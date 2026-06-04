PcComponentes tiene el invento para disfrutar de aire acondicionado en la camper, caravana o despacho sin tener que hacer obras

Con la llegada de los meses de calor, disfrutar de la libertad que ofrece una furgoneta camper o una caravana puede convertirse en un desafío si no se cuenta con una climatización adecuada. Los sistemas de aire acondicionado tradicionales suelen ser demasiado grandes, pesados o consumen una energía excesiva para las baterías de un vehículo recreativo.

Para poder solucionar este problema, ha aparecido en el mercado un modelo de ventana portátil que destaca por su diseño dividido, pensado para encajar perfectamente en los marcos de las ventanas sin necesidad de realizar instalaciones permanentes o perforaciones en la carrocería. Se trata del Origial Airfeel Caravan 700, que ahora está rebajado a 429 euros.

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Un aire acondicionado de ventana ideal para espacios reducidos

En el apartado técnico, este modelo ofrece una capacidad de refrigeración de 700 frigorías, una cifra que puede parecer modesta en comparación con los equipos domésticos, pero que resulta extremadamente eficiente para el volumen de metros cúbicos de una caravana o una furgoneta de gran volumen.

Al ser un espacio pequeño y aislado, esta potencia es capaz de reducir la temperatura ambiente de forma notable en pocos minutos, manteniendo un consumo eléctrico muy contenido que no castiga en exceso la instalación solar o la batería auxiliar del vehículo.

Además, este aire acondicionado es un equipo perfecto si tienes un despacho en casa, ya que te evitas las obras. Uno de los puntos más atractivos de este equipo es su facilidad de montaje. No requiere de la intervención de un técnico ni de realizar obras complicadas; basta con colgar las unidades en el marco de la ventana utilizando los soportes ajustables que vienen incluidos.

Al terminar la temporada de verano, el equipo se puede desmontar en cuestión de segundos y guardarse de forma compacta, liberando la ventana para el viaje. El control del dispositivo se realiza a través de un panel digital intuitivo situado en la unidad interior. Desde él puedes ajustar la temperatura deseada, la velocidad del ventilador y el temporizador.

⚡ EN RESUMEN: oferta para aire acondicionado de ventana origial airfeel caravan 700 ✅ LO MEJOR Instalación sin obras ni taladros: al ser un sistema de quita y pon, se cuelga directamente en el marco de la ventana, no requiere perforar la chapa del vehículo ni realizar instalaciones fijas costosas.

al ser un sistema de quita y pon, se cuelga directamente en el marco de la ventana, no requiere perforar la chapa del vehículo ni realizar instalaciones fijas costosas. Consumo eléctrico muy bajo: gracias a su potencia contenida de 700 frigorías, el gasto de energía es mínimo, lo que facilita que pueda alimentarse con inversores en instalaciones solares o en campings con potencia limitada. ❌ LO PEOR Incomodidad para iniciar la marcha... Al no ser un sistema fijo, no se puede circular con él colgado en la ventana por motivos de seguridad. Hay que desmontarlo y guardarlo en el interior del vehículo antes de arrancar.

Al no ser un sistema fijo, no se puede circular con él colgado en la ventana por motivos de seguridad. Hay que desmontarlo y guardarlo en el interior del vehículo antes de arrancar. Dependencia del tipo de ventana... Aunque se adapta a la mayoría de modelos recreativos, en algunas furgonetas camper o con ventanas correderas o de formas muy irregulares, su colocación puede complicarse bastante. 💡 CÓMPRALO SI... Tu caravana no traía aire de serie y no quieres gastarte miles de euros en una instalación fija en el techo que además te obligue a pasar por la ITV para homologarla. ⛔ NO LO COMPRES SI... Cambias de ubicación tres veces al día, te acabarás cansando de montar y desmontar el equipo, guardarlo y asegurarlo cada vez que quieras mover el vehículo unos kilómetros.

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Imágenes | Webedia y Origial

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