Asfixiar la gallina de los huevos de oro: la estrategia de Disney para no quemar 'Star Wars'

¿Cuánto de lo bueno es demasiado? ¿Cuánto puede exprimir Disney sus dos franquicias más populares y rentables, Marvel y Star Wars, sin hacerlas estallar? Hace no demasiado que Disney había reculado ante la aparente sobreexplotación de 'Star Wars' y había anunciado una "desaceleración" de las producciones de la franquicia (anuncio que, vistos los títulos confirmados hoy, parece casi una broma). El entonces CEO de Disney Bob Iger afirmó que "menos es más" ante un par de aportaciones discutidas a la serie: 'Han Solo' y 'Rogue One', que dio al traste con la idea de lanzar en años alternos películas con historias paralelas a las trilogías principales.

Pero claro, por aquel entonces (finales de 2019, hace poco más de un año) no habían tenido lugar aún una serie de acontecimientos que cambiarían el panorama por completo. Por una parte, una pandemia global que puso en duda el futuro de las salas, obligó a retrasar todos los estrenos de 2020 y reforzó el poder de las plataformas de streaming. Por otra, el sorprendente éxito de 'The Mandalorian', una serie que demostró que había espacio para contar historias alejadas de la ya agotada saga de Skywalker, sin complicaciones para los no-fans, orientadas a un público mayoritario y experimentando con tonos diversos.

Y finalmente, el tremendo golpe de timón que dio Warner hace una semana, anunciando que estrenaría todas sus películas de 2021 tanto en salas como en HBO Max, derrumbando muchas ideas hasta ahora inamovibles en términos de ventanas de exhibición. Sin duda habrá sido el suceso que menos ha influido en lo anunciado hoy por Disney, pero sin duda también les habrá confirmado que están en un camino comercialmente viable.

Es especialmente significativo, por eso, que la mayoría de las producciones anunciadas hoy sean series. En el caso de Marvel están más repartidas entre salas y Disney+ (diez series de entre 23 producciones anunciadas), pero no es así en en lo que respecta a Disney, que se centra casi exclusivamente en productos para emitir a través de Disney+. De nuevo el éxito de 'The Mandalorian' marca aquí el contenido, con series de animación, historias ambientadas en diversas épocas de la línea temporal de 'Star Wars' y con un par de spin-offs directos de las aventuras de Mando.

Qué propone Disney para Star Wars

Estas son las series de Star Wars que Disney tiene en cartera, en torno a tres o cuatro al año a partir de 2021:

' Rangers of the New Republic ': De Jon Favreau y Dave Filoni, con el tono de 'The Mandalorian' y centrada en el mismo espacio de tiempo.

': De Jon Favreau y Dave Filoni, con el tono de 'The Mandalorian' y centrada en el mismo espacio de tiempo. ' Ahsoka ': Sobre la jedi Ahsoka Tano, otro pseudo spin-off de 'The Mandalorian'.

': Sobre la jedi Ahsoka Tano, otro pseudo spin-off de 'The Mandalorian'. ' Andor ': Basada en el personaje de Cassian Andor, es decir, precuela de 'Rogue One'. Protagonizan Diego Luna y su fiel droide K-2SO. Estreno en 2022.

': Basada en el personaje de Cassian Andor, es decir, precuela de 'Rogue One'. Protagonizan Diego Luna y su fiel droide K-2SO. Estreno en 2022. ' Obi-Wan Kenobi ': Se confirma que la serie sigue en pie, ya que han sido constantes los vaivenes en torno a su futuro. Hayden Christensen retoma su papel como Darth Vader. Empieza a rodarse en marzo.

': Se confirma que la serie sigue en pie, ya que han sido constantes los vaivenes en torno a su futuro. Hayden Christensen retoma su papel como Darth Vader. Empieza a rodarse en marzo. ' Star Wars: The Bad Batch ': Animación, protagonizada por un grupo de stormtroopers rebeldes de 'Las guerras clon'. Confirmado para 2021.

': Animación, protagonizada por un grupo de stormtroopers rebeldes de 'Las guerras clon'. Confirmado para 2021. ' Star Wars: Visions ': Esta tendrá una orientación visual tipo anime. Confirmado para 2021.

