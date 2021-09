'Star Wars: Visions': el infinito potencial de la franquicia, al descubierto en Disney+ y en clave anime

La multiplicidad de estilos y visiones que conlleva 'Star Wars' está en el ADN de la franquicia desde su mismo origen. No olvidemos dos cuestiones clave: primero, la película original y sus primeras secuelas ya eran un batiburrillo de géneros y referencias, entre otras cosas a la space opera, al western, al cine de samurais y al cine de aventuras y fantasía de toda la vida. Segundo, desde el momento en el que el merchandising formaba parte sustancial del proyecto de George Lucas, en cierto sentido se estaba invitando al espectador a que reformulara 'Star Wars' desde su punto de vista.

El paso del tiempo ha visto nacer múltiples derivaciones de la historia oficial contada en las películas, a través de libros, series y videojuegos, empezando por el infausto y muy de culto especial navideño estrenado el mismo año de la primera película. Se trata del llamado Universo Expandido, declarado no canónico por Disney tras la compra de Lucasfilm, pero que sigue generando nuevas y estimulantes propuestas. La última es esta 'Star Wars Visions', que vuela libre gracias a su falta de asideros con el canon oficial.

En esta primera temporada, estos son los episodios y estudios asignados a cada uno:

The Duel - Studio: Kamikaze Douga

Tatooine Rhapsody - Studio: Twin Engine/Studio Colorido

The Twins - Studio: Trigger

The Village Bride - Studio: Kinema Citrus

The Ninth Jedi - Production IG

T0-B1 - Studio: Science Saru

The Elder - Studio: Trigger

Lop & Ochō - Studio: Twin Engine/Geno Studio

Akakiri - Studio: Science Saru

El resultado es tan variado e inventivo como cabe esperar de una serie en la que están implicados los creadores de 'Kill La Kill' o de 'Devilman Crybaby', de 'Made in Abyss' o de 'Pet'. Una multiplicidad de estilos que sienta de maravilla al lore de 'Star Wars', ya que demuestran de forma extremadamente sencilla cómo en la saga hay espacio para una diversidad de tonos que explica que con el paso del tiempo la hayan seguido fans de tantas edades e intereses. De la acción pura al drama emocional, pasando por la comedia o la ciencia-ficción de línea dura: todo cabe en 'Visions' (y por tanto, en 'Star Wars').

Elementos en común y muchas diferencias

Los nueve episodios, casi todos rondando entre los quince y los veinte minutos de duración, inciden en temas comunes debido a la procedencia japonesa de todos ellos. Sin embargo, hasta en eso cada uno va en una dirección distinta: por ejemplo, la raíz samurái de la orden Jedi (Kurosawa siempre fue una influencia absolutamente confesa de George Lucas) es explorada, tanto desde el punto de vista de la acción pura (en el hiperestilizado 'The Duel', que funciona como puente entre 'The Mandalorian' y 'Yojimbo') como del drama de época más sobrio (con la relación entre un jedi y su padawan en 'The Elder'). Ambos entre lo mejor de la temporada, cada uno a su manera.

Como es de esperar, no todos los episodios mantienen un nivel extraordinario. Los menos preocupados por abrazar el canon de la serie, que usan el lore de 'Star Wars' solo para contar lo que les interesa, son sin duda los más notables, lo que incluye al delicioso homenaje a Osamu Tezuka en general y a Astroboy en particular 'T0-B1'. O el delirante, puro anime explosivo de ciencia-ficción de los setenta 'The Twins', que incluye tantas traiciones al canon de la saga por segundo que casi parece una divertida (y extraordinaria) provocación.

Menos interesantes son experimentos más o menos bienintencionados como el infantilón 'Tatooine Rhapsody' o el no muy original 'The Ninth Jedi'. Todos tienen, no obstante y como mínimo, abundantes aciertos plásticos o de diseño: los estudios japoneses reinterpretan los tropos temáticos, y los diseños de naves, robots y criaturas de 'Star Wars', o directamente inventan otras nuevas (de innumerables variantes de los sables láser a nueva fauna furry) en una auténtica experiencia de lavado de prejuicios y convenciones.

El experimento se salda de forma indiscutiblemente positiva. Quizás se podría echar en cara al conjunto que, pese a las múltiples autorías y ambientaciones, las citas a la filosofía y la historia de los samurái se pongan sobre la mesa una y otra vez. Pero las aproximaciones estéticas son tan diversas que no solo no molesta, sino que le esta insistencia en la obvia inspiración de los jedi en la historia tradicional japonesa le da una curiosa y variada coherencia al conjunto. Además, qué demonios, si Lucas saqueó sin descanso a los clásicos chambara, 'Visions' es el mejor ajuste de cuentas posible.