Todos los anuncios de Marvel en la Comic-Con 2022

El panel de Marvel en la Comic-Con no estuvo precisamente falto de novedades, aunque hubo apenas un par de trailers, y muy breves. Sin embargo, el gran valor del evento de la marca de Disney fue la definición de un futuro claro para Marvel con el multiverso como protagonista. Estos fueron todos los anuncios de Marvel en la Comic-Con.

1ST look at ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA! Poster I illustrated for @MarvelStudios @Comic_Con Honored to work again w/ @MrPeytonReed #PaulRudd @EvangelineLilly & 1st time Cassie @kathrynnewton & KANG #JonathanMajors #antmanandthewaspquantumania #Quantumania #antmanwasp #kang pic.twitter.com/Mf8tL3wg6w