': Esta tendrá una orientación visual tipo anime. Confirmado para 2021. ' Lando ': Acerca, cómo no, del favorito de los fans Lando Calrissian. Aún no está claro si se acercará más a la encarnación de Billy Dee Williams o a la de Donald Glover

': Acerca, cómo no, del favorito de los fans Lando Calrissian. Aún no está claro si se acercará más a la encarnación de Billy Dee Williams o a la de Donald Glover ' The Acolyte ': Dirigida por la responsable de 'Russian Doll', serie de misterio ambientada en los tiempos de la Alta República, previa al Imperio.

': Dirigida por la responsable de 'Russian Doll', serie de misterio ambientada en los tiempos de la Alta República, previa al Imperio. ' A Droid Story ': Con la colaboración de Industrial Light & Magic, una serie de animación que presentará un compañero para R2-D2 y C-3P0.

': Con la colaboración de Industrial Light & Magic, una serie de animación que presentará un compañero para R2-D2 y C-3P0. 'The Mandalorian': Por descontado, continúa la popular serie del mandaloriano y su inimitable compañía. Para Navidad de 2021.

A ellas se suma 'Rogue Squadron', película dirigida por Patty Jenkins, que se estrenará el 25 de diciembre de 2023.

Star Wars: A tope con la pequeña pantalla

No es difícil ver que la apuesta de Disney está orientada claramente a la pequeña pantalla: cuando llegue 'Rogue Squadron' hará cuatro años del inmediatamente anterior. El silencio acerca de los anunciados próximos proyectos en cine de Taika Waititi, Rian Johnson, Kevin Feige o J.D. Dillard dejan bien claro que donde se están centrando los esfuerzos es en las series. No hay nada escrito en piedra, y mucho menos ahora que de forma más o menos oficial se concede que la estructura de las próximas películas no tiene que venir necesariamente en formato trilogía. Pero la falta de datos sobre ellas es significativa.

Hay que tener en cuenta que el precio de Disney+ sube en marzo con la llegada de Star, el contenido adulto del imperio Disney. La garantía de una buena cantidad de series de comercialidad probada es el reflejo perfecto del movimiento de Warner para disparar las suscripciones de HBO Max, llevando todos sus estrenos de 2021 a la plataforma. La guerra del streaming está declarada, y aunque Netflix es aún un enemigo gigante e imbatible, el segundo puesto está muy disputado.

El punto de equilibrio de todo ello, no deja de ser curioso una vez que el universo Skywalker está agotado (ni rastro de Rey, Finn y compañía en los nuevos anuncios), es 'The Mandalorian'. No está claro qué esperanzas tenía depositadas Disney en ellas antes de su arrollador estreno, pero está claro cómo la ve ahora: prácticamente hemos visto el episodio piloto de la serie de la jedi Ahsoka Tano dentro de la cronología de la serie, y seguro que muchos de los personajes de 'Rangers of the New Republic' pasarán antes por 'The Mandalorian' para ser testeados. Esto también se aplica a los directores: Waititi y Deborah Chow han ensayado su visión del universo 'Star Wars' en 'The Mandalorian'.

Aunque puede parecer que Disney se está tirando a una piscina de incertidumbre con sus nuevas series de 'Star Wars', lo cierto es que se mueve sobre terreno seguro. Ya no solo se trata del apoyo en el éxito de 'The Mandalorian', es el uso de personajes muy queridos por los fans (Lando en cabeza) o conceptos a prueba de bomba (por ejemplo, la serie con R2-D2 y C-3PO como protagonistas). Solo 'The Acolyte' es un enigma, no solo por su género de 'mystery-thriller', sino también por su ambientación nunca explorada en las películas. Posiblemente por eso mismo es la propuesta más atractiva del paquete.

Y del mismo modo, hay todo tipo de orientaciones y enfoques: 'The Acolyyte' tendrá quizás un enfoque más adulto, mientras que los argumentos y conceptos de las series de animación parecen más orientadas al público más joven. La multiplicidad de formatos (series con episodios posiblemente independientes, minis de seis capítulos, sagas que se pueden prolongar en el tiempo) es otra inteligente forma de esquivar el agotamiento.

En cualquier caso, de momento todo son enigmas. Hasta que no empiecen a llegar series no se puede tantear esta nueva orientación del universo 'Star Wars': no hay que olvidar, antes de declarar la muerte de la creatividad de la franquicia, que 'Star Wars' lleva desde el principio generando material adicional sin parar en forma de libros, comics y demás (hoy, por desgracia, considerado no canónico). El universo creado por George Lucas es lo suficientemente rico como para aguantarlo. Lo que sí está claro es que, si hay una prueba de fuego para comprobarlo, está a punto de llegar.