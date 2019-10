Todo lo que sabemos de 'The Mandalorian', el western espacial de 'Star Wars' que encabeza las series originales de Disney+

El flamante nuevo trailer de 'The Mandalorian' sigue sin despejar demasiadas incógnitas acerca del argumento de la serie, pero sí que avanza detalles acerca de los personajes que están dentro (la voz en off de Werner Herzog, con su hipnótico acento germánico, empapa los dos minutos de metraje) y, especialmente, acerca del tono que tendrá la producción. Más aún que en el primer avance que vimos hace unos meses, está claro que 'The Mandalorian' tendrá un tono de western que la distanciará de los enfoques más épicos de las películas principales de la saga.

Ese tono procede de la intención de Disney, patente desde que compró la franquicia a George Lucas, de aportar distintos enfoques al universo 'Star Wars', algo que desde los tiempos de la trilogía original, gracias a comics, películas y spin-offs varios, está claro que se sostiene a la perfección. Lo intentaron con 'Solo' (donde, por cierto, Jon Favreau dio vida al piloto Rio Durant) acercándose más a la comedia ligera, y con 'Rogue One' con una aproximación a una película de espías en el espacio, y los resultados fueron irregulares, y económicamente no del todo satisfactorios. Las cosas podrían cambiar con 'The Mandalorian'.

'The Mandalorian' se estrena el próximo 12 de noviembre en Disney+ y es, claramente, su buque insignia de contenido original. Contará con ocho episodios en su primera temporada y su acción transcurrirá siete años después de lo que nos contaba 'El retorno del Jedi', centrando su atención en un cazarrecompensas mandaloriano y sus peligrosas peripecias. Los datos más allá de eso escasean, pero esto es lo que sabemos hasta el momento de la serie.

Grandes nombres en el equipo creativo

Jon Favreau, director de 'Iron Man' e 'Iron Man 2', 'El libro de la selva' y 'El rey león', es el responsable de que 'The Mandalorian' salga adelante. Figura en los créditos como creador, guionista principal, showrunner y coproductor ejecutivo, junto a otros como la habitual Kathleen Kennedy. Su reparto está encabezado por un grupo de estrellas de categoría comparable a los de las películas principales: Pedro Pascal, Gina Carano, Nick Nolte, Giancarlo Esposito, Emily Swallow, Carl Weathers, Taika Waititi o el mencionado Herzog son algunos de ellos.

Cada episodio será dirigido por un creador distinto, entre los que no se encuentra el propio Favreau (que afirma querer hacerlo en algún episodio de la ya confirmada segunda temporada). Algunos de los más sonoros son Taika Waititi -uno de los directores más populares de Marvel tras 'Thor: Ragnarok'-, Bryce Dallas Howard -en su primer proyecto importante como directora, ya que como actriz ha participado en varias películas de M. Night Shyamalan y las nuevas entregas de 'Jurassic World'- o Dave Filoni -habitual de la franquicia: creador y productor ejecutivo de 'Star Wars Rebels', supervisor de los proyectos de Lucasfilm Animation y creador de 'Star Wars: Resistance'-.

Qué cuenta 'The Mandalorian'

Como decimos, poco ha trascendido del argumento de la serie. Mandalore es el planeta de donde proceden dos personajes muy queridos por los fans, Jango y Boba Fett, mercenarios que no han aparecido apenas en las películas principales pero sí en series como 'Star Wars: Las guerras clon' y multitud de comics. Jango fue el humano a partir del que se crearon los soldados clon, y como contrapartida recibió un hijo, que fue Boba.

El protagonista de la serie, sin embargo, es un nuevo mandaloriano. Sus aventuras tienen lugar después de la caída del Imperio y 23 años antes de la aparición de la Primera Orden. El resto de posibles tramas argumentales permanece en secreto, aunque es muy posible que en las próximas semanas, previas al casi inminente estreno, sepamos más de lo que ha mostrado el nuevo trailer y el previo, compuesto solo de imágenes sin diálogo y mostrado por Disney en su D23 el pasado mes de agosto.

En abril tuvo lugar en Chicago la Star Wars Celebration, donde además de mostrarse algunas secuencias en exclusiva que fueron recibidas con notable entusiasmo, algunos de los actores dieron pistas sobre sus papeles. Por ejemplo, Carl Weathers, memorable actor de carácter desde los tiempos de 'Depredador', es Greef Carga, una especie de jefe de esta asociación de cazarrecompensas.

También allí se reveló que Espósito ('Breaking Bad') es el imperial Moff Gideon, el inclasificable actor y director Herzog algo similar a un capo de la mafia espacial y Abtahi un médico. También allí Favreau subrayó el vínculo de la serie con el estilo de los westerns y mencionó otra referencia: 'Los siete samuráis' y el cine de Kurosawa. Atinadamente, ya que en más de una ocasión se han puesto sobre la mesa los sospechosos parecidos entre la primera entrega de la serie y la película de aventuras familiares de Kurosawa 'La fortaleza escondida'.

En cuanto a la pregunta del millón, si volverá Boba Fett, lo que se sabe es que Katheen Kennedy ha dicho en más de una ocasión que la proyectada película ha sido cancelada definitivamente. Y que en el Universo Expandido de Legends (que Disney ha declarado fuera de canon), Boba Fett sobrevivió a su trágico destino, convirtiéndose en líder de los cazarrecompensas mandalorianos.

Algún otro detalle extra

Con el paso de los meses, Favreau y Disney han ido dejando caer detalles muy diversos y sin conexión entre sí en redes sociales. Por ejemplo, este rifle lo llevaba Boba Fett en el inolvidable especial navideño de la primera 'Star Wars'.

y quizás este droide sea IG-11, al que dará vida Taika Waititi, y que recuerda a IG-8, al que Darth Vader encargaba atrapar al Halcón Milenario en 'El Imperio contraataca'.

La emisión en Disney+

La serie ha contado con un notable presupuesto de cien millones de dólares, lo que la iguala con la primera temporada de otra superproducción, 'Westworld' en HBO. Será la primera película de ILM TV, recién anunciada división televisiva de Industrial Light & Magic de Lucasfilm.

Tras el 12 de noviembre, el siguiente episodio llegará muy poco después, el día 15, a lo que seguirán el resto con cadencia semanal los días 22 y 29 de noviembre y 6, 13, 18 y 27 de diciembre. Por supuesto, sin fecha confirmada para el estreno de Disney+ en Europa no sabemos cuando llegará 'The Mandalorian' al resto de los territorios, pero sin duda formará parte del mascarón de proa del desembarco de la plataforma en otros países.