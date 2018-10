No habrá película de Boba Fett: Disney y Lucasfilm cancelan el proyecto para centrarse en 'The Mandalorian'

Los cambios en Disney respecto a cómo abordar el universo de Star Wars siguen adelante. Tras el tremendo fracaso que significó 'Han Solo', la compañía habría replanteado su estrategia en cuanto a la cantidad de películas por año, así como los spin-off de personajes icónicos. Se sabía que Lucasfilm estaba trabajando en una película de Obi-Wan Kenobi y una de Boba Fett, pues ésta última acaba de ser cancelada.

En mayo de este año, a pocos días del estreno de 'Han Solo', Lucasfilm confirmó que estaba trabajando en un spin-off centrado en el cazarrecompensas Boba Fett, uno de los personajes más enigmáticos e icónicos de la saga. De hecho, este película estaba planeada para salir antes que 'Han Solo', pero debido a algunos problemas con el guion tuvo que ser retrasada.

Kathleen Kennedy just confirmed to me Boba Fett movie is 100% dead, 100% focusing on THE MANDALORIAN #StarWars