Disney da carpetazo temporal a 'Star Wars' en el cine y retira 'Rogue Squadron', la única película prevista de la saga

El futuro de 'Rogue Squadron', la película anunciada en 2020 que dirigiría Patty Jenkins, pinta negro. Tras un primer aplazamiento, se fue al 22 de diciembre de 2023. Pero ni siquiera esa lejana fecha va a respetarse. Aunque no ha sido oficialmente cancelada, sí que ha sido eliminada de un calendario de estrenos que finalmente queda así para la compañía:

'Next Goal Wings' (21 de abril de 2023)

(21 de abril de 2023) 'Haunted Mansion' (11 de agosto de 2023, antes 10 de marzo)

(11 de agosto de 2023, antes 10 de marzo) 'Wish' (22 de noviembre de 2023)

(22 de noviembre de 2023) 'Elio' (1 de marzo de 2024)

(1 de marzo de 2024) ' Blancanieves y los siete enanitos ' (22 de marzo de 2024)

' (22 de marzo de 2024) ' Del revés 2 ' (14 de junio de 2024)

' (14 de junio de 2024) 'Mufasa: The Lion King' (5 de julio de 2024)

(5 de julio de 2024) Película de Marvel sin especificar (6 de septiembre de 2024, antes 16 de febrero)

Es decir, ni rastro de Star Wars, que ahora queda convertida en una franquicia estrictamente televisiva, donde sí que hay planes de futuro: a la inminente 'Andor' se suman la segunda temporada de 'Visions', 'Tales of the Jedi', 'Ashoka', 'Skeleton Crew', 'The Acolyte' y 'Lando'. No tiene nada de raro: la fundacional 'The Mandalorian' es el producto más masivamente adorado de la franquicia quizás desde la trilogía original, y aunque en su corta carrera 'Star Wars' ha tenido tiempo de facturar tropiezos como 'Obi-Wan Kenobi', el formato serial le sienta bien.

El futuro de Star Wars

Eso no quiere decir que Star Wars no tenga visos de ser continuada en cines. Rian Johnson, después de varios dimes y diretes, afirma que su nueva trilogía de Star Wars sigue adelante, lenta pero segura. Todo ello ahora que 'Los últimos Jedi', su aportación en la saga, después de una mala recepción por los fans más integristas, está empezando a ser vista como la mejor y más inteligente de la reciente trilogía producida por JJ Abrams.

Y Taika Waititi también tiene una trilogía en ciernes. Una que tiene más o menos garantizado, si no un reinicio, sí la posibilidad de contar historias que no estén tan atadas a la tradición de 'Star Wars' de siempre (que es algo de lo que obviamente tampoco son capaces de desprenderse las series para Disney+).

En cualquier caso, eso está por venir. El fracaso de taquilla de 'Wonder Woman 1984' ha alejado de momento a Patty Jenkins de la serie, lo que hace pensar que Disney quiere jugar sobre seguro. La pregunta ahora es: ¿es Taika Waititi una baza comercial absolutamente infalible, o resulta más atractivo jugar sobre seguro con las series?