagonizan una futura película de Marvel en la que, con toda seguridad, hará su aparición la Capitana Marvel original. Que, por su parte, ya echó un cable a Los Vengadores en 'Endgame', aunque quedó más o menos instituido que estaba liada con sus cosas cósmicas.

Shang-Chi: Ni él ni Katy han sido Vengadores en los cómics, pero la inevitable secuencia post-créditos de su película le inyecta en el MCU con la aparición de Capitana Marvel y Bruce Banner. Aún no está claro qué incidencia tendrá la mitología de los Diez Anillos en el futuro de la franquicia, pero si esta se incrementa, los Vengadores podrían estar implicados.

¿Puede que 'Endgame' fuera la última película de los Vengadores?

Sí. En el documental 'Así se hizo Eternals (The Making of Eternals)', Kevin Feige decía: "Marvel Studios y el Universo Cinematográfico de Marvel ya han pasado su décimo aniversario, y con el estreno de la última película de los Vengadores, por fin hemos completado la Saga del Infinito en 22 películas". Es decir, cabe la posibilidad de que ese "última película de Vengadores" no se refiera al final de un ciclo, sino que haya futuras películas de grupos, pero que no se llamen 'Vengadores'. Tampoco hay que descartar que los planes de Marvel pasen por convertir a los Cuatro Fantásticos, con película prevista, en su nuevo supergrupo oficial.

¿Iba a ser 'Secret Wars' la nueva película de los Vengadores?

De nuevo, puede ser. En 2019 el leaker de Marvel Charles Murphy filtró un timeline de futuros estrenos de la compañía, donde había una película que se iba a estrenar en mayo de 2024. Con la pandemia, todo ese plan se vino abajo. En 2022, Murphy desveló que esa película iba a ser 'Secret Wars' (un clásico Marvel de los ochenta, con héroes y villanos atizándose en un planeta extraterrestre bajo la atenta mirada del Todopoderoso), un proyecto que los hermanos Russo habían expresado su interés en hacer y de la que llegaron a decir que tenía una ambición "incluso mayor que la de la Saga del Infinito".

¿Qué fecha se espera para una nueva película de los Vengadores?

Teniendo en cuenta que hay que esperar, posiblemente, al estreno de unos cuantos candidatos en solitario, como 'Thor: Love and Thunder', 'Black Panther: Wakanda Forever', 'Captain America 4', 'The Marvels', 'Ant-Man and the Wasp: Quantumania' y 'Armor Wars', aún queda. No deberíamos esperar novedades en ese sdentido hasta 2024, por lo menos. Y eso dando por sentado que todas estas películas funcionen en taquilla.

