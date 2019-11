"Hicimos y estrenamos demasiadas películas de 'Star Wars' en un corto período de tiempo. Menos en más": Bob Iger, CEO de Disney

En 2017, Phil Lord y Chris Miller serían los encargados de dirigir la historia de Han Solo en cine en la que sería la segunda película de algo conocido como 'A Star Wars Story', que Disney quería posicionar como una marca dentro de la famosa saga espacial. Lord y Miller terminaron abandonando el proyecto debido a diferencias con Lucasfilm y Disney, y Ron Howard entró al relevo. En 2018, 'Han Solo' se estrenó con críticas mixtas y se convirtió en la primera película de Star Wars en perder dinero.

Lo anterior provocó un cambio de estrategia en Disney, ya que al parecer se habían dado cuenta que Star Wars no era Marvel, y aunque la compañía nunca lo ha admitido, se dice que todos los proyectos de 'A Star Wars Story' fueron cancelados. Esto dio pie a un planteamiento basada en la idea original de trilogías de George Lucas, por lo que hasta el momento se tienen confirmadas dos nuevas trilogías que se alejarán de la saga Skywalker.

Como parte de este cambio de estrategia, Bob Iger, CEO de Disney, confirmó durante una entrevista a la BBC lo que muchos ya sabíamos, que hubo una sobresaturación de Star Wars y ahora Disney buscará relajar un poco las cosas.

Bod Iger acudió a BBC Radio a charlar acerca de su nuevo libro, pero durante la entrevista se trataron varios temas relacionados tanto con decisiones que ha tomado el ejecutivo como todo lo que ahora engloba la marca Disney. Entre todo esto salió el tema de Star Wars y el cambio en la frecuencia de los estrenos de las películas. Iger respondió:

"He dicho públicamente que creo que hicimos y estrenamos demasiadas películas de 'Star Wars' en un corto período de tiempo. Nunca he dicho que fueran decepcionantes de ninguna manera. No he dicho que esté decepcionado por su rendimiento. Pero sí creo que hay algo muy especial en una película de 'Star Wars', y menos es más."