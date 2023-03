"No creo que lo veamos en todas las películas": cómo la detención de Jonathan Majors (Kang) afecta a Marvel

Marvel no está pasando por su mejor momento a nivel de imagen, y la detención de Jonathan Majors ha sido la puntilla para unos cuantos días en los que la compañía está teniendo que ver cómo su imagen inmaculada como factoría de entretenimiento familiar se ve manchada por una sucesión de problemas que podrían empañar el futuro de sus producciones. De la marcha de uno de sus ejecutivos más importantes a un anuncio de despidos masivos, pasando por la detención de un actor clave para el futuro del MCU.

El caso Jonathan Majors. El pasado sábado, Majors fue detenido, acusado de afgredir a una mujer de 30 años. La mujer fue trasladada al hospital, y se le detectaron heridas menores en el cuello y la cabeza, y un informe preliminar determinó que se trataba de un incidente de violencia doméstica. El actor fue puesto en libertad poco después.

Majors fue acusado horas más tarde de tres cargos de intento de agresión en tercer grado, un cargo de acoso con agravantes en segundo grado y un cargo de acoso en segundo grado. Su abogado defiende que Majors es inocente y que "posiblemente es él la víctima en este caso". De cualquier modo, este desagradable incidente plantea dudas sobre el futuro del actor en Marvel.

El papel de Kang. Majors es (o era) uno de los actores jóvenes con más proyección del momento. Su revelación fue casi simultánea como protagonista en la memorable 'Lovecraft County' para HBO y en 'Da 5 Bloods: Hermanos de armas' de Spike Lee. Tras protagonizar 'Más dura será la caída' había irrumpido en el Universo Marvel dando vida a Kang en la sorprendente conclusión de la primera temporada de 'Loki' y como némesis en 'Ant-Man y la Avispa. Quantumanía'. A este buen momento en su carrera se sumaba su papel en la muy taquillera 'Creed III', donde había tenido ocasión de exhibir su excelente forma física.

El papel de Kang podía ser clave para el futuro de Marvel. Las próximas fases del MCU permanecen como es habitual en secreto, pero el equivalente a Thanos para películas en el horizonte aún no había sido desvelado. Había apuestas acerca de si los multiversos que hemos visto en películas como 'Doctor Strange en el multiverso de la locura' o 'Spider-Man: No Way Home' se convertirían en la nueva clave narrativa de las futuras fases. Si era así, estaba claro que Kang tenía un sitio reservado, especialmente tras la escena post-créditos de 'Quantumanía'.

Kang vs. Thanos. Marvel ya había declarado que Kang era importante en sus planes: el vicepresidente de producción y desarrollo, Stephen Broussard comentó en el episodio de marzo del podcast D23 Inside Disney que era normal que los fans esperaran más apariciones de Kang ahora que se sabía que una de las películas de los Vengadores llevaría el subtítulo de 'The Kang Dinasty'. Recordaba que "cuando echamos la vista atrás al final de la Saga del Infinito, en la que Thanos era el gran villano, hay que tener en cuenta que no sabíamos muy bien hacia dónde iban las tres primeras fases".

Broussard afirma que Marvel no quiere que la presencia de Kang y de Thanos sigan líneas similares, y que por eso, la interpretación de Majors iba a ser "muy diferente" a la de anteriores villanos. Con todo, y pese a su presencia clave en la saga del multiverso, afirma que "no creo que vaya a aparecer en todas las películas". Y recuerda que Thanos solo se dejó ver en dos ocasiones antes del choque de 'Infinity War'.

Las opciones de Marvel. Marvel aún no ha hecho declaraciones, como es normal, acerca del futuro de Majors en la franquicia. Posiblemente hasta que no tengamos una sentencia en firme o hasta que Disney sopese cómo reacciona la opinión pública (de momento ya están empezando a salir declaraciones poco amistosas de ex-compañeros del actor) no se tomen decisiones. Pero si decide cambiarlo, es muy posible que el propio contexto argumental del multiverso les permita cambiar al actor sin que cambie el personaje.

Recordemos que no es la primera vez que Marvel hace algo similar. El caso más recordado es el de Terrence Howard, actor conflictivo que daba vida a Máquina de Guerra en 'Iron Man'. Su intérprete (más secundario en aquel momento que el de Majors, eso sí) fue intercambiado sin más complicaciones por otro actor, Don Cheadle, desde 'Iron Man 2'. También Edward Norton, intérprete de Hulk en la segunda película del MCU, fue sustituido por diferencias creativas con Marvel por Mark Ruffalo. Las opciones son casi infinitas, como el multiverso.

Cabecera: Marvel

En Xataka | Cómo ver todas las pelis y series de Marvel en orden cronológico